Музеят на Ван Гог в Амстердам заплашва, че ще затвори

Музеят на Ван Гог в Амстердам предупреди, че е изправен пред затваряне, ако не получи допълнително държавно финансиране. От музея заявиха, че реконструкция на стойност 104 милиона евро е жизненоважна за опазването на шедьоврите му, предадоха АФП и БГНЕС.

Музеят, който притежава най-голямата колекция от творби на художника в света, заяви, че проектът не може да бъде реализиран, освен ако Нидерландия не спази споразумението от 1962 г. с племенника на Винсент ван Гог, като предостави необходимите средства. „Музеят е изправен пред затваряне, тъй като няма да може да гарантира безопасността на колекцията, посетителите и персонала“, добавиха от музея.

Нидерландското министерство на културата отхвърли предупреждението, като заяви, че музеят вече е получил субсидия по холандския Закон за културното наследство, която е достатъчна за покриване на разходите за поддръжка. Ведомството заяви, че позицията му се основава на „изчерпателно проучване“ от независими експерти. Музеят обаче е завел съдебно дело по повод субсидията, като съдебното заседание е насрочено за февруари 2026 г. Музеят притежава над 200 картини на холандския художник, 500 от неговите рисунки и почти всичките му писма. Те са дарени от племенника на художника Винсент Вилем ван Гог през 1962 г. по силата на подкрепена от държавата сделка за изграждане и поддържане на музей.