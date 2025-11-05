Медия без
Българин е арестуван с 3 тона кокаин в Нидерландия

Разследването е тръгнало от информация от чужбина, пишат местните медии

Днес, 11:44
Момент от полицейската операция в Нидерландия
Момент от полицейската операция в Нидерландия

Националното звено за разследване в Нидерландия е открило 3,3 тона кокаин при акция в склад в Стандаарбейтен, Северен Брабант. 

Арестувани са осем заподозрени, сред които е и 50-годишен мъж от България. Проведени са още три претърсвания в Бреда и едно в Розендал, съобщава crimesite.nl. Сред задържаните има колумбиец, мароканец, британец.

Български камиони са пренасяли кокаин в международна мрежа
Гръцката и германската полиция разбиха престъпна мрежа за контрабанда на кокаин, скрит в камиони, от Испания в Гърция и други европейски страни, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА. Агенциите се позоват на съобщение на полицията.
01 Септ. 2025

Разследването се ръководи от Прокуратурата и е започнало въз основа на информация от чужбина. Не се посочва от коя точно държава е дошъл сигнала. Количеството заловен кокаин се оценява на поне 250 млн.евро.

В помещението е намерено и огнестрелно оръжие.

Двама са отвлечени в София заради изчезнали 160 кг кокаин
Двама мъже са отвлечени заради изчезнали 160 кг кокаин в София и от тях няма и следа. За престъплението са обвинени три лица, две от които са задържани в ареста, а третият се издирва.  Това стана ясно по време на брифинг на зам.
21 Март 2025
Англия осъди българин за 2.3 тона кокаин в кашони с банани
Престъпна група, съставена от българин и четирима албанци, беше призната за виновна от английски съд за внасяне на кокаин от Латинска Америка на стойност около 200 млн. паунда, съобщи BBC. Това е една от най-големите заловени пратки наркотик във Великобритания.
13 Окт. 2024

 

