Митове, в които шофьорите погрешно вярват

Смяната на маслото на двигателя трябва да се прави на всеки 10-15 хиляди километра, не по-често.

Сред шофьорите има голям брой погрешни схващания, които са широко разпространени. И вярата в някои от тях може да донесе сериозни проблеми на водачите и на собствениците на автомобили, категорични са собственици на сервизи с голям опит в индустрията.

Един от тези митове е, че колкото по-често сменяте маслото, толкова по-добре за двигателя и някои го правят дори на всеки 5000 км. В същото време автомобилните производители препоръчват това да се прави на 10 000-15 000 км. Ако сменяте маслото твърде често, това няма да навреди на двигателя на автомобила, но няма да има и голяма полза, така че ще похарчите повече пари без особен смисъл.

Друга измислица е, че ако спирачките не скърцат, те са в добро състояние. В действителност спирачките може да бъдат износени до минимум и в същото време да не дават звукови сигнали, с които да предупреждават шофьора за проблем. Затова е добре те да бъдат проверявани на определени интервали и така ще се избегнат неприятни изненади.

Освен това някои водачи смятат, че антифризът може да се долива произволно, тоест да се смесват различни видове охладителна течност. Всъщност не може да смесвате различни антифризи, тъй като това може да доведе до утаяване на мръсотия, която запушва системата. Това пречи на циркулацията и води до прегряване.

Смята се също така, че акумулаторът спира да работи от студа. В действителност през лятото батерията се износва не по-малко, а понякога и повече. Също така някои шофьори вярват, че въздушният филтър може да се почисти и да се кара по-нататък без никакви проблеми. Всъщност може да се издуха само повърхностният прах, вътре остават малки частици, особено в гънките.

Освен това широко разпространена заблуда е, че само оригиналните автомобилни части осигуряват надеждност, въпреки че много неоригинални марки произвеждат части в същата фабрика като оригинала, но под различно лого.