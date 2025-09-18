Клопките при покупка на електромобил втора ръка

С нарастващия брой електрически автомобили все повече бройки се появяват на пазара втора ръка. Добра идея ли е обаче закупуването на употребяван електромобил и какво трябва да се знае за пробега, производителността на батерията, гаранцията и зареждането? Все естествени въпроси, които задават и клиентите на нови коли.

В някои случаи употребяваният електромобил може да бъде добра и много по-евтина идея, но наистина има детайли, в които има клопки и трябва да им се обърне сериозно внимание.

Струва ли си употребяваната електрическа кола?

Решението за такава покупка трябва да е резултат от анализ на собствения начин на живот и на начина, по който експлоатирате автомобила. Достъпът до акумулаторно място за паркиране е от решаващо значение - наличието на собствен гараж или алея с електрически контакт коренно променя разговора за разходите. Инсталирането на домашно зарядно устройство с мощност 7,4 kW позволява зареждане на батерията по време на нощно спиране, а и използването на нощните тарифи може да намали сериозно разходите.

Статистиката показва, че средностатистическият европейски шофьор кара по около 40 км на ден. Това означава, че дори по-старите електрически модели с пробег от 200-250 км са достатъчни за ежедневна употреба. Проблемът е при по-дългите маршрути, макар развитието на инфраструктурата за зареждане да прави пътуването все по-лесно. Трябва обаче да се помни, че цената за зареждане на бързи зарядни устройства е близка до тази на традиционното гориво, а при употребяван автомобил пробегът, деклариран от производителя, може да бъде още по-малък.

За какво да се внимава при батериите?

Най-голямото притеснение при употребяван електромобил е състоянието на батерията. Тя е най-скъпият компонент и е до 40% от стойността на колата. Литиево-йонните батерии се разграждат от употреба и с течение на времето, като постепенно губят капацитет. Скоростта на този процес зависи от много фактори - начин на зареждане, условия на съхранение, стил на шофиране, климат.

Най-полезното за живота на батериите е редовното зареждане с променлив ток с ниска мощност, за предпочитане до 80% от капацитета. Честото използване на бързи зарядни устройства с постоянен ток, особено при пълнене до 100%, ускорява разграждането. По същия начин е вредно да се оставя колата за дълго време и с напълно разредена, и с напълно заредена батерия.

Ето защо, преди покупка трябва да се проверите състоянието на батериите - някои модели показват тази информация в мултимедийната система, в други случаи можете да се поръча диагностика в оторизиран сервизен център. По време на тестовото шофиране е необходимо да се наблюдава дали индикациите за обхват са стабилни и дали скоростта на разреждане съответства на декларираните параметри. Внезапните спадове в изписания обхват или неравномерното поведение на индикатора за зареждане може да са сигнал за проблеми с някои клетки на батерията.

Гаранция за батериите

Добрата новина е, че при покупка на употребяван електромобил, в повечето случаи той ще бъде покрит от фабричната гаранция на батериите. Трябва обаче да се уверите, че е обслужен в съответствие с експлоатационните му условия (главно за обслужване в дилърството, понякога за начина на зареждане).

Производителите обикновено дават дълги гаранции за батерии - обикновено 8 години или 160 000 км, с гарантиран капацитет 70% от първоначалната стойност.

В допълнение към основната батерия, колите имат и традиционна 12V батерия за захранване на спомагателните системи. Повредата ѝ, макар и сравнително евтина за ремонт, може да обездвижи колата толкова ефективно, колкото автомобил с двигател с вътрешно горене. Струва си да проверите състоянието е на този акумулатор преди покупка, особено при автомобили на възраст над 3 г.

Какво да се търси при проверка на електрическа кола?

Електромобил, използвана в предимно града, често има повредени джанти и окачване. Големият въртящ момент, още от стартирането, води до бързо износване на гумите, особено на задвижващата ос. Състоянието на гумите трябва да се проверява особено внимателно, като се помни, че подмяната на комплект гуми в голям електрически SUV може да струва сериозна сума.

Също така си струва да се огледат спирачките, макар те да се използват по-рядко в електрическите автомобили поради рекуперация (например в Tesla механиците съветват да сваляте апаратите веднъж на две години и да почиствате спирачната система от мръсотия).

В тихия интериор на електромобилите всеки нежелан звук става по-чуваем. Затова при тестовото шофиране си струва да се изключат музиката и климатикът, за да се улови скърцане на таблото или шум, показващ течащи уплътнения.

Колко струват електромобилите втора ръка?

Големият спад в стойността на тези коли се дължи отчасти на факта, че задвижващата технология се развива много бързо, а новите модели имат по-добър пробег и по-висока мощност на зареждане. Причината за високата амортизация е и страхът на клиентите преди да купят употребяван електромобил и слабото търсене.

Общо взето електрическа кола на 3 години губи около 30% от стойността си, като при моделите на Tesla обезценяването може да бъде дори по-голямо. Същото важи и за Porsche Taycan, което губи над половината от цената си. Подобно нещо се забелязва и при моделите с ДВГ, където луксозните и скъпи модели се обезценяват много по-бързо от останалите.

Освен проверка на състоянието на батериите, закупуването на употребяван електромобил не се различава от закупуването на всяка друга кола. В случая с колите на ток обаче можете да очаквате по-големи възможности за договаряне на цената, тоест трябва да сте по-уверени в преговорите и пазаренето.