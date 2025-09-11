Защо колата започва да харчи повече

Нискокачественото гориво, което не съответства на октановото число, мръсен филтър, течащи тръбопроводи и изгнил резервоар, заминаващи си свещи и много, много други неща може да причинят повишен разход на гориво

Данните за разхода на гориво, предписани в ръководството за експлоатация на автомобила, винаги са изумявали - как се получават такива числа? Защото в реалния свят не е така и колата все харчи по няколко литра повече - задръстванията, лошокачествената горивна смес, високите скорости по магистралите и прочее влияят върху "фабричния" разход дори на чисто нов автомобил. Но с годините "апетитът" нараства още повече. А това вече е симптом на неизправности, които намекват на собственика за необходимостта от сервизно обслужване. А понякога и от ремонт.

Тривиалната поддръжка - смяна на масло, филтри, свещи - е най-доброто, което можете да направите за автомобила си. Малко хора знаят, но работата предимно в градски условия, където часовете в работен режим на двигателя оказват огромно влияние, означава, че планираната подмяна на консумативи трябва да става два пъти по-често, отколкото е предписано от производителя. И това е първата стъпка.

На второ място, мнозина използват алтернативни консумативи и резервни части, за да не пари за оригинални и сипват в двигателя масла, които са близки по характеристики, но не и по цена до предписаните от производителя. В този случай също е необходимо да се намали интервалът на обслужване. Това е важно не само от гледна точка на ресурса на силовите агрегати, но и заради разхода на гориво - запушен въздушен филтър, мръсен дроселов клапан или излезли свещи пряко влияят върху разхода на автомобила.

Изброените по-горе действия са сервизни операции, но има и ремонти! След като бъде локализиран увеличен разход на гориво, струва си да се обърне повишено внимание на проводниците с високо напрежение - отворете капака и стартирайте колата вечер, когато започне да се стъмва. Ако се пробляснат искри от проводниците с високо напрежение, това е знак за необходимостта от подмяната им.

Също така си струва да се проверят свещите - ако гуменият накрайник на проводника към тях, е сух и напукан, тогава е време да смените и този елемент - не самите свещи, а само накрайниците, което е много по-евтино. Те може да се купят от почти всеки магазин за части и подмяната отнема не повече от час и за четирите.

Много честа причина за повишен разход на гориво е и всмукването на въздух - пукнатина или дупка в тръбата, излизаща от въздушния филтър, винаги води дотам дроселът да започне да се "обогатява" чрез преливане на гориво. Не е трудно да се забележи такава неизправност: ако задимите по какъвто и да е начин, можете много бързо да намерите такъв "теч".

Повреда на тръбата, износване на уплътнения или, както се случва, изтичане на въздух под инжекторите винаги води до повишен разход на гориво. Винаги. И не бива да се шофира така. И още за тези течове: горивото лесно може просто да не попадне в дросела, следователно и в горивните камери. Факт е, че налягането в системата е доста голямо , около 3 атмосфери, така че дори минимален отвор гарантира силен теч.

Малка пукнатина в резервоара за гориво, износен или скъсан маркуч в линията, лошите уплътнения навсякъде може лесно да увеличат разхода на гориво. Да споменем и работата на инжекторите, които може да излязат от строя от контакт с лошо или просто със замърсено гориво, което не съответства на предписаното октаново число. Между другото, свещите също ще алармират за проблеми с инжекторите - белите сажди по тях (дори и само на една от тях) показват, че в цилиндъра влиза повече гориво от необходимото.