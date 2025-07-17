Какво трябва да се провери, преди да се купи кола на старо

Никога не е излишно да се направи диагностика на употребяван автомобил, преди да бъде закупен.

Купуването на употребяван автомобил винаги е игра на сляпо. Дори привидно прилична, добре поддържана кола може да крие скъпи изненади, които ще бъдат разкрити едва след сделката. Ако не сте забелязали износването на джантата или боята, това не е фатално. Но може да бъде наистина проблематично, ако важен елемент от задвижването или електрониката се повреди след покупката. Ето пет места в автомобила, които трябва да проверите, преди да купите.

Най-честите неизправности са в двигателя

Сърцето на всеки автомобил - двигателят и съпътстващите го системи, е мястото, където най-често се крият най-големите разходи. В съвременните автомобили усъвършенстваните системи за впръскване на гориво се оказват особено проблематични. Единичните инжектори в дизеловите двигатели са елементи с ограничен експлоатационен живот, които често изискват скъпа регенерация или подмяна след достигане на пробег от 150 000-200 000 км.

Симптомите на износени инжектори могат да бъдат трудни за разпознаване - автомобилът може да има проблеми със студения старт, да отделя повече изгорели газове от обикновено или понякога да показва съобщения за грешка на двигателя. Тези признаци често се пренебрегват от водачите, което може да доведе до още по-сериозни повреди, включително повреда на буталата.

Също толкова проблематични са турбокомпресорите, които вече могат да бъдат намерени в почти всеки нов автомобил. Те изискват постоянно смазване с висококачествено масло. Ако предишният собственик е пренебрегнал смяната на маслото, турбокомпресорът със сигурност ще пострада и животът му може да бъде значително съкратен. Ето защо е толкова важно, както ще стане дума по-долу, да проверите документацията на автомобила, включително информация за пробега, с който е сменено маслото.

Какво да проверите в спирачната система и окачването?

Безопасността при шофиране до голяма степен зависи от състоянието на спирачната система и окачването. Тези системи са обект на естествено износване, но състоянието им може да бъде оценено сравнително лесно по време на визуална проверка. Амортисьорите са елементи, особено уязвими към повреди - едно преминаване през дълбока дупка е достатъчно, за да се наложи подмяна.

По време на проверката си струва да се обърне внимание на равномерността на износването на гумите, което може да показва проблеми с реглажа на колелата или повреда на компонентите на окачването.

Състоянието на спирачните накладки може да бъде частично оценено от колелата чрез проверка на дебелината на фрикционния материал. Скърцащите или скърцащи шумове при спиране са ясен сигнал, че системата изисква спешно внимание от механик.

Електрониката също крие рискове

С напредването на възрастта електронните системи на превозното средство стават все по-ненадеждни и ремонтът им често може да бъде непропорционално скъп спрямо стойността на автомобила. По време на проверката е от решаващо значение да се тестват всички електрически функции - от основни като светлини и чистачки до по-модерни климатични системи или системи за отопление на седалките. Повредата на електронните модули може да струва много, така че е по-добре да откриете проблеми преди покупката, отколкото след нея.

Скрити проблеми по каросерията и изпускателната система

Ръждата има тенденция да се крие на места, които са трудно достъпни за окото, развивайки се отвътре навън. Когато стане очевиден, проблемът обикновено вече е напреднал. По време на проверката не е достатъчно да погледнете повърхността - струва си да повдигнете рогозките, да погледнете под уплътненията и да проверите местата, където са съединени металните листове. Особено внимание трябва да се обърне арките на колелата и долните части на вратите, където е най-вероятно да се развие ръжда.

Изпускателната система също заслужава внимание. Дупките в ауспуха или изпускателните тръби са не само проблем с шума - те също могат да представляват риск за здравето на пътниците поради навлизането на изгорелите газове в кабината. Корозията на компонентите на изпускателната система прогресира бързо, особено при автомобили, често използвани за кратки градски маршрути.

Не пропускайте сервизната история на автомобила

Сервизна книжка с печати на оторизирани сервизи, доказателство за покупка на резервни части и доклади от технически прегледи са безценни източници на информация за това как автомобилът е бил третиран от предишните собственици. Информацията за подмяната на ангренажния ремък е особено важна - в случай на двигатели, счупването му може да доведе до повреда на клапаните и буталата.

Също така си струва да проверите съответствието на пробега, записан в сервизната книжка, с действителното отчитане на километража. Големи несъответствия могат да показват манипулиране на пробега, което за съжаление е често срещана практика на пазара на употребявани автомобили.