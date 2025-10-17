Най-успешният Hyundai става по-мощен и технологичен

Hyundai стартира моделната 2026 г. за Tucson с ново предложение. SUV-моделът, който от години е най-продаваният автомобил на марката в Европа, получава нови задвижвания, допълнителни линии за оборудване и модернизирани асистиращи системи. И, най-вече, хибридът има и забележимо повишаване на производителността.

Ръчната трансмисия остава

В задвижването Hyundai заменя предишния бензинов двигател (мощност 160 к.с.) с два нови варианта. 1.6 T-GDI със 150 к.с. ще се позиционира като начално ниво за модела в бъдеще, като ще се предлага с 6-степенна механична скоростна кутия или 7-степенен DCT, всеки в комбинация с предно предаване.

Версията с мощност 180 к.с. на същия двигател е позиционирана над него. Той се предлага стандартно с DCT и е съчетан със задвижване на всички колела. По този начин Hyundai е специално привлекателен за клиенти, които ценят повече производителност и сцепление. Предишната 48-волтова хибридна система обаче отпада от гамата.

За онези, които предпочитат електрифицирано решение, хибридът е ревизиран. Системната му мощност се увеличава с 24 к.с. - до 239 к.с. Максималната скорост се вдига до 196 км/ч, а теглото на товара, който може да се тегли, нараства до 1510 кг.

Хибридът се предлага както с предно, така и със задвижване на всички колела, всяко в съчетание с автоматична скоростна кутия. По този начин Hyundai обхваща много по-широк спектър – от основен модел за купувачи, за които цените са много вожни, до мощен хибриден вариант с практически всестранни качества.

Нови линии за оборудване и повече технологии

Hyundai също следва примера по отношение на оборудването. В допълнение към добре познатата N Line, ще е достъпна и новата N Line X. Тя се отличава с по-спортни дизайнерски детайли, като специални джанти, адаптирани престилки и черни акценти.

Освен това разширява обхвата на комфорта на возещите се - пакетът седалки с електрическо регулиране и ключът за цифрово превозно средство 2.0 на база UWB са включени като част от стандартното оборудване. Това дава възможност да отворите Tucson чрез смартфон, без да вземате устройството в ръка.

Основното топ оборудване също ще получи този ключ като стандарт в бъдеще. По този начин Hyundai укрепва техническия фокус в по-високите линии, докато основните версии умишлено остават по-прости. В случай на системи за подпомагане, интелигентното разпознаване на пътни знаци ISLA в етап 3 допълва програмата. Той предупреждава за превишена скорост с фини звукови сигнали, които също могат да бъдат деактивирани. Визуалното показване на знаците остава постоянно активно.

Още през предходната година интериорът беше напълно модернизиран, като той вече включва два 12,3-инчови дисплея и преработена оперативна концепция.

Tucson ще продължи да се сглобява в чешкия завод в Ношовице, където от 2004 г. насам са произведени над 2 млн. превозни средства.