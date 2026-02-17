Амстердам забранява рекламите на месо и горива

В столицата на Нидерландия, Амстердам, от 1 май се въвежда забрана за реклама на месо, автомобили с двигатели с вътрешно горене, самолетни полети, круизи и всичко, което използва изкопаеми горива. Властите искат да подтикнат жителите към по-екологичен начин на живот и да се борят с глобалното затопляне.

Забраната ще засегне основно рекламните площи в публичното пространство – билбордове, спирки на градския транспорт и метростанции. Това е първият град в света, който предприема толкова радикална стъпка срещу продукти с висок въглероден отпечатък.

Мярката е резултат от дългогодишна кампания на местни политически сили (като „Зелените леви“) и екологични организации. Те твърдят, че е лицемерно общината да обявява климатична извънредна ситуация, докато същевременно позволява на корпорациите да насърчават потреблението на замърсяващи продукти.

Включването на месото в този списък предизвика най-остри дебати. Аргументът на властите е, че индустриалното животновъдство е отговорно за значителен процент от емисиите на парникови газове (метан и въглероден диоксид) и обезлесяването. Подобни мерки вече се обсъждат и в други нидерландски градове като Харлем.

Много рекламни агенции и бизнес асоциации изразиха недоволство, твърдейки, че това ограничава свободата на словото и търговската инициатива. Очаква се правна битка относно това дали местната власт има правомощията да диктува какви легални продукти могат да бъдат рекламирани.

Амстердам цели да стане въглеродно неутрален град до 2050 г. Тази забрана за реклама е част от по-голям план, който включва: забрана за бензинови и дизелови автомобили в централните зони до 2030 г., увеличаване на зелените площи и данъчни облекчения за бизнеси, предлагащи растителни алтернативи.