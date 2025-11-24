Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Коя миризма в колата каква повреда показва

Мирис на изгоряло, сладникаво, на мухъл и бензин може да е повод за сериозен ремонт

Днес, 15:17
Изгорелите газове може да проникват в купето през остаряло уплътнение или дупка.
Изгорелите газове може да проникват в купето през остаряло уплътнение или дупка.

Колата рядко се поврежда мигновено и неочаквано - много по-често тя започва да дава различни сигнали на шофьора за предстояща повреда. Затова трябва да се обръща внимание не само на таблото, където някои неизправности ще бъдат "маркирани" с определена пиктограма, но и на звуци и даже на миризми.

Последните всъщтност често сигнализират за много сложни проблеми, водещи до тежки и продължителни ремонти. Ето и най-отличителните:

 

Миризма на изгорели кабели

Натапчивият мирис на изгоряла изолация, добре познат от детството, носещ се изпод под таблото, показва необходимостта то да се свали и да проучи окабеляването. Лошо прилепнало и течащо предно стъкло, ръчно приспособяване на кабели или просто изминалото много експлоатационно време, водят дотам, че оригиналната фабрична жица започва да се загрява, да корозира. И един ден просто да пламне.

Все пак проводниците не се запалват веднага, те обикновено преминават през дълъг цикъл на разрушаване на изолацията, което дава осезаемо усещане. Миризмата от това е толкова упорита, че никакви отворени прозорци или освежители за въздух не могат да я премахнат.

 

Миризма на бензин

Ако в колата се усети внезапна и остра миризма на бензин, веднага трябва да се разтревожите - горивните пари имат склонност да се възпламенят, освен, че ще отровят здравето на всички в купето. А и това е симптом на сериозни неизправности, които трябва да бъдат отстранени незабавно, щом се локализират.

Така шофьорът, например, ще разбере за дефект в резервоара за гориво, чийто ремонтен люк обикновено се намира под задната седалка. Други дефектни елементи на горивната система, като вратичката и тръбите, разположени точно зад щита на двигателя, алармират по подобен начин. Миризма се появява и, когато гумените уплътнения на инжекторите се износят и горивото започва да тече директно върху нагорещения колектор.

 

Отработени газове в купето

Ако в купето се появи внезапна миризма на изгорели газове, няма нужда да се говори за комфорт и безопасност при по-нататъшната експлоатация. Първо - това е неприятно, и второ - има голяма вероятност от поява на главоболие и световъртеж. 

Затова трябва много внимателно да инспектирате гумените уплътнения, особено в багажника. С течение на времето те се остаряват, деформират и дори късат, а изгорелите газове от изпускателнататръба започват да влизат директно в кабината. Може да има и дупки в купето, от които да влязат газовете - особено често от нишата за резервната гума и от задните арки. 

 

Сладък аромат

Най-опасният и спешен симптом на неизправност, диагностициран от носа, е сладка миризма в купето отпред. Това е миризмата на антифриз, който е започнал да изтича от радиатора. Потвърждение на това предположение може да е намокрената постелка в краката на шофьора. За да сте сигурни, достатъчно е просто да прокарате чиста бяла салфетка по нея: ако платът се оцвети ярко, диагнозата е вярна - отоплителят тече, а охладителната течност се натрупва в кабината.

Антифризът и неговите пари са токсични. В буквалния смисъл на думата това е отрова, тъй като съдържа етиленгликол: разрушава стените на кръвоносните съдове и засяга централната нервна система. Освен това взаимодейства с ензими в човешкото тяло и се образуват киселини, които отравят черния дроб и бъбреците.

Накратко, ако усетите характерната сладка миризма, трябва да не карате, докато не се ремонтира дефектът, докато постелката, напоена с антифриз не бъде почистена или сменена.

 

Постоянна миризма на мухъл

Ако в купето мирише на мухлясало, не може да минете без разглобяване и дълги процедури. Първо трябва да се почисти климатикът - той има резервоар за съхранение и тръби, в които са създадени чудесни условия за растеж на патогенна флора. Тук може да използвате специализирана услуга или да направите всичко сами: методите отдавна са известни, но самата процедура никога не е излишна.

След това трябва да се почисти кабината старателно: не просто една прахосмукачка от автомивката, а да се разглобите всичко и да се уверите, че няма "явни причини" за мирис на мухъл - например остатъци от храна, боклук и други "източници" под седалките, в багажника, в жабките.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

автомобили

Още новини по темата

Зимните грешки на шофьорите, водещи до ремонт на колата
22 Ноем. 2025

Колко дълго изкарва акумулаторът и от какво зависи това?
14 Ноем. 2025

Влиза в сила разширена екозабрана за автомобили в центъра на София

12 Ноем. 2025

Еврокомисар: Трябва да защитим автоиндустрията си от китайците
10 Ноем. 2025

Как да разберете, че колата е карана от почитател на високите скорости
30 Окт. 2025

Основните грешки на шофьорите при сезонна смяна на гуми
27 Окт. 2025

Европа откри как да убие дизела, без да го забрани
20 Окт. 2025

Топ 10 причини за висок разход на гориво
17 Окт. 2025

Фирмите продават повече коли от всякога, но правят по-малко пари
04 Окт. 2025

Тайните функции на ключа за кола
19 Септ. 2025

Съдбата на европейската автомобилна индустрия е заложена на карта
11 Септ. 2025

Митове, в които шофьорите погрешно вярват
09 Септ. 2025

Какво трябва да се провери, преди да се купи кола на старо
04 Септ. 2025

Ето ги най-калпавите двигатели с вътрешно горене
29 Авг. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ АВТОМОБИЛИ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Ерата на плюшеното зайче във ВАС няма да свърши с Чолаков
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Протестът бързо губи стойността си
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Залпът на "Аврора" порази Манхатън