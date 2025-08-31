Как да разберете, че колата е карана от почитател на високите скорости

По-нататъшният експлоатационен живот на автомобила зависи от това как първият собственик го е управлявал. Автомобил се продава на пазара втора ръка с нисък пробег, но изведнъж се оказва, че много технически компоненти са напълно износени и изискват скъпи ремонти. Как можете да разберете по външния вид на автомобила, че първият му собственик е бил ценител на спортния стил на шофиране?

Много повреди по каросерията

Колкото по-активно е шофирането, толкова по-голяма е вероятността от инциденти. Броят на люспите от боя по броните и честотата на ремонтите могат да ви кажат как е била използвана колата в предишни години.

Ако възрастта на автомобила е сравнително малка, но предното стъкло вече е сменено, калниците са пребоядисани, калниците са вдлъбнати и някои от крепежните им елементи липсват, е добре да се замислите. Добре е да се провери застрахователната история, там със сигурност плащанията по ремонтите ще бъдат отразени.

Няма да е излишно да погледнете под капака и внимателно да огледате страничните елементи. Ако има вдлъбнатини или следи от заваряване по тях, тогава е по-добре да откажете покупка. Вдлъбнатите странични елементи показват критични повреди по силовата структура на каросерията.

Износен педал

Пробегът на автомобила може надеждно да се установи по резултатите от специална диагностика или по външното състояние на интериора. Добрият специалист може приблизително да каже дали пробегът е върнат назад или не по износването на килимите или кожената тапицерия на волана. Ако обаче общото износване на интериора е нормално, а накладката на педала на спирачката е износена до дупки, тогава причината за това е именно спортният стил на шофиране.

Ценителите на емоционалното шофиране обичат да ускоряват бързо и да спират също толкова активно, включително да натискат силно педала, поради което накладката се износва. Ако след пет години експлоатация на автомобила педалите са придобили непретенциозен вид, тогава спирачните механизми и дискове е трябвало да издържат трудни години.

Износени спирачни дискове

За спокойни шофьори дисковете в спирачните механизми могат да издържат над 120 000 км. За безразсъдни шофьори предните дискове се износват след 30 000-50 000 км. Можете да видите годината на производство на диска на края му.

Силно износване, дълбоки канали, изкривен диск или неговата деформация показват големи натоварвания. Ако дисковете вече са сменени с нови и вече са износени, тогава колата е била управлявана от безразсъден шофьор с опит.

Нови гуми

Гумите могат да се използват на обикновен автомобил около пет години и да поддържат добър външен вид. Ако годината на тяхното производство съвпада с годината на производство на автомобила, тогава те се монтират на конвейера. Но гумите на колите на безразсъдните шофьори издържат най-много няколко години.

Поради рязко ускорение и спиране се появява вълнообразно износване, което се отразява на баланса. Затова смелчаците често сменят гуми и се опитват да избират скъпи и висококачествени джанти. Следователно наличието на добри джанти, съчетани с износени педали, може да показва активно минало на автомобила, което със сигурност ще повлияе на по-нататъшната му експлоатация.

Какво може да се счупи в колата на такъв шофьор?

Спортният стил на шофиране, освен на спирачките, влияе и на състоянието на двигателя, съединителя и турбината. "Състезателите" не обичат да загряват колите си дълго време, поради което буталните пръстени и стените на горивната камера се износват повече при студен старт.

При шофиране такива шофьори използват техника на управление с два педала, когато педалът на газта остава натиснат по време на спиране, което претоварва спирачките. Състезателите често тръгват от място, като рязко отпускат педала на съединителя, поради което дисковете на съединителя изискват подмяна след 50 000 км.

При високи обороти на двигателя турбината често прегрява, което увеличава вероятността от нейната повреда.

Като цяло колите на безразсъдните шофьори крият много скрити недостатъци, които могат да станат видими няколко месеца след закупуването на такъв автомобил на вторичния пазар.