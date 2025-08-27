Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Музеят на Ван Гог в Амстердам заплашва, че ще затвори

Ако не получи държавно финансиране за ремонт

27 Авг. 2025
Музеят възниква през 1962 г. след договор на племенника на Ван Гог Винсент Вилем Ван Гог и правителството на Нидерландия
Музеят възниква през 1962 г. след договор на племенника на Ван Гог Винсент Вилем Ван Гог и правителството на Нидерландия

Музеят на Ван Гог в Амстердам предупреди, че е изправен пред затваряне, ако не получи допълнително държавно финансиране. От музея заявиха, че реконструкция на стойност 104 милиона евро е жизненоважна за опазването на шедьоврите му, предадоха АФП и БГНЕС.

Музеят, който притежава най-голямата колекция от творби на художника в света, заяви, че проектът не може да бъде реализиран, освен ако Нидерландия не спази споразумението от 1962 г. с племенника на Винсент ван Гог, като предостави необходимите средства. „Музеят е изправен пред затваряне, тъй като няма да може да гарантира безопасността на колекцията, посетителите и персонала“, добавиха от музея.

Нидерландското министерство на културата отхвърли предупреждението, като заяви, че музеят вече е получил субсидия по холандския Закон за културното наследство, която е достатъчна за покриване на разходите за поддръжка. Ведомството заяви, че позицията му се основава на „изчерпателно проучване“ от независими експерти. Музеят обаче е завел съдебно дело по повод субсидията, като съдебното заседание е насрочено за февруари 2026 г. Музеят притежава над 200 картини на холандския художник, 500 от неговите рисунки и почти всичките му писма. Те са дарени от племенника на художника Винсент Вилем ван Гог през 1962 г. по силата на подкрепена от държавата сделка за изграждане и поддържане на музей.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Ван Гог, Амстердам

Още новини по темата

Грандиозен морски парад събра 2.5 млн. зрители в Амстердам
21 Авг. 2025

9 изложби, които си струва да посетите през 2025 г.
12 Яну. 2025

Музей събира по 1 евро от гражданите, за да купи "холандската Мона Лиза"
17 Юни 2024

Амстердам забрани новите хотели
21 Апр. 2024

Откраднат Ван Гог бе върнат в чанта на ИКЕА
08 Февр. 2024

„Кипарисите на Ван Гог“ шепнат с полъха на смъртта
20 Юли 2023

Западни музеи сменят старите описания за руско изкуство
15 Май 2023

Четем писмата на Ван Гог до брат му Тео
21 Апр. 2023

Амстердам започна кампания срещу млади британски туристи
29 Март 2023

Кой купил билет за Вермеер - купил

12 Март 2023

Екоактивисти атакуваха и диригентския пулт на концерт в Хамбург
24 Ноем. 2022

Активистки заляха със супа и „Сеячът“ на Ван Гог в Рим
05 Ноем. 2022

Активисти срещу петрола заляха със супа "Слънчогледите" на Ван Гог
14 Окт. 2022

Наръчник на оптимиста, обсипан със звезди
07 Окт. 2022

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Разводът на ПП и ДБ (засега) се отлага
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар