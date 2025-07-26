Медия без
Грешките, които унищожават автомобилните гуми през лятото

Днес, 09:30
Проверката на налягането на гумите ще ви спести много неприятности.
Pixabay
Проверката на налягането на гумите ще ви спести много неприятности.

Лятото е в разгара си - пътуванията с кола традиционно се увеличават, маршрутите стават все по-дълги. Много шофьори, чувствайки по-доброто сцепление на гумите с пътя, си позволяват да шофират по-бързо, да влизат в завои по-рязко или да съкращават дистанция между автомобилите. Но малцина се замислят как подобна лятна експлоатация, съчетана с горещините, се отразява на гумите.

Кои са най-честите грешки, които шофьорите допускат през лятото? Какво ускорява износването на гумите? И как да увеличим живота им?

 

Неточно налягане

Една от най-честите грешки е неточното налягане в гумите. Ако налягането е недостатъчно, гумата се "сплесква" под тежестта на автомобила, което износва по-бързо страничните и раменните зони на протектора. Това влошава управлението, увеличава разхода на гориво, а при горещо време увеличава риска и от прегряване.

Ако пък гумата е пренапомпана, тя става твърда и тогава централната част на протектора се износва по-бързо. А това влошава сцеплението и може да причини повреда или директно скъсване при удар в дупки.

За да се избегне някой от тези проблеми, трябва редовно да се проверява налягането в гумите с манометър - особено преди дълъг път. Ако нямате манометър под ръка, на всяка голяма бензиностанция има компресор за помпане с вграден урид за измерване. Правилните стойности на налягането обикновено са посочени на капака на резервоара за гориво или на вратата откъм шофьора. Не се доверявайте на "експерти" от интернет, с каквито е пълно напоследък.

 

Претоварване на автомобила

Летните пътувания често са с натъпкана с всякакви багажи кола. Но всяка гума си има индекси, както за скорост, така и за натоварване - това е максимално допустимото тегло, което може да издържи. Не е препоръчително да се превишава този показател.

Претоварената гума се деформира, прегрява и достига границата на възможностите си. Това съкращава експлоатационния ѝ живот и носи сериозни рискове - при висока скорост е възможно дори разкъсване и загуба на управление.

 

Агресивен стил на шофиране

Агресивното шофиране - резки завои, остро спиране, форсиране в началото, дрифтене - влияе много. Най-често така се кара през лятото, защото шофьорите се чувстват по-уверени на сух път.

Но такива "чалъми" са директен път към увреждане на гумата. Особено в жегата, когато асфалтът вече е прегрял. За да издържат гумите по-дълго, стилът трябва да е спокоен, маневрите да се правят с предварителна подготовка и плавно.

 

Неправилно съхранение

Мнозина пренебрегват правилното съхранение. Докато колата е "обута" в летни гуми, не забравяйте къде и как сте складирали зимните.

Съхранението изисква сухо и тъмно място, с умерена температура и влажност. Ако тези условия са нарушени, гумата се напуква, изсъхва и губи своята еластичност. Дори ако протекторът изглежда нормално, такава гума може вече да не осигурява правилно сцепление, именно заради втвърдяването на горния слой от изсъхването.

По-добре е предварително да се погрижите за правилното съхранение или да използвате услугите на хотели за гуми.

 

Пренебрегване на балансирането и реглажа

Друга често срещана грешка е небрежното балансиране на колелата и проверка на геометрията на окачването. Небалансираните колела причиняват вибрации, които увреждат както окачването, така и самата гума. Протекторът се износва неравномерно, появяват се "петна".

Ако колелата са монтирани под грешен ъгъл, гумата се изтрива от едната страна. След всякакви ремонти по окачването, при смяна на кормилна щанга и подпори, при поставяне на нови гуми или джанти, не забравяйте да проверите баланса и реглажа на колелата. Дори и без интервенции, такава проверка трябва да се прави поне веднъж годишно или на всеки 15 000-20 000 километра. Индикатор за неправилен реглаж е именно започналото неравномерно износване на гумата, което се вижда и с просто око, стига вече да не е прекалено късно.  

 

Ненавременна подмяна

Гумите трябва да се сменят според сезона и също така да не са много остарели. Зимните гуми се износват многократно по-бързо през лятото. Техният състав е по-мек, предназначен за студ и в жегата буквално се "топи", губи формата си, колата се справя по-зле.

Не си струва да се отлага и преходът към зимни гуми. Износените летни - с минимален протектор, са опасни, особено при дъжд. Важно е също така да се сменят остаралети гуми навреме.

 

Неправилна експлоатация

Не на последно място е употребата на гуми в други условия. Ако те са предназначена за асфалт (масовия вариант), не трябва често да излизате извън пътя. И ако пък са гуми за офроуд, не ги монтирайте на градски седан.

Изберете гуми според това къде шофирате най-често. В противен случай дори най-висококачествените гуми бързо ще загубят свойствата си.

Ключови думи:

автомобили

