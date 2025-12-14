VW за първи път затваря свой завод в Германия

За първи път в своята 88-годишна история Volkswagen спира производството на автомобили в свой завод на територията на Германия. Това ще стане във вторник, когато ще бъде затворена линията в Дрезден.

Този ход идва в момент, когато най-големият европейски автопроизводител е под огромен натиск заради слабото търсене и съответно продажби и в Китай, и в Европа, както и заради увеличените мита в САЩ.

Volkswagen се бори с разпределението на инвестиционния си бюджет от около €160 млрд. през следващите 5 г. Главният финансов директор Арно Антлиц още през октомври предположи, че нетният паричен поток за 2025 г., който преди това се прогнозираше да е близо до нулата, може все пак да бъде леко положителен. Но компанията продължава да търси начини начини за намаляване на разходите и увеличаване на оперативните печалби.

Заводът в Дрезден е произвел по-малко от 200 000 превозни средства от началото на производството през 2002 г., т.е. по-малко от половината от годишното производство на централния завод във Волфсбург. Затварянето е част от споразумение, договорено със синдикатите миналата година, което ще доведе и до съкращаване на 35 000 работни места на VW в Германия.

Заводът бе замислен като демонстрация на инженерните умения на Volkswagen и първоначално бе натоварен със сглобяването на VW Phaeton. След като производството на Phaeton бе спряно през 2016 г., поточната линия в Дрезден се превърна в символ на усилията на Volkswagen за електрификация, като доскоро там се произвеждаше ID.3.

Мястото на завода ще бъде отдадено под наем на Техническия университет в Дрезден за създаване на изследователски кампус за разработване на изкуствен интелект, роботика и чипове. VW обеща да инвестира €50 млн. през следващите 7 години в съвместния проект с университета, като ще продължи да използва съоръжението като дилърски център за доставка на автомобили до клиенти и като туристическа атракция.

ОЩЕ ПРОМЕНИ

Volkswagen подготвя сериозни промени и в стратегията си за развитие. Те трябва да позволят на компанията да запази акцента си върху електрифицираните модели, да направят автомобилите на ток по-достъпни като цена и да имат по-голям пробег.

Ето защо бъдещата гама на VW в Европа и Северна Америка ще бъде попълнена с автомобили, организирани според принципа на последователен хибрид. Това са т.нар. „електромобили с удължители на пробега’’ (EREV), които са много популярни в Китай, но Европа и Северна Америка все още не са широко разпространени.

При тези коли има електромотор, който задвижва колелата, и двигател с вътрешно горене (ДВГ). При стандартните хибриди именно ДВГ играе основната роля, докато при EREV е точно обратното – ДВГ няма връзка с колелата, а изпълнява ролята на генератор на електричество. Тази технология бе използвана при BMW i3 – първия електромобил на "баварците", който обаче беше спрян от производство.

Във Volkswagen отчитат, че електромобилите се приемат по-бавно от очакваното, а като основна причина се сочи притеснението на потребителите относно дължината на пробега с едно зареждане. Системата EREV решава именно този проблем.

Инвестициите в такива хибриди ще са част от новия стратегически план за следващите 5 г. Той ще бъде публикуван през март 2026 г. и се очаква да вземе предвид предстоящото отлагане на влизането в сила на забраната за ДВГ. Предполага се, че ЕС ще обяви промените в тази своя политика на 16 декември.

Именно бавното внедряване на електромобилите и финансовите затруднения са причината германският производител да се отказва от двата модела, които трябваше да играят основна роля в продажбите му през следващото десетилетие: разработката на VW ID. Golf, както ще се нарича заместникът на сегашния ID.3, както и на новият VW ID. Roc, са спрени.