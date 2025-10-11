Медия без
Топ 10 причини за висок разход на гориво

Шофьорите трябва да сменят редовно горивния филтър и да подбират внимателно бензиностанциите, от които зареждат

Днес, 12:15
Pixabay

Увеличеният разход на гориво е една от типичните "болести" на употребяваните автомобили. Няма как превозни средства на 10 и повече години да отговарят на фабричните спецификации за разход на гориво, дори при идеални условия. Те със сигуност и също ще страдат от повишен разход на гориво. 

Причините като цяло са сложни и може да бъдат проследени както до специфични технически неизправности, така и до обща амортизация на системата. Не бива да се изключват и субективни фактори.

1. Прекалено енергично шофиране

Стил на шофиране с внезапни и чести ускорения, последвани от рязко спиране води до увеличен разход на гориво. При рязко потегляне двигателят трябва да генерира много повече мощност за кратко време, за да преодолее съпротивлението и да увеличи скоростта. И точно този процес изисква по-голямо количество гориво, за да работи моторът при по-високи обороти и да генерира необходимата енергия.

 

2. Ниско налягане в гумите

При ниско налягане в гумите контактната повърхност на гумата с пътната настилка се увеличава. Това означава, че съпротивлението при триене е по-голямо - с други думи гумите започват да забавят колата, което допълнително натоварва двигателя. Между другото, ниското налягане в гумите не само увеличава разхода на гориво, но и износва протектора на гумите по-бързо.

 

3. Неправилен вид гориво

Реалният ефект от замяната на 95-октанов бензин с 98-октанов и обратното често се забелязва само в лабораторни условия. В същото време обаче използването на 95-октанов бензин в двигател, проектиран и конструиран за по-високи стойности, не само увеличава разхода на гориво, но и влияе върху производителността и хигиената на горивната камера.



4. Гориво с лошо качество

За съжаление, все още има бензиностанции, на които на колонката е изписано едно октаново число, но в действителност то се оказва фалшиво. Особено по малките бензиностанции, които предлагат подозрително ниски цени. Разреденият бензин гори по-зле и може да съдържа добавки, вредни за двигателя. Всичко това влияе не само върху разхода на гориво, но и може да доведе до повреда в двигателя.



5. Запушен горивен филтър (ако е наличен)

Това е малък детайл, който дори механиците в сервиза понякога забравят. Логиката е проста: слабият поток на гориво води до по-бедна смес. За да компенсира липсата, електронният блок за управление (ECU) започва да държи инжекторите отворени по-дълго. Шофьорът пък, усещайки мудността на автомобила, натиска педала по-силно...


6. Проблеми с горивната система (освен филтъра)

Те включват запушени/износени инжектори и неизправен регулатор на налягането на горивото (FPR). Всичко това води или до подаване на твърде много гориво, или пък до достигане на твърде малко гориво в точката на впръскване.

И в двата случая производителността на автомобила страда, а загубата на сцепление се компенсира от по-агресивно подаване на газ. Дори и при твърде малко подадено гориво, разходът на гориво се увеличава, тъй като ефективността на двигателя намалява.



7. Неизправна система за запалване

В допълнение към правилната доза и правилното разпръскване на горивото, то трябва да се запалва правилно и в точното време в сместа. Ако свещите са замърсени и бобините не осигуряват пълна мощност на разряд, горенето ще бъде нарушено. Възможни са и прекъсвания на запалването. Това означава по-ниска ефективност, което води до увеличен разход на гориво.


8. Неизправни сензори

Когато сензорите предават некоректни данни към електронния блок за управление - за горивната система, за запалването, за газоразпределението и за други параметри - разходът на гориво неизбежно ще се увеличи.



9. Запушен въздушен филтър

Това също има влияние, но оставяме тази точка в края на списъка. За да се забележи ясно увеличеният разход на гориво поради въздушния филтър, той би трябвало да бъде оставен несменян в продължение на години, което е рядкост.

 

10. Други причини

Сред тях може да са претоварване на автомобила, аеродинамични проблеми (шофиране с багажник на покрива, с отворени прозорци и т.н., което води до по-голямо въздушно съпротивление), блокирали спирачки и т.н.

Строго погледнато, почти всяко отклонение от нормата в автомобила води до увеличен разход на гориво. Единственият въпрос е до каква степен.

Ключови думи:

автомобили

