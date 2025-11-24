Коя миризма в колата каква повреда показва

Колата рядко се поврежда мигновено и неочаквано - много по-често тя започва да дава различни сигнали на шофьора за предстояща повреда. Затова трябва да се обръща внимание не само на таблото, където някои неизправности ще бъдат "маркирани" с определена пиктограма, но и на звуци и даже на миризми.

Последните всъщтност често сигнализират за много сложни проблеми, водещи до тежки и продължителни ремонти. Ето и най-отличителните:

Миризма на изгорели кабели

Натапчивият мирис на изгоряла изолация, добре познат от детството, носещ се изпод под таблото, показва необходимостта то да се свали и да проучи окабеляването. Лошо прилепнало и течащо предно стъкло, ръчно приспособяване на кабели или просто изминалото много експлоатационно време, водят дотам, че оригиналната фабрична жица започва да се загрява, да корозира. И един ден просто да пламне.

Все пак проводниците не се запалват веднага, те обикновено преминават през дълъг цикъл на разрушаване на изолацията, което дава осезаемо усещане. Миризмата от това е толкова упорита, че никакви отворени прозорци или освежители за въздух не могат да я премахнат.

Миризма на бензин

Ако в колата се усети внезапна и остра миризма на бензин, веднага трябва да се разтревожите - горивните пари имат склонност да се възпламенят, освен, че ще отровят здравето на всички в купето. А и това е симптом на сериозни неизправности, които трябва да бъдат отстранени незабавно, щом се локализират.

Така шофьорът, например, ще разбере за дефект в резервоара за гориво, чийто ремонтен люк обикновено се намира под задната седалка. Други дефектни елементи на горивната система, като вратичката и тръбите, разположени точно зад щита на двигателя, алармират по подобен начин. Миризма се появява и, когато гумените уплътнения на инжекторите се износят и горивото започва да тече директно върху нагорещения колектор.

Отработени газове в купето

Ако в купето се появи внезапна миризма на изгорели газове, няма нужда да се говори за комфорт и безопасност при по-нататъшната експлоатация. Първо - това е неприятно, и второ - има голяма вероятност от поява на главоболие и световъртеж.

Затова трябва много внимателно да инспектирате гумените уплътнения, особено в багажника. С течение на времето те се остаряват, деформират и дори късат, а изгорелите газове от изпускателнататръба започват да влизат директно в кабината. Може да има и дупки в купето, от които да влязат газовете - особено често от нишата за резервната гума и от задните арки.

Сладък аромат

Най-опасният и спешен симптом на неизправност, диагностициран от носа, е сладка миризма в купето отпред. Това е миризмата на антифриз, който е започнал да изтича от радиатора. Потвърждение на това предположение може да е намокрената постелка в краката на шофьора. За да сте сигурни, достатъчно е просто да прокарате чиста бяла салфетка по нея: ако платът се оцвети ярко, диагнозата е вярна - отоплителят тече, а охладителната течност се натрупва в кабината.

Антифризът и неговите пари са токсични. В буквалния смисъл на думата това е отрова, тъй като съдържа етиленгликол: разрушава стените на кръвоносните съдове и засяга централната нервна система. Освен това взаимодейства с ензими в човешкото тяло и се образуват киселини, които отравят черния дроб и бъбреците.

Накратко, ако усетите характерната сладка миризма, трябва да не карате, докато не се ремонтира дефектът, докато постелката, напоена с антифриз не бъде почистена или сменена.

Постоянна миризма на мухъл

Ако в купето мирише на мухлясало, не може да минете без разглобяване и дълги процедури. Първо трябва да се почисти климатикът - той има резервоар за съхранение и тръби, в които са създадени чудесни условия за растеж на патогенна флора. Тук може да използвате специализирана услуга или да направите всичко сами: методите отдавна са известни, но самата процедура никога не е излишна.

След това трябва да се почисти кабината старателно: не просто една прахосмукачка от автомивката, а да се разглобите всичко и да се уверите, че няма "явни причини" за мирис на мухъл - например остатъци от храна, боклук и други "източници" под седалките, в багажника, в жабките.