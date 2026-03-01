Неаполитанският певец Сал да Винчи е победителят в Сан Ремо

Певецът Сал да Винчи е победителят от 76-ото издание на фестивала на италианската песен в Сан Ремо, което завърши късно тази нощ. Това е първа победа за 56-годишния изпълнител на най-престижната музикална сцена в страната в сферата на забавната музика. „Нищо не разбирам. Прекрасно е… Искам да споделя тази награда с моето семейство, което ми е помагало да преодолея всяка трудност, и я посвещавам на моя град – Неапол“, каза развълнуван до сълзи Да Винчи, получавайки безценната статуетка.

В три фестивални вечери той представи с безупречно школуван белкантов глас песента си Per sempre si`(„Завинаги да“), в която пресъздава преживяванията от сватбата си – песен патетична, сантиментална, леко демодирана, но пък на публиката явно това ѝ допада. В социалните мрежи шеговито се коментираше, че неговото „Завинаги да“ звучи не толкова като обещание, колкото като заплаха, но за човек като Сал, женен вече от 34 години за една и съща жена, традиционните семейни ценности явно не са само празна декларация. Неговият пърформанс би стоял доста анахронично в контекста на предстоящата „Евровизия“ – победителят от Сан Ремо получава по право възможността да представя Италия на европейския песенен конкурс, но пък винаги би могъл да се откаже в полза на втория в класирането (например миналата година Оли отстъпи на подгласника си – чаровния бард Лучо Корси). Така единият ще остане ненакърнен фаворит на местните музикални вкусове, а другият ще се впише без драми в глобалните модни тенденции на шоубизнеса.

В случая втори остана приятната изненада Саиф (Sayf) – син на италианец и тунизийка със сложна прическа от плитчици, с песента Tu mi piaci tanto ("Ти много ми харесваш“). Трета се класира Ditonellapiaga (в превод – „Пръст в раната“) със Che fastidio! ("Каква досада!“). Топ 5 попълват артисти, предварително сочени за фаворити: Ариза със своя кристално чист вокал и Magica favola ("Вълшебна приказка“) с мюзикълно звучене и сформираният за фестивала дует между Марко Мазини (двукратен победител от Сан Ремо – при дебютантите през 1990-а и при утвърдените през 2004-та) и рапъра Федец с тяхната Male necessario („Необходимо зло“).

Победителят Сал да Винчи (псевдоним на Салваторе Сорентино) е роден на 7 април 1969 г. в Ню Йорк. Син е на неаполитанския певец и актьор Марио да Винчи (с истинско име Алфонсо Сорентино). Идва на бял свят в САЩ, тъй като по онова време баща му е на турне отвъд Океана и съпругата му Нина го придружава. Сал да Винчи е активен от 70-те години на миналия век в сферата на музиката, театъра и киното, утвърждавайки се като един от водещите интерпретатори на съвременната неаполитанска песен. Участвал е няколко пъти в песенния фестивал в Сан Ремо, като през 2009 г. се класира на трето място с Non posso a farti innamorare („Не мога да те накарам да се влюбиш“).

Моралният победител

Въпреки че неговата Stella stellina („Звезда звездица“) остана чак на осмо място в крайното класиране, още след първата фестивална вечер Ермал Мета бе обявен от ползвателите на социалните медии и от много музикални критици на Ботуша за морален победител. Композицията, посветена на децата жертви на военния конфликт в Газа, е вдъхновена от популярна приспивна песничка и е поетична изповед на човек, намерил куклата на безименно момиченце, което вече не е сред живите. В текста на песента не се споменават директно думите „война“, „смърт“, „Палестина“ и т.н., но пък в многобройните си интервюта роденият в град Фиер в Албания певец, композитор и поет обясни точно и ясно какво е имал предвид. И обеща, че всяка вечер ще излиза на сцената с избродирано с неговия почерк върху ризата му име на някое от хилядите загинали палестински деца. Така и направи. Разбира се, имаше и критики – че изобразява болката избирателно, че невинни жертви има и от двете страни, както и в Украйна, Судан и другаде. Артистът пък репликира, че от всички жертви само тези избирателно биват забравяни и премълчавани. Ермал Мета не е мюсюлманин, той е християнин католик. След финалното си изпълнение снощи и в загрубелия още повече нов геополитически сюжет, певецът разшири посланието: „На всички деца, които бомбите са накарали да замлъкнат“...

Най-голямото признание за Stella stellina обаче дойде от неочакван адрес. Легендата Адриано Челентано, който от години избягва светлината на прожекторите и изключително рядко се п(р)оявява публично, написа в профила си в социалната мрежа Фейсбук: „Браво, Ермал! Твоята песен е прекрасна!!! И ти я изпя толкова добре, че е почти невъзможно да не победиш!!!“. Както се знае от години и както се видя и сега, на конкурса в Сан Ремо всичко е възможно, но Ермал Мета не унива: след осмото си място в класирането той се пошегува, че 8 е изправил се на крака знак за безкрайност ∞ … А накрая, след финала на директното телевизионно излъчване по RAI Uno, се оказа, че все пак награда има и за него: People & Planet - Sustainable Song ("Хора и планета - устойчива песен").