Фирмите продават повече коли от всякога, но правят по-малко пари

Глобалните продажби на нови автомобили са се увеличили през първата половина на 2025 г. Водещите 34 компании са продали 37,6 млн. бройки, което е ръст от 3%. Това увеличение се дължи най-вече на успехите на Toyota, BYD и Geely, които компенсират спадовете при Stellantis и Tesla.

Въпреки по-големия обем на продажбите обаче общите приходи на автомобилните компании са намалели до $1,4 трлн. (2% спад). В резултат на това средната цена на един нов автомобил е паднала от $38 084 на $36 074 долара. Това може да звучи странно на фона на случващото се на пазара, където новите коли поскъпват, но си има причина.

Въпреки че повечето китайски производители не са включени в анализа, продължаващата ценова война в Китай помага да се обясни спадът на средните цени. Лидерите BYD и Geely увеличиха обемите си - съответно с 33% и 47%, но приходите на BYD нараснаха само с 14%, а тези на Geely останаха непроменени. В същото време BYD вече е шестият по обем на производство световен автопроизводител през първата половина на 2025 г.

Още по-притеснителен за сектора е резкият спад на рентабилността. Комбинация от фактори, включително продължаващата ценова война в Китай, застоялото на едно ниво глобално търсене, нарастващите разходи в Европа, търговските смущения и несигурността, произтичащи от митата, наложени от американския президент Доналд Тръмп, значително се отразиха на индустрията.

Оперативната печалба (брутен приход минус продажбите и административните разходи) е спаднала с 23% - до $122,2 млрд. Сред големите производители най-стръмни спадове имат Stellantis и Nissan, следвани от Mercedes, Ford, Tesla, Volkswagen, BMW, Honda и Kia.

Топ 5 по увеличение на приходите

Първата половина на 2025 г. спрямо първата половина на 2024 г.

Приходи Ръст Продажби Ръст Leapmotor $3.38 млрд. 154% 222 000 156% Xpeng $4.76 млрд. 115% 197 000 279% Polestar $1.42 млрд. 43% 30 300 51% Lucid $0.49 млрд. 21% 6400 47% BYD $51.58 млрд. 14% 2 146 000 33%

Несигурно бъдеще

Още по-драматичен е сривът в нетните печалби, който падна до $26,6 млрд. (-69% в сравнение с 2024 г.). В резултат на това средният нетен марж е намалял от 6,1% до едва 2,0% за една година. Този рязък спад отразява по-широкия климат на несигурност, засягащ както западните, така и китайските автопроизводители.

Без по-гъвкаво регулиране в Европа, по-ясни търговски политики в САЩ и прекратяване на ценовата война в Китай, перспективите на сектора остават силно несигурни. Само три производителя успяха да увеличат нетните си печалби: Suzuki (+9%), Ferrari (+9%) и BYD (+2%).

Топ 5 за нетния марж през първата половина на 2025 г.

1. Ferrari: 23.4%

2. Suzuki: 9.1%

3. Кia: 8,1%

4. Hyundai: 7.2%

5. Great Wall Motors: 6.9%

Най-печеливши производители от един автомобил

1. Ferrari: $138 764

2. Jaguar Land Rover: $6022

3. Porsche: $5762

4. Mercedes Group: $2933

5. BMW Group: $2384