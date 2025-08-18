1.6 млн. електромобила са продадени през юли по света

През юли в световен мащаб са продадени общо 1.6 млн. електрически превозни средства, което е 21% увеличение, в сравнение с юли 2024 г., но 9% спад спрямо юни 2025 г.

Това показва най-новият доклад на базираната в Лондон компания Rho Motion, специализирана в проучвания и анализи на веригите за доставки на електрически автомобили и батерии. В случая в изследването са засегнати леки автомобили и лекотоварни превозни средства, без да са включени електрически скутери или тежкотоварни камиони.

"Глобалните продажби на електромобили надхвърлиха 10.7 млн. през първите седем месеца на 2025 г., което показва стабилно увеличение от 27% от началото на годината. Китай продължава да е лидер на световния пазар и поддържа нива на разпространение на електрически превозни средства над 50%, въпреки по-слабите продажби на месечна база там. Инерцията на Европа също е впечатляваща, като пазари като Германия и Обединеното кралство се развиват бързо, макар във Франция растежът да е бавен, независимо от новите планове за субсидии. Италия обаче се очертава като бързо развиващ се играч, именно заради новите стимули за потребителите - коментира мениджърът на Rho Motion Чарлз Лестър. - На този фон растежът в Северна Америка през 2025 г. е слаб - САЩ имат политически затруднения, а Канада отбелязва забавяне. Очакваме краткосрочно покачване на търсенето в САЩ преди крайния срок за данъчен кредит за потребителите през септември, последвано от вероятен нов спад. Въпреки тези регионални различия, общата траектория за разпространение на електрически превозни средства през 2025 г. остава възходяща.“

Ето продажбите за периода януари-юли 2025 г., спрямо първите 7 месеца на 2024 г.:

Глобално: 10.7 млн.(+27%);

Глобално: 10.7 млн.(+27%); В Китай: 6.5 млн. (+29%);

В Европа: 2,3 млн. (+30%)

В Северна Америка: 10 млн.(+2%);

В останалия свят: 0.9 млн. (+42%).

Само за юли данните сочат, че продажбите в Китай са около 1 млн. автомобила, европейските скачат с 48% до около 390 000 бройки, а тези в Северна Америка - с 10% до над 170 000. В останалата част на света увеличението е с 55% до малко над 140 000 превозни средства.

На колонната диаграма (януари 2024 - юли 2025) са видими глобалните продажби на напълно електрически и plug-in хибридни леки автомобили в Китай (жълто), Европа + Великобритания (оранжево), САЩ и Канада (червено), както и в останалата част от света (синьо).

Европа

Европейският пазар на електромобили е нараснал с 30% от началото на годината, отбелазвайки силен импулс както при превозните средства с батерии (BEV), така и при plug-in хибридите (PHEV) - съответно с 30% и 32%.

Германия и Великобритания водят с ръст от 43% и 32%, докато Франция, въпреки 9% ръст на годишна база, остава с 11% спад от началото на годината. За да стимулира търсенето, френското правителство ще рестартира своята схема за лизинг на електромобили за домакинства с ниски доходи на 30 септември 2025 г., която трябва да подпомогне малко над 50 000 покупки.

Италия отбеляза ръст от около 40% през 2025 г. и намали разликата с други европейски пазари. Там радпространението е 11%, в сравнение с 27% в Германия и над 30% във Великобритания. Очаква се растежът в Италия да се ускори допълнително след одобряването на нови субсидии в размер на €600 млн.

Северна Америка

Продажбите в САЩ, Канада и Мексико са се увеличили само с 2% от началото на 2025 г.

В САЩ финансовите резултати за II тримесечие разкриха многомилиарден удар заради митата, частично компенсиран от намалените изисквания за изкупуване на вредни емисии. Някои големи автопроизводители се стремят към по-високи печалби чрез увеличаване на дела на автомобилите с двигатели с вътрешно горене в своите гами. Ford обяви новата си „Универсална EV платформа“ и планира да пусне на пазара електрически средноразмерен пикап на стойност $30 000 с LFP батерии през 2027 г.

В търговската сфера САЩ са сключили споразумения с Южна Корея, Япония и ЕС за въвеждане на 15% мито върху вносните автомобили.

Китай

Китайският пазар спадна с 13% на месечна база през юли, но се покачи с 12% на годишна база, което доведе до годишен растеж от началото на годината до 29%. Автомобилите с батерии (BEV) продължават да изпреварват plug-in хибридите (PHEV), като продажбите им са се увеличили с 40% от началото на годината, при 14% за PHEV. Продажбите на PHEV на вътрешния пазар намаляха както на месечна (-15%), така и на годишна база (-10%). Въпреки забавянето, общите продажби на леки автомобили също намаляха.

В края на юли китайското правителство отпусна финансирането си за третото тримесечие за схемата за търговия с потребителски стоки, която подкрепя търсенето на електрически превозни средства от стартирането си миналата година. Последният кръг от финансиране за 2025 г. се очаква през октомври.