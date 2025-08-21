Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Грандиозен морски парад събра 2.5 млн. зрители в Амстердам

Фестивалът Sail Amsterdam отбелязва 750-ата годишнина от основаването на града

Днес, 09:25
Парадът на корабите се проточи на 10 км
ЕПА/БГНЕС
Парадът на корабите се проточи на 10 км

С величествен спектакъл бе открит 5-дневният морски фестивал в Амстердам - празник на корабите, моряците и морското минало на града, който привлича 2.5 млн. посетители. 

Парадът Sail-in е всъщност най-горещият момент от фестивала, според капитана на пристанището в Амстердам Милембе Матейо.

„Има много медии, има изключително много лодки, които искат да го видят. Пристигат много високопоставени хора, така че това е най-голямото предизвикателно - добави тя. - След като всичко приключи без инциденти ще мога да се наспя и да се насладя на останалата част от фестивала.“

Това е 10-ото издание на фестивала Sail Amsterdam и става част от честванията на 750-годишнината на града. В парада участват 50 големи кораба и 700 исторически ветроходни съдове. Тазгодишната тема е „Обединени от вълните“ и е избрана в отговор на глобалното напрежение.

Самият парад стартира от Аймуйден на брега на Северно море, където първите кораби преминаха през гигантските морски шлюзове малко след 10:00 ч. сутринта, преди да предприемат 25-километровото плаване навътре в сушата. Флотилията, простираща се по дължина на около 10 км, включваше военноморски учебни кораби, параходи, ветроходни плавателни съдове с историческо значение и рояк от развлекателни лодки, които се присъединиха към шествието.

Стотици хиляди зрители се наредиха по канала - от шлюзовете до пристанището Аймуйден зад Централната гара на Амстердам, където корабите бяха посрещнати с оръдейни салюти и музика.

Семейства, кацнали на кемпери, ученици се надвесиха над бариери, а пенсионери развяваха знамена, докато екипажите ги поздравяваха от борда на своите плавателни съдове.

Събитието е организирано за първи път през 1975 г., за да се отбележи 700-годишнината на Амстердам. Оттогава се провежда на всеки 5 г., но през 2020-а бе отменено заради пандемията от коронавирус. Така че тазгодишният фестивал е първи от десетилетие.

През следващите дни посетителите ще имат възможност да се качат на високите кораби, да наблюдават парада на стотици международни екипажи през центъра на града и да присъстват на концерти и приеми по крайбрежната ивица. По традиция местните жители пускат по течението домашно направени салове, сглобени от сърф дъски, столове или каквито и да е други подръчни материали. Разбира се, малцина стигат до финала, но смисълът е в зрелището.

В неделя корабите ще отплават в морето във втори грандиозен парад.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Амстердам

Още новини по темата

Амстердам забрани новите хотели
21 Апр. 2024

Западни музеи сменят старите описания за руско изкуство
15 Май 2023

Амстердам започна кампания срещу млади британски туристи
29 Март 2023

Кой купил билет за Вермеер - купил

12 Март 2023

Наръчник на оптимиста, обсипан със звезди
07 Окт. 2022

"Амстердам" е филмът с най-много актьорски чудовища тази година
08 Юли 2022

Проучват как Париж и Амстердам да се свържат с Hyperloop
26 Апр. 2020

Писмо-бомба гръмна в банка в Амстердам
13 Февр. 2020

Амстердам въвежда нов туристически данък
04 Яну. 2020

Убит албански политик в Амстердам разполагал със собствена армия

05 Авг. 2019

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЛЮБОПИТНО

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главен прокурор ли е Сарафов или самозванец?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Разводът на ПП и ДБ (засега) се отлага
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар