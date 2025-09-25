Електрическата грешка на Porsche струва $6 млрд. на VW Group

Глобалната криза в автомобилната индустрия засяга не само масовите производители, но и иконите в индустрията. Пример за това е Porsche, която доскоро предполагаше, че до 2030 г. до 80% от автомобилите, продавани от компанията, ще бъдат електрически. Амбициозните планове обаче вече са под въпрос и производителят все повече се бори с нарастващите пазарни трудности и променящите се настроения на клиентите.

Проблемите с Porsche ще струват на VW Group поне $6 млрд. Марката, която е част от Volkswagen AG, е принудена да промени стратегията си поради слабото търсене на електромобили, както и заради натиска от страна на китайските производители и новите американските мита.

Всъщност, още в началото на тази година Porsche беше принуден да понижи прогнозата си за годишните си приходи. Основната причина за сериозните съкращения се оказа рязко намаляващият интерес на китайските клиенти към европейските автомобили, както и отслабващото търсене на електрически коли от премиум сегмента. В края на миналата година "Ройтерс" съобщи, че продажбите на модели на Porsche на този ключов пазар са спаднали с цели 29%.

През май тази година германският анализатор Фабио Холшер посочи, че един от основните проблеми на марката е в прекалено бързия и прекалено оптимистичен преход към електромобилност. Според него електрификацията на почти цялата моделна гама (с изключение на емблематичния 911) не отговаря на очакванията на традиционните клиенти на марката. Има и все повече гласове, че производителят започва да съжалява за решението да оттегли версията с вътрешно горене на Macan. Неговият електрически наследник беше посрещнат много хладно на пазара.

С оглед на трудната пазарна ситуация Porsche се връща към развитието на двигателите с вътрешно горене (ДВГ) и plug-in хибридите. Компанията наскоро обяви, че работата по нова платформа за електромобили ще бъде отложена. Подобна съдба сполетя премиерите на електрическите версии на моделите Cayenne и 718, които също бяха забавени.

Двете спортни коли трябваше да преминат към изцяло електрическо задвижване, но сега се подготвят техни нови поколения с ДВГ. Производителят от Щутгарт също така ще удължи жизнения цикъл на другите си модели с конвенционално задвижване като Panamera и Cayenne, като ще се съсредоточи върху разработването на хибридни агрегати за тях, включително plug-in версии.

Освен това Porsche обмисля пускането на нов кросоувър с работно име K1, който ще бъде по-голям от Cayenne и ще се предлага в бензинови и plug-in хибридни версии. Този модел първоначално беше разработен като изцяло електрически, но изброените проблеми принудиха марката да промени намеренията си. И така версията на ток е оставена на изчакване.

Струва си да се отбележи, че промяната в стратегията не означава, че Porsche напълно ще се откаже от електромобилността. Компанията уверява, че електрическата ѝ гама постепенно се модернизира и инвестициите в развитието на технологиите за батерии продължават. В близко бъдеще в шоурумите ще се появи и електрическа версия на Cayenne (тя ще се продава едновременно с бензиновата).