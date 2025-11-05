Българин е арестуван с 3 тона кокаин в Нидерландия

Националното звено за разследване в Нидерландия е открило 3,3 тона кокаин при акция в склад в Стандаарбейтен, Северен Брабант.

Арестувани са осем заподозрени, сред които е и 50-годишен мъж от България. Проведени са още три претърсвания в Бреда и едно в Розендал, съобщава crimesite.nl. Сред задържаните има колумбиец, мароканец, британец.

Разследването се ръководи от Прокуратурата и е започнало въз основа на информация от чужбина. Не се посочва от коя точно държава е дошъл сигнала. Количеството заловен кокаин се оценява на поне 250 млн.евро.

В помещението е намерено и огнестрелно оръжие.

