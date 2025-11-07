Ултратънък електродвигател счупи рекорда за мощност

Пионерите в областта на аксиалните електродвигатели с магнитен поток в YASA показаха новото си инженерно чудо.

Преди три месеца те предизвикаха трусове на пазара на електродвигатели, поставяйки неофициален световен рекорд за плътност на мощността с 42 kW/kg. Старият бе 28 kW/kg, на двигателя D250 на Evolito.

Сега от YASA надминаха и това си постижение - най-новият им ултратънък електромотор за автомобили е едновременно по-лек и значително по-мощен, постигайки 59 kW/kg. Новата "палачинка" тежи само 12,7 кг, като осигурява краткосрочна пикова мощност от 750 kW (1006 к.с.).

„Постигането на подобни показатели е потвърждение за правилността на нашата технология за аксиални двигатели от следващо поколение - заяви основателят и главен технически директор на YASA Тим Улмър. - И това не е концепция на чертеж в момента тя работи на стендовете. Конструирахме електродвигател, който е значително по-плътен като мощност от всички преди него. И всичко това с достъпни материали и процеси.“

Екипът на YASA изчислява, че новият им аксиален електромотор може да постигне при непрекъсната работа с мощност 350 и 400 kW (469 и 536 к.с.), което на свой ред му дава непрекъсната плътност на мощността от 27,6 kW/kg. И този показател е по-висок от пиковата мощност на повечето двигатели.

Сега въпросът е кога тези леки и мощни мотори ще започнат да се вграждат в автомобили или плавателни съдове. Към момента YASA не се ангажира дори с приблизителни срокове за това кога тази прототипна серия може да стигне до производствените линии.

Засега Улмър се ограничава до: „Този ​​двигател ще внесе революционни технологии в сектора на високопроизводителните автомобили" и обещанието YASA да продължи да пуска актуализации, докато усъвършенства технологията си за аксиален магнитен поток.