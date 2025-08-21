Грандиозен морски парад събра 2.5 млн. зрители в Амстердам

С величествен спектакъл бе открит 5-дневният морски фестивал в Амстердам - празник на корабите, моряците и морското минало на града, който привлича 2.5 млн. посетители.

Парадът Sail-in е всъщност най-горещият момент от фестивала, според капитана на пристанището в Амстердам Милембе Матейо.

„Има много медии, има изключително много лодки, които искат да го видят. Пристигат много високопоставени хора, така че това е най-голямото предизвикателно - добави тя. - След като всичко приключи без инциденти ще мога да се наспя и да се насладя на останалата част от фестивала.“

Това е 10-ото издание на фестивала Sail Amsterdam и става част от честванията на 750-годишнината на града. В парада участват 50 големи кораба и 700 исторически ветроходни съдове. Тазгодишната тема е „Обединени от вълните“ и е избрана в отговор на глобалното напрежение.

⛵✨ Sail 2025 is live in Amsterdam! The IJ is packed with tall ships, parades, music and a magical maritime vibe you only get once every 5 years. 🌊🇳🇱 #Sail2025 #Amsterdam #TallShips pic.twitter.com/x1XHtCTz0f — Raoul de Boer (@RaouldeBoer) 20 август 2025 г.

Самият парад стартира от Аймуйден на брега на Северно море, където първите кораби преминаха през гигантските морски шлюзове малко след 10:00 ч. сутринта, преди да предприемат 25-километровото плаване навътре в сушата. Флотилията, простираща се по дължина на около 10 км, включваше военноморски учебни кораби, параходи, ветроходни плавателни съдове с историческо значение и рояк от развлекателни лодки, които се присъединиха към шествието.

Стотици хиляди зрители се наредиха по канала - от шлюзовете до пристанището Аймуйден зад Централната гара на Амстердам, където корабите бяха посрещнати с оръдейни салюти и музика.

Семейства, кацнали на кемпери, ученици се надвесиха над бариери, а пенсионери развяваха знамена, докато екипажите ги поздравяваха от борда на своите плавателни съдове.

This was quite a show: today we were lucky enough to witness a once-a-decade event (the last time it happened was 2015) where 10,000+ sailing vessels, including some of the largest in the world, were parading together in the North Sea Canal in Amsterdam.



The most impressive ship… pic.twitter.com/V8qTtOUHKp — Arnaud Bertrand (@RnaudBertrand) 20 август 2025 г.

Събитието е организирано за първи път през 1975 г., за да се отбележи 700-годишнината на Амстердам. Оттогава се провежда на всеки 5 г., но през 2020-а бе отменено заради пандемията от коронавирус. Така че тазгодишният фестивал е първи от десетилетие.

През следващите дни посетителите ще имат възможност да се качат на високите кораби, да наблюдават парада на стотици международни екипажи през центъра на града и да присъстват на концерти и приеми по крайбрежната ивица. По традиция местните жители пускат по течението домашно направени салове, сглобени от сърф дъски, столове или каквито и да е други подръчни материали. Разбира се, малцина стигат до финала, но смисълът е в зрелището.

В неделя корабите ще отплават в морето във втори грандиозен парад.