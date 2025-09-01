Медия без
Български камиони са пренасяли кокаин в международна мрежа

Гърция и Германия обявиха за разбиването на групата и за арести

Днес, 12:07
Стотици хиляди камиони правят изключително напрегнат трафика през всички гранични пунктове
бТВ
Стотици хиляди камиони правят изключително напрегнат трафика през всички гранични пунктове

Гръцката и германската полиция разбиха престъпна мрежа за контрабанда на кокаин, скрит в камиони, от Испания в Гърция и други европейски страни, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА. Агенциите се позоват на съобщение на полицията.

Двама заподозрени членове на бандата бяха арестувани в Гърция, а други трима бяха арестувани в Германия миналата седмица. Други заподозрени членове на бандата остават на свобода в Испания и Германия.

Печалбата на групата досега се оценява на над 5 милиона евро, се казва в изявлението.

Членовете са крили наркотиците в камиони, превозващи стоки международно, или са използвали камиони, за да влязат легално в Испания, за да се сдобият с наркотиците. Превозните средства са били регистрирани главно в България за компании с гръцки интереси, а шофьорите са били гръцки и български граждани, се посочва още в изявлението.

Повече от 300 килограма кокаин са били конфискувани по време на акции в Гърция и Германия през последните дни. Двете държави обединиха сили след разследване, започнато от американската Агенция за борба с наркотиците (ДЕА/DEA), съобщиха полицейски служители.

Гърция засили борбата с трафика на наркотици през последните години, тъй като Европа се превърна в основен пазар за кокаин, отбелязва Ройтерс.

 

