Тръмп въвежда 25% мита и за внос на камиони и части за тях

Днес, 15:15
Корпорация Stellantis притежава 14 марки, включително Ram Trucks, като камионите се произвеждат в Мексико
Корпорация Stellantis притежава 14 марки, включително Ram Trucks, като камионите се произвеждат в Мексико

Президентът Доналд Тръмп обяви, че всички средно- и тежкотоварни камиони, които се внасят в САЩ, ще се сблъскат с нова 25-процентова митническа ставка, считано от 1 ноември.

Още през септември той заяви, че вносът на тежкотоварни камиони ще бъде с нови мита от съображения за националната сигурност, защото те ще защитят производителите от „нелоялна външна конкуренция“. Според Тръмп тази мярка ще е от полза за компании като Peterbilt и Kenworth (собственост на Paccar) и Freightliner (собственост на Daimler Truck). В обхвата на тарифите вече влизат и лекотоварните камиони.

Съгласно постигнатите търговски споразумения с Япония и Европейския съюз, вносът в на лекотоварни превозни средства ще се облага с 15%. Освен това администрацията на Тръмп позволи на производителите да приспадат стойността на американските компоненти от митата, които плащат за автомобили, сглобени в Канада и Мексико. Към момента не е ясно дали тези постигнати споразумения ще останат в сила и за камионите

Т.нар. големи превозни средства включват всичко - камиони за доставки и превоз на товари, сметоизвозващи и комунални камиони, совалкови и училищни автобуси, камиони с ремаркета и полуремаркета, както и тежкотоварни професионални превозни средства.

Американската търговска камара по-рано призова Министерството на търговията да не налага нови тарифи, отбелязвайки, че петте най-големи източника за внос на тежки превозни средства са Мексико, Канада, Япония, Германия и Финландия, „всички съюзници или близки партньори на САЩ и не представляващи заплаха за националната сигурност“.

Мексико е най-големият износител на средно- и тежкотоварни камиони за САЩ. Вносът им оттам се е утроил от 2019 г. до около 340 000 годишно днес, според правителствената статистика.

Съгласно Северноамериканското споразумение за свободна търговия USMCA, средно- и тежкотоварните камиони са освободени от тарифи, ако поне 64% от стойността им произхожда от Северна Америка - чрез части (двигатели и оси), суровини (стомана и други метали) или монтажен труд.

Новите тарифи ще засегнат и компанията майка на Chrysler - Stellantis, която произвежда тежките камиони Ram и търговски микробуси в Мексико. Stellantis лобираше пред Белия дом да не налага високи тарифи на своите произведени в Мексико камиони. Шведската Volvo Group пък строи фабрика за тежки камиони на стойност $700 млн. в Монтерей (Мекс), която ще започне да функционира през 2026 г.

В Мексико всъщност оперират 14 фирми, които произвеждат или сглобяват автобуси, камиони и влекачи, както и две компании производители на двигатели, според Американската администрация за международна търговия. Миналата година САЩ а внесли от там части за тежки превозни средства на стойност почти $128 млрд., което е около 28% от общия внос в страната.

