Полицията разби наркогрупа в София

От къща в "Илинден" са иззети наркотици и кеш на стойност стотици хиляди левове

Днес, 13:40
Столични полицаи откриха голямо количество фентанил
МВР
Столични полицаи откриха голямо количество фентанил

Столични полицаи намериха и иззеха 2,5 кг фентанил, 1025 топчета от същата дрога, над 123 грама кокаин, около 300 г марихуана, както и различни суми пари. Наркотиците и средствата в брой са на стойност стотици хиляди левове. Арестувани са осем души, съобщиха от МВР.

Петима души са задържани при спецоперация на криминалисти от Трето РУ срещу наркоразпространението. Открити и иззети са около 2 кг фентанил, марихуана и кристали.

Акцията била планирана в отговор на получени сигнали, че в парк "Петър и Павел" в кв. "Илинден" се събират наркозависими и притесняват хората, живеещи в района. След проведено наблюдение служителите на реда установили дилърите, които пласират дрогата в тази част на София.

В рамките на предприетите полицейски действия била извършена проверка на къща на ул. "Д-р Калинков". На място били задържани двама мъже – на 36 и 32 години, както и 19-годишна жена. При задържането единият от мъжете направил опит да избяга и да изхвърли част от наркотичните вещества, но неговите действия били осуетени от униформените служители.

При последвалата процесуално-следствена работа в къщата били намерени и иззети пликове с кристалообразно вещество фентанил и тревиста маса – марихуана, както и сумата от 25 000 лв. Приблизителното тегло на откритата дрога е около 2 кг.

След доклад на материалите в Софийска градска прокуратура на 36-годишния мъж е повдигнато обвинение и му е наложена мярка за неотклонение за срок до 72 часа.

1025 топчета с фентанил и над 250 грама фентанил на прах, близо 20 грама кокаин и около 14 000 лв. са иззети от униформени на столичното Осмо РУ при друга операция срещу наркоразпространението в София. Задържан е известен на полицията 58-годишен дилър. На 5 август били събрани данни, че той се готви да изнесе и укрие наркотиците, които държал в жилище в ж.к. "Дружба".

За да предотвратят изнасянето на дрогата, полицаите организирали наблюдение в района и малко по-късно мъжът бил задържан. При последвалите процесуално-следствени действия в обитавания от него апартамент били открити и иззети 1025 топчета фентанил, пластмасов съд с кафяво прахообразно вещество, хартиени сгъвки и пликче с бяло прахообразно вещество, електронна везна и множество самозалепващи полиетиленови пликчета, както и около 500 грама бяло вещество със зърнеста структура и близо 14 000 лв.

Мъжът е задържан с полицейска мярка до 24 часа. След доклад на материалите в Софийска градска прокуратура, му е повдигнато обвинение и наложена мярка "задържане под стража" до 72 часа. Води се разследване.

В хода на водената полицейска операция служители на Първо РУ спрели за проверка автомобил, управляван от 25-годишен познайник на полицията. Направеният тест за наркотични вещества показал положителен резултат за кокаин на шофьора. При последвалите претърсвания в автомобила и жилището, обитавано от него, били иззети над 103 грама кокаин.

Служители на Седмо РУ иззеха около триста грама марихуана. Задържан е нидерландски гражданин, разпространявал наркотици на територията на столицата. Полицейските действия били предприети вчера около 17 часа в района на ж.к. "Студентски град". В момент на покупко-продажба служителите на Седмо РУ задържали клиент и дилър. След извършени процесуално-следствени действия в автомобила, управляван от 27-годишния холандец, са намерени и иззети около 300 грама марихуана, разпределена в дози. Работата по случая продължава.

Намерена е и голяма сума пари
МВР Намерена е и голяма сума пари
