Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Колко дълго изкарва акумулаторът и от какво зависи това?

Базови съвети за удължаване на експлоатационния срок

Днес, 09:00
Важно е акумулаторът да е съвместим с модела автомобил
Важно е акумулаторът да е съвместим с модела автомобил

Стартерът почти не се върти, а двигателят отказва да стартира... Тригодишен акумулатор вече е изчерпал ресурса си, а собственикът се е надявал, че той ще му служи дълго време.

Всъщност висококачествената автомобилна батерия наистина може да работи безупречно и по-дълго време, но нейната издръжливост зависи от много фактори - от правилния избор за конкретния автомобил, от условията на работа и дори от навиците на собственика. Много шофьори, без да знаят, значително ускоряват износването на акумулатора в колите си.

Експерти твърдят, че средният живот на съвременната оловно-киселинна батерия е от 3 до 5 години. Тези данни обаче не отчитат индивидуалните характеристики при използването на превозното средство. При идеални условия и при правилна грижа, някои първокласни модели акумулатори могат да издържат до 7 години. Реалността на градските пътища, кратките пътувания и насищането на автомобилите с електроника обаче правят свои собствени корекции, често намалявайки наполовина този период.

Един от основните врагове на батерията е хроничното недозареждане, причинено главно от кратки пътувания. За стартиране на двигателя акумулаторът отделя значително количество енергия и генераторът се нуждае от време, за да я възстанови. Ако ежедневните ви маршрути обаче са ограничени до пътувания от дом-работно място-магазин на разстояния от по няколко километра, генераторът просто няма време да зареди напълно батерията. И непрекъснатата работа в полуразредено състояние води до процес на сулфатиране на плочи, при който кристалите оловен сулфат покриват активната им повърхност, намалявайки капацитета и пусковия ток.

Съвременните автомобили са буквално натъпкани с електроника, която консумира енергия, дори когато колата е паркирана. Аларми, мултимедийна система в режим на готовност, различни сензори и контролери създават т.нар. "паразитни" течове на ток. Въпреки че консумацията им е незначителна, при седмици престой това може значително да изтощи акумулатора, особено ако вече не е нов. Дълбокият разряд е една от най-опасните ситуации за оловно-киселинна батерия, тъй като може да ѝ причини непоправими щети.

Климатичните условия също играят важна роля. Екстремната топлина ускорява химичните процеси вътре в акумулатора, което води до разграждане на плочите и изпаряване на електролита. Силният студ, напротив, забавя химичните реакции, поради което капацитетът на батерията временно спада, а същевременно сгъстената смазка в двигателя изисква по-силенстартов ток. Работата при такива екстремни условия значително намалява общия ресурс на захранването.

Да не забравим и за правилния избор на самия акумулатор. Инсталирането на батерия с недостатъчен капацитет или пусков ток ще доведе до работа на лимита ѝ и бързо износване. Това важи особено за превозни средства със система старт-стоп, които изискват специални батерии, произведени по AGM или EFB технологии, които могат да издържат на чести цикли на зареждане-разреждане.

За да осигурите дълъг живот на акумулатора, достатъчно е да следвате няколко прости правила. Опитайте се да правите дълго пътуване поне веднъж седмично (от 30-40 минути) за пълно зареждане. Поддържайте клемите чисти, тъй като оксидите може да попречат на нормалния контакт. 

Също така, преди да паркирате колата за дълго време, препоръчително е напълно да заредите батерията с помощта на външно зарядно устройство. Тези прости стъпки ще ви помогнат да избегнете неприятна изненада, когато една сутрин колата ви просто откаже да запали.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

автомобили

Още новини по темата

Влиза в сила разширена екозабрана за автомобили в центъра на София

12 Ноем. 2025

Еврокомисар: Трябва да защитим автоиндустрията си от китайците
10 Ноем. 2025

Как да разберете, че колата е карана от почитател на високите скорости
30 Окт. 2025

Основните грешки на шофьорите при сезонна смяна на гуми
27 Окт. 2025

Европа откри как да убие дизела, без да го забрани
20 Окт. 2025

Топ 10 причини за висок разход на гориво
17 Окт. 2025

Фирмите продават повече коли от всякога, но правят по-малко пари
04 Окт. 2025

Тайните функции на ключа за кола
19 Септ. 2025

Съдбата на европейската автомобилна индустрия е заложена на карта
11 Септ. 2025

Митове, в които шофьорите погрешно вярват
09 Септ. 2025

Какво трябва да се провери, преди да се купи кола на старо
04 Септ. 2025

Ето ги най-калпавите двигатели с вътрешно горене
29 Авг. 2025

8 изчезващи детайла в новите коли
25 Авг. 2025

Грешките, които унищожават автомобилните гуми през лятото
22 Авг. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ АВТОМОБИЛИ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: И осемте джуджета заживели щастливо
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Промяната" не се поддава на промяна
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Залпът на "Аврора" порази Манхатън