България е №1 в ЕС по ръст в продажбите на хибридни коли

Българите постепенно се отказват от дизеловите автомобили и залагат на алтернативните задвижвания

Днес, 06:20
България е на челните места в ЕС по ръст на продажбите на нови автомобили тази година
В България има отчетлив ръст на продажбите на нови автомобили от началото на 2025 г. Той е много над средния за Европейския съюз, а в сегмента на хибридните електрически превозни средства сме на първо място. Това показва последният доклад на Асоциацията на европейските автомобилни производители (ACEA).

Според данните, в периода януари-октомври 2025 г. в ЕС ръстът на продажби е едва 1.4%, докато за България той е 13.5%. В абсолютни стойности това изглежда по следния начин: 8 974 026 пласирани нови коли тази година в Евросъюза, срещу 8 853 301 за първите 10 месеца на 2024-а; а за България съотношението е 41 148 към 36 255 броя, или 4893 повече.

По-голямо процентно нарастване на общите продажби има само в Литва (41.5%), Латвия (33.8%), Исландия (28.9%), Норвегия (20.3%) и Швеция (14.9%).

В съответствие с общоевропейските тенденции за преминаване към електрически и хибриден автомобилен парк България бележи огромен ръст в тези сегменти.

При електрическите хибриди той е дори най-големият в ЕС - 84.2%, макар и като абсолютни стойности да става въпрос за 687 коли повече (1503 срещу 816 за 10-те месеца на 2024 г.). На второ място е Литва с 48.1% (но с 16 904 продажби, при 11 416 година по-рано), докато средният ръст за Евросъюза в този сегмент е 15.6%.

При изцяло електрическите автомобили в България също има скок в регистрациите - 51% (1960 броя при 1240 за 2024 г.), при средно 25.7% за ЕС, докато при плъг-ин хибридите, с +20.8% (488 срещу 404 бройки) сме под средното ниво, което е 32.4% в Евросъюза.

В България са се увеличили и продажбите на коли, задвижвани с бензинови двигатели - с 12.9% (32 630 срещу 28 912). Интересна тенденция е, че българинът започва да се отказва от дизеловите коли. Данните за това са категорични: на нашия пазар до октомври 2025 г. са регистрирани 4513 нови дизелови автомобила при 4784 година по-рано (-5.7%). Същевременно в ЕС общият спад в продажби на дизели е с 24.5%. 

 

Тенденциите в ЕС

Според данните на ACEA положителният импулс е в целия Европейски съюз, с увеличение във всички сегменти от 1.4%, но общите обеми остават далеч под нивата отпреди ковид пандемията. 

Пазарният дял на електромобили е достигнал 16.4% от началото на 2025 г., което е увеличение спрямо ниската базова стойност от 13.2% през октомври 2024 г. В абсолютни числа това означава 1 473 447 нови регистрации на електрически коли. 

Четирите най-големи пазара в ЕС, които заедно са направили 62% от регистрациите на електромобили, също нарастват: Германия (+39.4%), Белгия (+10.6%), Нидерландия (+6.6%) и Франция (+5.3%).

Продажбите на хибридни електромобили завзеха 34.6% от пазара и остават предпочитания избор сред потребителите в ЕС. Данните сочат, че регистрациите на хибриди са се увеличили до 3 109 362 бройки, отново водени от растежа на четирите най-големи пазара: Испания (+27.1%), Франция (+26.3%), Германия (+10.3%) и Италия (+8.9%).

Регистрациите на плъг-ин хибриди също продължават да се увеличават и са достигнали 819 201 бройки, най-вече заради ръста на ключови пазари като Испания (+109.6%), Италия (+76.5%) и Германия (+63.4%). В резултат на това плъг-ин хибридите вече представляват 9.1% от регистрациите на автомобили в ЕС, в сравнение със 7% през 2024-а.

Междувременно, комбинираният пазарен дял на бензиновите и дизеловите автомобили спадна до 36.6%, в сравнение с 46.3% за същия период на 2024 г.

Регистрациите на бензинови превозни средства в ЕС са намалели с 18.3%, като на всички основни пазари има спад. Във Франция той е най-рязък - с 32.3%. Следват я Германия (-22.5%), Италия (-16.9%) и Испания (-13.7%). Продадени са общо 2 459 151 бензинови коли, което прави 27.4% пазарен дял в ЕС, срещу 34% през 10-те месеца на 2024 г.

По подобен начин пазарът на дизелови автомобили намаля с 24.5% и вече е делът им е 9.2%.

