Изследователи от амстердамския Държавен музей (Рейксмузеум) обявиха, че е открита нова творба на Рембранд „Видението на Захария в храма“, съобщава Euronews.

„Видението на Захария в храма“ представя библейския сюжет за първосвещеника Захария, когато архангел Гавриил му се явява и му съобщава, че ще има син, който по-късно ще стане Йоан Кръстител.

През XX век мнозина са смятали, че това е картина на Рембранд, но тогава авторството не е било окончателно доказано и от 1960 година тя не е включвана в официалния каталог на художника.

През 1961 година картината е придобита от частен колекционер, след което повече от 60 години не се знае нищо за нея. Наскоро настоящият ѝ собственик се е свързал с Държавния музей и е предоставил творбата за изследване. След две години работа специалистите стигат до извода, че авторът действително е Рембранд.

Творбата ще бъде изложена в музея от 4 март.