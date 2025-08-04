7 смъртоносни повреди по автомобилите

При повечето от посочените неизправности е най-добре да се посети сервиз

Често собствениците на автомобили отлагат някой ремонт, игнорират сигналите на арматурното таблото или просто забравят да извършат важна проверка преди пътуване. Някои от проблемите обаче крият риск от тежки инциденти, дори и за смърт на пътя. Затова е добре да се знае кои симптоми сочат за критични неизправности по колата.

1. Спирачна система

Неизправността на спирачната система е сред най-рисковите. Повреда на спирачките или дори само намалена ефективност може да доведе до тежки последици. Симптомите, на които е важно да се реагира възможно най-бързо, са увеличен свободен ход на педала на спирачката, както и ако педалът пада по-дълбоко от обикновено или се налага да го натиснете по-силно.

Важно е да се установят навреме и странни звуци при спиране - скърцане, тракане, звънтене. Вибрации във волана или педала при натискане често показват деформация на спирачните дискове. Тегленето настрани при спиране също е признак за повреда, чието отстраняване не търпи отлагане.

Спадът в нивото на спирачната течност в резервоара е признак за теч, който лесно може да доведе до пълна повреда на спирачките. Никога не пренебрегвайте такъв проблем. Същото се отнася и при поява на миризма на изгоряло след спиране, която показва прегряване на спирачките. Това не трябва да се случва в нормално работеща система.

Не трябва да се опитвате самостоятелно да диагностицирате проблема, а да посетите се посети сервиз.



2. Кормилно управление

Повреда на кормилната рейка или електрическото сервоуправление (EPC), както и на сервоусилвателя на волана (GPC), прави колата почти неконтролируема. Например, воланът може да стане много стегнат и да се налагат сериозни усилия, за да се завърти. Още по-лошо е, ако има луфт и клатене на волана, а колелата реагират със закъснение или изобщо не приемат командата.

В такава ситуация колата става непредсказуема и дори при ниска скорост можете да се загуби контрол над автомобила, което увеличава вероятността от инцидент.

Други симптоми са удари, хрущене или скърцане при завъртане на волана. Те често показват износване на кормилните накрайници, пръти или проблеми със самата рейка. Също така си струва да се обърне внимание на външни шумове изпод капака при завъртане на волана, например скърцането на ремъка на GPC или бръмченето на помпата. Пренебрегването на такива симптоми е изключително опасно. При висока скорост или при спешни случаи няма да е възможно да се избегне препятствие.

3. Осветление

Изгорелите крушки на фаровете или задните светлини може да изглеждат дребен проблем. Но всъщност може да направят автомобила невидим за другите участници в движението, особено нощем, привечер или при лоша видимост (дъжд, мъгла, снеговалеж).

Редовно проверявайте работата на всички осветителни устройства: къси и дълги светлини, фарове за мъгла, светлини за паркиране, спирачни светлини, мигачи.

Дефектната спирачна светлина е отделна специална заплаха, защото задната кола просто няма да има време да реагира на вашето внезапно спиране. Ако пък мигач изгори, другите шофьори няма да разберат намерението за маневра. Също така е опасно фаровете да не са регулирани, да светят нависоко и така да заслепяват насрещните водачи.

4. Гуми

Те са единственият елемент, свързващ колата с пътя. Пробитата гума при висока скорост драстично намалява управлението на автомобила, а може и да причини рязък завой, подхлъзване или направо поднасяне. Прекомерното износване на гумите или неправилното налягане на въздуха в тях също са голяма опасност.

Ако има неравности или порязвания по страничните стени, значи корпусът на гумата е повреден и може да се спука по всяко време. Ако пък протекторът е износен до минимално допустимите стойности, гумата губи сцепление (особено при дъжд). Неправилното налягане (както ниско, така и високо) води до неравномерно износване, лошо управление и повишен риск от разкъсване. Постоянната загуба на налягане в едното колело показва пробиване или изтичане от вентила.

5. Електронни системи за сигурност

Повредата на ABS (антиблокираща спирачна система), ESP (система за контрол на стабилността) или други електронни асистенти значително усложнява управлението на автомобила, особено при тежки пътни условия. Например, всичко става рязко сложно в случай на лед, мокра повърхност, внезапни маневри. Тези системи са проектирани да помогнат на водача да запази контрол в критични ситуации.

Тревожните симптоми на проблеми с "асистентите" включват светещи светлини на ABS, ESP, Traction Control на таблото, както и промяна в поведението на автомобила при аварийно спиране. Например, ако педалът на спирачката не се "отразява" в крака (получава се леко вибриране), когато ABS се активира на хлъзгава повърхност, тогава системата не работи. Или пък, ако има загуба на контрол по време на рязък завой или подхлъзване, значи ESP не се намесва.

6. Детонация на двигателя или загуба на мощност

Забележимо намаляване на мощността на двигателя или неговата детонация (характерно чукане или звънене, особено при претоварване) може да причини загуба на контрол, особено при изпреварване или маневриране. В редки случаи двигателят просто спира по време на шофиране и това често става на най-злощастното място.

Възможна опасна повреда проличава по следните признаци: колата започна да върви "по-тежко" или да набира скорост по-лошо - това е намаляване на динамиката на ускорението. Може да се появят удари, звънене, детонация, особено при рязко натискане на педала за газта. Двигателят може да работи хаотично, с придърпвания или спадове. И, разбира се, активирането на светлинния индикатор Check Engine на таблото е директен сигнал за неизправност.

Такива проблеми може да са поради широк спектър от причини - от некачествено гориво до сериозни вътрешни повреди. Но всеки от изброените симптоми изисква незабавна диагноза в професионална станция.

7. Неизправност на окачването

Дефектното окачване пряко влияе върху управлението на автомобила, особено при високи скорости, при завиване и маневриране. Колата става по-малко стабилна, не държи добре пътя, което увеличава вероятността от поднасяне или загуба на сцепление.

Признаците са поява на тресене, скърцане и тъпи удари при шофиране по неравности. Каросерията на автомобила може да се люлее много след преминаване на препятствия или при завиване. Колата "плава" на пътя, не поддържа добре права линия, реагира бавно на волана - всичко това е влошаване на управлението. Възможно е също така да има неравномерно износване на гумите или провисване от едната страна на автомобила.

Не забравяйте, че дефектните амортисьори, износените безшумни блокове, сферичните шарнири - всичко това пряко влияе върху безопасността.