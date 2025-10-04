Фирмите продават повече коли от всякога, но правят по-малко пари

Глобалните продажби на нови автомобили са се увеличили през първата половина на 2025 г. Водещите 34 компании са продали 37,6 млн. бройки, което е ръст от 3%. Това увеличение се дължи най-вече на успехите на Toyota, BYD и Geely, които компенсират спадовете при Stellantis и Tesla.
Въпреки по-големия обем на продажбите обаче общите приходи на автомобилните компании са намалели до $1,4 трлн. (2% спад). В резултат на това средната цена на един нов автомобил е паднала от $38 084 на $36 074 долара. Това може да звучи странно на фона на случващото се на пазара, където новите коли поскъпват, но си има причина.
Въпреки че повечето китайски производители не са включени в анализа, продължаващата ценова война в Китай помага да се обясни спадът на средните цени. Лидерите BYD и Geely увеличиха обемите си - съответно с 33% и 47%, но приходите на BYD нараснаха само с 14%, а тези на Geely останаха непроменени. В същото време BYD вече е шестият по обем на производство световен автопроизводител през първата половина на 2025 г.
Още по-притеснителен за сектора е резкият спад на рентабилността. Комбинация от фактори, включително продължаващата ценова война в Китай, застоялото на едно ниво глобално търсене, нарастващите разходи в Европа, търговските смущения и несигурността, произтичащи от митата, наложени от американския президент Доналд Тръмп, значително се отразиха на индустрията.
Оперативната печалба (брутен приход минус продажбите и административните разходи) е спаднала с 23% - до $122,2 млрд. Сред големите производители най-стръмни спадове имат Stellantis и Nissan, следвани от Mercedes, Ford, Tesla, Volkswagen, BMW, Honda и Kia.
Топ 5 по увеличение на приходите
Първата половина на 2025 г. спрямо първата половина на 2024 г.
|Приходи
|Ръст
|Продажби
|Ръст
|Leapmotor
|$3.38 млрд.
|154%
|222 000
|156%
|Xpeng
|$4.76 млрд.
|115%
|197 000
|279%
|Polestar
|$1.42 млрд.
|43%
|30 300
|51%
|Lucid
|$0.49 млрд.
|21%
|6400
|47%
|BYD
|$51.58 млрд.
|14%
|2 146 000
|33%
Несигурно бъдеще
Още по-драматичен е сривът в нетните печалби, който падна до $26,6 млрд. (-69% в сравнение с 2024 г.). В резултат на това средният нетен марж е намалял от 6,1% до едва 2,0% за една година. Този рязък спад отразява по-широкия климат на несигурност, засягащ както западните, така и китайските автопроизводители.
Без по-гъвкаво регулиране в Европа, по-ясни търговски политики в САЩ и прекратяване на ценовата война в Китай, перспективите на сектора остават силно несигурни. Само три производителя успяха да увеличат нетните си печалби: Suzuki (+9%), Ferrari (+9%) и BYD (+2%).
Топ 5 за нетния марж през първата половина на 2025 г.
1. Ferrari: 23.4%
2. Suzuki: 9.1%
3. Кia: 8,1%
4. Hyundai: 7.2%
5. Great Wall Motors: 6.9%
Най-печеливши производители от един автомобил
1. Ferrari: $138 764
2. Jaguar Land Rover: $6022
3. Porsche: $5762
4. Mercedes Group: $2933
5. BMW Group: $2384