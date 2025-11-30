Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Заловени са 13 души, продавали наркотици около училища

Мрежите все по-често вербуват тийнейджъри - без криминално минало, лесни за манипулация

Днес, 16:40
Операцията е проведена от криминалисти от сектор „Наркотици“.
МВР
Операцията е проведена от криминалисти от сектор „Наркотици“.

13 души са задържани при мащабна акция на СДВР, сред тях - непълнолетни момче и девойка, разпространявали дрога около училищата в столичните квартали „Дървеница“ и „Овча купел“, съобщиха от полицията.

Операцията е започнала в началото на седмицата, проведена е от криминалисти от сектор „Наркотици“ и полицейски екипи от районните управления.

Първият от задържаните младежи е момче, спряно на ул. „Гоце Делчев“ от служители на Шесто РУ. В джобовете му са открити 10 пликчета с канабис - пакетирани и готови за продажба. В „Овча купел“ полицията е задържала непълнолетна девойка, за която е имало оперативна информация, че пласира наркотици както в квартала, така и в центъра. В чантата ѝ е открит пакет марихуана.

Разследващи сочат, че мрежите все по-често вербуват тийнейджъри - без криминално минало, лесни за манипулация и губещи бързо контрол над собственото си бъдеще.

Въпреки фокуса върху непълнолетните, при акцията са разкрити и добре изградени схеми за разпространение. В кв. „Татарли“ 42-годишен рецидивист държал фентанил и кристали, скрити във външното климатично тяло на дома му. В „Дървеница“ 27-годишен мъж използвал специално изградени тайници в колата си - в двигателния отсек и под скоростния лост. Полицията иззема 80 грама марихуана, екстази, метамфетамин. В „Стрелбище“ е задържан 26-годишен мъж с впечатляващ „асортимент“ - марихуана, амфетамин, метамфетамин, кокаин и синтетик MBMD.

В Първо РУ са задържани петима за притежание на общо 15 пакетчета кокаин, а в жилище, свързано с единия, са открити четири буркана с марихуана. Наред с класическите наркотици, полицията пресича и мащабен канал за райски газ - над 12 000 флакона и капсули са открити в склад в квартал „Дружба“. Продукцията е била предназначена за нощни заведения, а вероятно и за международен трафик.

По всички случаи прокуратурата е сезирана, а работата по разбиването на каналите продължава.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

наркотици, задържани

Още новини по темата

Турция тества принудително за наркотици десетки известни личности
08 Окт. 2025

Български камиони са пренасяли кокаин в международна мрежа
01 Септ. 2025

Полицията разби наркогрупа в София
09 Авг. 2025

Затворник почина от свръхдоза в Кремиковци от напоени с дрога дрехи
08 Май 2025

ГДБОП разкри супермодерна нарколаборатория край Бургас
24 Апр. 2025

Българка от Холивуд ръководела "Uber за наркотици"
05 Март 2025

Десетки са задържани в София при акция срещу дрогата
01 Март 2025

Трима младежи биха посред бял ден мъж при НДК
13 Февр. 2025

Радев издигна наркотиците до тема на заседание на КСНС
03 Февр. 2025

Арестуван български наркотрафикант избяга от болница в Атина
02 Февр. 2025

МВР арестува 170 души при операция срещу наркотиците
14 Яну. 2025

Нидерландци се споразумяха за присъди за синтез на дрога край Омуртаг
13 Яну. 2025

Наркотикът от вейповете бил и в желирани бонбони
05 Яну. 2025

Популярни творци влизат в клас, за да говорят с учениците за наркотиците
03 Дек. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: А къде е петицията за оставка на Сарафов?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Протестът бързо губи стойността си
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Отстъплението на Борисов удари Голямото Д