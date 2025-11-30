Заловени са 13 души, продавали наркотици около училища

13 души са задържани при мащабна акция на СДВР, сред тях - непълнолетни момче и девойка, разпространявали дрога около училищата в столичните квартали „Дървеница“ и „Овча купел“, съобщиха от полицията.

Операцията е започнала в началото на седмицата, проведена е от криминалисти от сектор „Наркотици“ и полицейски екипи от районните управления.

Първият от задържаните младежи е момче, спряно на ул. „Гоце Делчев“ от служители на Шесто РУ. В джобовете му са открити 10 пликчета с канабис - пакетирани и готови за продажба. В „Овча купел“ полицията е задържала непълнолетна девойка, за която е имало оперативна информация, че пласира наркотици както в квартала, така и в центъра. В чантата ѝ е открит пакет марихуана.

Разследващи сочат, че мрежите все по-често вербуват тийнейджъри - без криминално минало, лесни за манипулация и губещи бързо контрол над собственото си бъдеще.

Въпреки фокуса върху непълнолетните, при акцията са разкрити и добре изградени схеми за разпространение. В кв. „Татарли“ 42-годишен рецидивист държал фентанил и кристали, скрити във външното климатично тяло на дома му. В „Дървеница“ 27-годишен мъж използвал специално изградени тайници в колата си - в двигателния отсек и под скоростния лост. Полицията иззема 80 грама марихуана, екстази, метамфетамин. В „Стрелбище“ е задържан 26-годишен мъж с впечатляващ „асортимент“ - марихуана, амфетамин, метамфетамин, кокаин и синтетик MBMD.

В Първо РУ са задържани петима за притежание на общо 15 пакетчета кокаин, а в жилище, свързано с единия, са открити четири буркана с марихуана. Наред с класическите наркотици, полицията пресича и мащабен канал за райски газ - над 12 000 флакона и капсули са открити в склад в квартал „Дружба“. Продукцията е била предназначена за нощни заведения, а вероятно и за международен трафик.

По всички случаи прокуратурата е сезирана, а работата по разбиването на каналите продължава.