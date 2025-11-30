Медия без
Ще запази ли ЕС двигателите с вътрешно горене?

Синтетични горива и нови дефиниции дават надежда, че забраната може да не влезе в сила от 2035 г.

Днес, 08:15
Индикациите от последните седмици сочат, че има надежда ЕС да разреши използването на автомобили с ДВГ и след 2035 г.
Забраната за регистрация на автомобили с вътрешно горене (ДВГ) в Евросъюза се разклаща в основите си. На 10 декември Брюксел ще представи своя пакет от решения за автомобилния сектор, който има за цел да подкрепи европейските производители. Автомобилната индустрия отдавна се оплаква, наред с други, от високите цени на енергията, а графикът, наложен от ЕК за преминаване към електрически автомобили, също е предмет на спорове. Една от идеите за удължаване на "живота" на двигателя с вътрешно горене чрез използване на възобновяеми горива.

Представители на европейската автоиндустрия все по-често настояват за отлагане на забраната за регистрация на нови автомобили с ДВГ в ЕС, планирана за 2035 г. Тази регулация, приета през март 2023 г., постановява всички нови автомобили, регистрирани в ЕС след януари 2035 г., да имат нулеви емисии на CO2.

Наскоро беше отправен съвместен призив за преразглеждане на регулациите за COот индустриални организации, Германската асоциация на автомобилната индустрия (VDA) и Европейската асоциация на автомобилните производители (ACEA). Съвместният апел беше подписан от общо 35 организации, включително Асоциацията на дистрибуторите и производителите на автомобилни части.

 

Ще спасят ли синтетичните горива автомобилите с ДВГ?

Петстраничният документ призовава Европейската комисия да включи възобновяеми горива в своите регулации за емисиите на CO2. Индустрията иска да включи влиянието на възобновяемите горива върху вредните емисии както за чисто нови автомобили, така и за коли, които вече са на пътя. Ефективната декарбонизация ще бъде постигната, само ако климатично неутралните горива бъдат еднакво приети както в нови, така и в съществуващи превозни средства, се казва в официално изявление.

С тази цел те предлагат въвеждането на "коефициент за корекция на емисиите на CO2". Представители на автомобилната индустрия подчертават, например, че макар делът на възобновяемите горива в горивната смес на ЕС вече да надхвърли 5% през 2022 г., всички автомобили с ДВГ все още се третират от Брюксел като "100% задвижвани от изкопаеми горива", което "изкривява реалността".

 

Наказания за емисии на изгорели газове

Индустриалните организации искат регулациите за вредни емисии да отчитат реалния дял на възобновяемите горива в горивната смес. Едно от предложенията предполага, че официалната стойност на CO2-емисиите на превозното средство може да бъде намалена чрез дела на възобновяемите горива в горивния микс на ЕС.

На практика това би означавало, например, че с 5% дял от възобновяемите горива, автомобил, отделящ 100 грама CO2, ще се счита, чу отделя 95 грама.

Това е критично важно за автопроизводителите, защото за всеки грам, изпускан над лимита според регулацията на ЕС, се начислява глоба от 95 евро на производителя за всеки продаден автомобил.

Автоиндустрията също призовава и за единна дефиниция на възобновяемото гориво и всички автомобили с ДВГ, задвижвани от такова, да бъдат признати за чисти, както е при електрическите автомобили. Според предложената дефиниция, възобновяемите горива биха били:

"Всички горива, както са дефинирани в Директивата за възобновяема енергия (ЕС) 2018/2001, при условие че отговарят на критериите за устойчивост, определени в тази директива и свързаните делегирани актове, при които същото количество CO2 от биомаса, околния въздух или възстановените въглеродни източници е ограничено в процеса на производство на гориво, както се отделя по време на горенето във фазата на употреба. Тези горива включват възобновяеми и/или синтетични горива като биогориво, биогаз, биомасово гориво, възобновяеми течни и газообразни транспортни горива с небиологичен произход (RFNBO) или възстановено въглищно гориво (RCF)."

 

Забраната за регистрация на автомобили с ДВГ отпада?

Трудно е да не се забележи, че предложенията на автомобилната индустрия помагат за намаляване на санкциите за вредни емисии, но те не адресират проблема със забраната за регистрация на автомобили с ДВГ, насрочена за 2035 г. И така, от гледна точка на представителите на индустрията, отлагането изглежда предрешено.

Все още не е ясно дали ЕК ще реши да направи крачка назад и да промени графика за постигане на "нулеви емисии" в транспорта. Въпреки това е известно, че забраната за регистрация на автомобили с ДВГ в Европейския съюз, планирана за 2035 г., не издържа на конфронтация с пазарната реалност.

Последните данни на ACEA показват, че въпреки засилването на маркетинговите дейности и постоянно нарастващото предлагане на електрически автомобили в ЕС, техният дял в общите регистрации на европейския пазар е достигнал едва 16%. Въпреки че беше 13% година по-рано, темпът на развитие на пазара на електрически автомобили очевидно пропуска първоначалните предположения.

Достатъчно е да си припомним, че доскоро най-големият производител на автомобили в Европа - Volkswagen Group, обяви, че до 70% от превозните средства, продавани от компанията в Европа, ще бъдат изцяло електрически до 2030 г. В момента, след три тримесечия на 2025 г., електрическите автомобили на Volkswagen представляват 10,9% от продажбите на автомобили на германската компания в ЕС.

