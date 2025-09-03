Държавата бетонира привилегиите за собственици на електромобили

Властта в България излезе с мащабен план за поощряване на покупката на електромобили. Данъчни намаления, безплатно паркиране, наливане на бюджетни пари за стимули са част от мерките, предвидени в проектозакон за насърчаване на електрическата мобилност, публикуван за обществено обсъждане.

Това се случва точно когато еуфорията по "зелените" коли по целия свят се спихва, производителите на автомобили ревизират стратегиите си и дори Брюксел преосмисля враждебността си към превозните средства с двигатели с вътрешно горене. Първоначално се смяташе, че електрическите коли са много "еко", но се оказа, че в сметките не са отчитани батериите, чието производство и утилизация също са проблем за околната среда, да не говорим, че токът, който тези коли използват, може да идва от всякакви централи, вкл. от тецове на въглища.

Планове, блянове

Предлаганият закон ще стимулира изграждането на зарядна инфраструктура с поне 5000 публични точки за зареждане на електромобили, разположени на междуградската пътна мрежа, в централните части на 50-те основни български градове, и в жилищните зони на тези градове, като включва най-малко 15 хъба за бързозарядни станции по магистралите и поне 200 бързи зарядни станции на входовете и изходите на градовете, на общинска територия или в частни обекти като търговски центрове, бензиностанции и други, обясняват в мотивите авторите на закона.

Освен че не е в крак с актуалните тенденции - привилегиите за собствениците на електромобили бяха "мода" в предишни десетилетия, проектът лансира мерки, които изкривяват пазара, и спуска задължения на общините да правят зарядни станции и да си променят тарифата за местните и данъци и такси, при това от днес за утре.

С новия законопроект централната власт нарежда на местните власти да въведат данъчни и други облекчения за електромобили и хибриди, които да влязат в сила от идната година.

Какви са стимулите:

Финансиране на мерки и дейности по Програма за насърчаване на електрическата мобилност в рамките на бюджета на Министерство на иновациите и растежа;

Стимулиране на закупуването на електрически превозни средства чрез фондове и инструменти, включително Националния доверителен екофонд, финансиращ проекти по Инвестиционната програма за климата – електромобили;

Диференциране на размера на данъка върху превозните средства за леки и товарни автомобили и освобождаване от данък върху превозните средства по реда на Закона за местните данъци и такси;

Данъчни облекчения в зависимост от екологичната категория за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства;

Държавна подкрепа за реализацията на проекти за изграждане на зарядни станции, включително чрез предоставяне на право на ползване върху имоти – публична и частна държавна собственост.

Освен това общинските съвети може да въвеждат безплатно или при преференциални условия паркиране на електрически автомобили.

Норми

В стил "соц" проектът спуска на местните власти "норматив" за осигуряване на зарядни станции. Общините ще са длъжни да вземат мерки за разполагането на точки за бързо зареждане с публичен достъп с минимална изходна мощност от 22 kW. Във всяка община с население над 5000/10 000 души трябва да има поне една такава станция, в областните центрове трябва да са най-малко три, в градове с население над 100 000 души - минимум 5 и т.н. За град с население над 1 000 000 души минимумът е 60 зарядни станции.



"Общините ще отговарят за разгръщане на публично достъпна инфраструктура за зареждане с електрическа енергия за лекотоварни и тежкотоварни електрически превозни средства в рамките на уличната мрежа, общинските сгради, терени и обекти на уличната мрежа", предвижда още проектът, като допълва, че кметовете ще трябва да предвиждат в подробните устройствени планове обособени общински терени за изграждане на зарядни станции.



"През последните десетилетия в България липсват ефективни мерки за устойчиво развитие на транспорта. Автопаркът е сред най-замърсяващите в ЕС – около 80% от автомобилите са на възраст над 15 години, а над 85% са с бензинови или дизелови двигатели с високи емисии", посочват в мотивите авторите на закона. И отново спускат цел - покупките на нови или втора ръка електромобили и плъгин да достигнат общо 30 000 бройки до средата на идната година.