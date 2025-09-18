Тайните функции на ключа за кола

Повечето шофьори използват ключа само за отваряне и затваряне на вратите на колата и за стартиране/гасене на двигателя. А всъщност той крие много други полезни опции, които помагат и на пътя, и на паркинга. Добре е тези странични функции да се знаят, тъй като може да се окажат много удобни в някои ситуации.

Отваряне и затваряне на всички прозорци

Незабавното спускане/вдигане на всички прозорци е една от най-полезните функции на съвременните автомобилни ключове. Тя позволява бързо да се проветри кабината преди тръгване. Особено полезно е при горещо време, когато колата е стояла под слънцето дълго.

Тази функция работи опростено - при повечето модели е достатъчно да се натисне бутона за отключване веднъж, след това да се натисне отново и да бъде задържан за 10 секунди, докато прозорците се спуснат или повдигнат. За някои марки времето за задържане или броят на натисканията на бутона може да варират леко.

Сгъваеми огледала

Много собственици на съвременни автомобили са свикнали с факта, че страничните огледала автоматично се прибират, когато колата е затворена. Но не всички модели имат такава опция.

В някои случаи огледалата може да бъдат прибрани с помощта на интелигентния ключ. За да се направи това, за редица модели е необходимо да бъде натиснат два пъти бутонът за заключване на вратата. Когато вратата бъде отключена, страничните огледала ще се разгънат отново.

Скрит ключ

Повечето електронни ключове имат и регулярен метален ключ, скрит вътре. Той е необходим за отваряне на вратата на шофьора, ако батерията на автомобила или на самия електронен ключ е изтощена. Лесно е да бъде изваден – или с натискане на малък бутон или с приплъзване на капаче и издърпване на металната вложка.

Мястото за физическата ключалка, в която трябва да се пъхне металният клюб, също може да не е там, където очаквате. Някои автомобили имат такава в самата дръжка на вратата, при други тя е скрита зад декоративен щепсел (често се вижда само когато леко бъде издърпана дръжката навън), а понякога пластмасово панелче ще трябва да бъде внимателно отстранено, за да се открие достъп до ключалката.

Безопасност

Много собственици вероятно са забелязали бутон на ключа си, който казва "Паник/Аларма". Като бъде натиснат звуковата аларма на колата се активира веднага и така може за подплаши навъртащи се съмнителни типове, но и да привлече вниманието на околните в случай на потенциална опасност.

Тази функция има и друга полезна употреба. Ако не можете да си спомните къде сте паркирали близо до търговски център, в подземния паркинг на мола или край стадиона, режимът Panic също ще помогне - мигащите светлини и сигналът ще ви насочат към точното местоположение.