Колко дълго изкарва акумулаторът и от какво зависи това?

Стартерът почти не се върти, а двигателят отказва да стартира... Тригодишен акумулатор вече е изчерпал ресурса си, а собственикът се е надявал, че той ще му служи дълго време.

Всъщност висококачествената автомобилна батерия наистина може да работи безупречно и по-дълго време, но нейната издръжливост зависи от много фактори - от правилния избор за конкретния автомобил, от условията на работа и дори от навиците на собственика. Много шофьори, без да знаят, значително ускоряват износването на акумулатора в колите си.

Експерти твърдят, че средният живот на съвременната оловно-киселинна батерия е от 3 до 5 години. Тези данни обаче не отчитат индивидуалните характеристики при използването на превозното средство. При идеални условия и при правилна грижа, някои първокласни модели акумулатори могат да издържат до 7 години. Реалността на градските пътища, кратките пътувания и насищането на автомобилите с електроника обаче правят свои собствени корекции, често намалявайки наполовина този период.

Един от основните врагове на батерията е хроничното недозареждане, причинено главно от кратки пътувания. За стартиране на двигателя акумулаторът отделя значително количество енергия и генераторът се нуждае от време, за да я възстанови. Ако ежедневните ви маршрути обаче са ограничени до пътувания от дом-работно място-магазин на разстояния от по няколко километра, генераторът просто няма време да зареди напълно батерията. И непрекъснатата работа в полуразредено състояние води до процес на сулфатиране на плочи, при който кристалите оловен сулфат покриват активната им повърхност, намалявайки капацитета и пусковия ток.

Съвременните автомобили са буквално натъпкани с електроника, която консумира енергия, дори когато колата е паркирана. Аларми, мултимедийна система в режим на готовност, различни сензори и контролери създават т.нар. "паразитни" течове на ток. Въпреки че консумацията им е незначителна, при седмици престой това може значително да изтощи акумулатора, особено ако вече не е нов. Дълбокият разряд е една от най-опасните ситуации за оловно-киселинна батерия, тъй като може да ѝ причини непоправими щети.

Климатичните условия също играят важна роля. Екстремната топлина ускорява химичните процеси вътре в акумулатора, което води до разграждане на плочите и изпаряване на електролита. Силният студ, напротив, забавя химичните реакции, поради което капацитетът на батерията временно спада, а същевременно сгъстената смазка в двигателя изисква по-силенстартов ток. Работата при такива екстремни условия значително намалява общия ресурс на захранването.

Да не забравим и за правилния избор на самия акумулатор. Инсталирането на батерия с недостатъчен капацитет или пусков ток ще доведе до работа на лимита ѝ и бързо износване. Това важи особено за превозни средства със система старт-стоп, които изискват специални батерии, произведени по AGM или EFB технологии, които могат да издържат на чести цикли на зареждане-разреждане.

За да осигурите дълъг живот на акумулатора, достатъчно е да следвате няколко прости правила. Опитайте се да правите дълго пътуване поне веднъж седмично (от 30-40 минути) за пълно зареждане. Поддържайте клемите чисти, тъй като оксидите може да попречат на нормалния контакт.

Също така, преди да паркирате колата за дълго време, препоръчително е напълно да заредите батерията с помощта на външно зарядно устройство. Тези прости стъпки ще ви помогнат да избегнете неприятна изненада, когато една сутрин колата ви просто откаже да запали.