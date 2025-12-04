Медия без
Две нови китайски марки коли стъпиха в България

На първо време Omoda и JAECOO ще имат представителства в петте най-големи града у нас

Днес, 11:33
Присъствието на китайски автомобили в България се увеличава с две нови марки - Omoda и JAECOO, собственост на гиганта Chery. Двата бранда официално стъпиха на българския пазар, където ще бъдат внасяни от компанията Genius Automotive Europe.

На първо време Omoda и JAECOO ще имат представителства в петте най-големи града у нас - София, Пловдив, Бургас, Варна и Русе, като предстои дилърската мрежа да бъде разширена в най-скоро. От компанията-вносител са категорични, че навлизат на автомобилния пазар в България в момент на трансформация, като продажбите на нови коли нарастват стабилно от година на година.

Данните показват, че 88% от превозните средства са на възраст над 10 години, като значителна част от тях са на възраст над 20 години. Същевременно България преживява бум в електромобилността, което подчертава ускоряващия се интерес на потребителите към по-чистия транспорт. Затова и се счита, че българският автомобилен пазар има огромен потенциал за обновяване на автомобилния парк, а потребителите са все по-отворени към по-безопасни, по-ефективни и по-устойчиви решения за мобилност. 

Двете марки са китайски, но са създадени за износ. Автомобилите им се произвеждат в Испания, където е разположен и технологичният център на компанията майка Chery. Идеята на производителя е да ги насочи към различни потребители - моделите на Omoda са насочени към по-младата аудитория, а тези на JAECOO към хората, обичащи активния начин на живот.

Всички модели се предлагат със 7 години или 150 000 км гаранция от производителя, 8 години или 160 000 км покритие за ЕV батерии и електромотори, 3 години пътна помощ в цяла Европа, както и 7 години или 1 000 000 км гаранция за двигателя и електрическия мотор. Това са:

OMODA 5 - компактен градски кросоувър с два 12,3-инчови цифрови екрана, усъвършенствани системи за подпомагане на водача, 5-звездна оценка за безопасност по Euro NCAP и 1,6-литров TGDI двигател с 7-степенна DCT трансмисия, осигуряващ както висока производителност, така и ефективност.

OMODA 5 EV - 100% електрическа версия с пробег до 450 км по WLTP и бързо зареждане от 30% до 80% само за 28 минути. Проектиран за устойчиво и динамично шофиране в града.

OMODA 7 SHS (пускането в продажба предстои) - супер хибриден SUV, съчетаващ просторно пространство с интелигентни системи за управление на енергията.

OMODA 9 SHS - флагман на марката, съчетаващ лукс, хибридна технология от ново поколение и полуавтономни функции.

JAECOO 7 SHS - plug-in хибриден SUV с Super Hybrid System, пробег до 90 км на електричество и изключителна горивна ефективност.

JAECOO 7 Petrol - модел с двигател 1.6 TGDI и 7DCT трансмисия, интелигентно задвижване на всички колела (BorgWarner) и множество режими на шофиране в различни терени. Неговият интериор се отличава с висококачествени материали и усъвършенствана свързаност.

JAECOO 5 - интелигентен, просторен и подходящ за домашни любимци кросоувър, идеален за семейства и активен начин на живот.

