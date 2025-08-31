Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Как да разберете, че колата е карана от почитател на високите скорости

На пазара има много автомобили с нисък реален пробег, които не се препоръчват

Днес, 08:41
Износените педали са сред най-сигурните признаци, че предишният водач не е щадил автомобила.
Износените педали са сред най-сигурните признаци, че предишният водач не е щадил автомобила.

По-нататъшният експлоатационен живот на автомобила зависи от това как първият собственик го е управлявал. Автомобил се продава на пазара втора ръка с нисък пробег, но изведнъж се оказва, че много технически компоненти са напълно износени и изискват скъпи ремонти. Как можете да разберете по външния вид на автомобила, че първият му собственик е бил ценител на спортния стил на шофиране?

 

Много повреди по каросерията

Колкото по-активно е шофирането, толкова по-голяма е вероятността от инциденти. Броят на люспите от боя по броните и честотата на ремонтите могат да ви кажат как е била използвана колата в предишни години.

Ако възрастта на автомобила е сравнително малка, но предното стъкло вече е сменено, калниците са пребоядисани, калниците са вдлъбнати и някои от крепежните им елементи липсват, е добре да се замислите. Добре е да се провери застрахователната история, там със сигурност плащанията по ремонтите ще бъдат отразени.

Няма да е излишно да погледнете под капака и внимателно да огледате страничните елементи. Ако има вдлъбнатини или следи от заваряване по тях, тогава е по-добре да откажете покупка. Вдлъбнатите странични елементи показват критични повреди по силовата структура на каросерията.

 

Износен педал

Пробегът на автомобила може надеждно да се установи по резултатите от специална диагностика или по външното състояние на интериора. Добрият специалист може приблизително да каже дали пробегът е върнат назад или не по износването на килимите или кожената тапицерия на волана. Ако обаче общото износване на интериора е нормално, а накладката на педала на спирачката е износена до дупки, тогава причината за това е именно спортният стил на шофиране.

Ценителите на емоционалното шофиране обичат да ускоряват бързо и да спират също толкова активно, включително да натискат силно педала, поради което накладката се износва. Ако след пет години експлоатация на автомобила педалите са придобили непретенциозен вид, тогава спирачните механизми и дискове е трябвало да издържат трудни години.

 

Износени спирачни дискове

За спокойни шофьори дисковете в спирачните механизми могат да издържат над 120 000 км. За безразсъдни шофьори предните дискове се износват след 30 000-50 000 км. Можете да видите годината на производство на диска на края му.

Силно износване, дълбоки канали, изкривен диск или неговата деформация показват големи натоварвания. Ако дисковете вече са сменени с нови и вече са износени, тогава колата е била управлявана от безразсъден шофьор с опит.

 

Нови гуми

Гумите могат да се използват на обикновен автомобил около пет години и да поддържат добър външен вид. Ако годината на тяхното производство съвпада с годината на производство на автомобила, тогава те се монтират на конвейера. Но гумите на колите на безразсъдните шофьори издържат най-много няколко години.

Поради рязко ускорение и спиране се появява вълнообразно износване, което се отразява на баланса. Затова смелчаците често сменят гуми и се опитват да избират скъпи и висококачествени джанти. Следователно наличието на добри джанти, съчетани с износени педали, може да показва активно минало на автомобила, което със сигурност ще повлияе на по-нататъшната му експлоатация.

 

Какво може да се счупи в колата на такъв шофьор?

Спортният стил на шофиране, освен на спирачките, влияе и на състоянието на двигателя, съединителя и турбината. "Състезателите" не обичат да загряват колите си дълго време, поради което буталните пръстени и стените на горивната камера се износват повече при студен старт.

При шофиране такива шофьори използват техника на управление с два педала, когато педалът на газта остава натиснат по време на спиране, което претоварва спирачките. Състезателите често тръгват от място, като рязко отпускат педала на съединителя, поради което дисковете на съединителя изискват подмяна след 50 000 км.

При високи обороти на двигателя турбината често прегрява, което увеличава вероятността от нейната повреда.

Като цяло колите на безразсъдните шофьори крият много скрити недостатъци, които могат да станат видими няколко месеца след закупуването на такъв автомобил на вторичния пазар.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

автомобили

Още новини по темата

Основните грешки на шофьорите при сезонна смяна на гуми
27 Окт. 2025

Европа откри как да убие дизела, без да го забрани
20 Окт. 2025

Топ 10 причини за висок разход на гориво
17 Окт. 2025

Фирмите продават повече коли от всякога, но правят по-малко пари
04 Окт. 2025

Тайните функции на ключа за кола
19 Септ. 2025

Съдбата на европейската автомобилна индустрия е заложена на карта
11 Септ. 2025

Митове, в които шофьорите погрешно вярват
09 Септ. 2025

Какво трябва да се провери, преди да се купи кола на старо
04 Септ. 2025

Ето ги най-калпавите двигатели с вътрешно горене
29 Авг. 2025

8 изчезващи детайла в новите коли
25 Авг. 2025

Грешките, които унищожават автомобилните гуми през лятото
22 Авг. 2025

МВР купува стотици коли и мотори с парите от глоби
20 Авг. 2025

7 смъртоносни повреди по автомобилите
15 Авг. 2025

Защо колата започва да харчи повече
15 Авг. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ АВТОМОБИЛИ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Европрокурорка ли имаме, или Еврото си има прокурорка
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Управляващите са опасни за България
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Балканският лъв Бойко Борисов вече е кротко коте