Най-надеждните автомобили на 2025 г. са японски

Кои са най-надеждните автомобили на пазара? Този въпрос вълнува всеки потенциален купувач, за да може избере стабилен модел, който отговаря на неговите нужди.
Както всяка година най-голямата база данни за потребителски мнения Consumer Reports е събрала подробни отчети за проблеми, които ползватели са имали с автомобилите си. За 2025 г. има сведения за над 380 000 превозни средства. А за да може една марка да бъде класирана точно са необходими данни за поне два нейни модела, от минимум две моделни години - 2023, 2024, 2025 или началото на 2026 г. На този минимум не отговарят Alfa Romeo, Dodge, Fiat, Infiniti, Jaguar, Land Rover, Lucid, Maserati, Mini, Mitsubishi, Polestar и Porsche, затова не са включени в класацията.
Lexus, Subaru и Toyota пак са на върха
Въпреки че редът им е разместен, тези японски компании са в Топ 3 за втора поредна година. Разликата е, че Subaru отстъпи първото място на Toyota.
Всяка от тези марки следва сходни принципи, които повишават надеждността, включително използване на споделени компоненти в цялата моделна линия и правене на консервативни, постепенни промени при препроектирането. Всъщност челната тройка е на практика от две компании, защото Lexus е луксозната линия на Toyota и много от моделите ѝ използват същите платформи и задвижващи агрегати.
През 2025 г. Tesla е постигнала най-голямото подобрение класация за надеждност, като се изкачи с 8 места нагоре до №9. Това се дължи отчасти на представянето на Model 3 (най-надеждният електромобил в проучването) и на Model Y (най-надеждният електрически SUV и най-надеждният електромобил въобще тази година).
Обратното е при Mazda, която има най-голям срив в класацията за стабилност - осем места. Старите ѝ модели, като седанът и хечбекът Mazda3 са с оценка над средната, но марката продължава да има ниска надеждност както при конвенционалните, така и при PHEV версиите на своите CX-70 и CX-90.
|МАРКА
|НАЙ-НАДЕЖДЕН
|НАЙ-НЕСИГУРЕН
|МОДЕЛ
|МОДЕЛ
|1. Toyota
|66%
|4Runner
|95%
|Tundra
|41%
|2. Subaru
|63%
|Impreza
|80%
|Ascent
|41%
|3. Lexus
|60%
|IS
|84%
|NX Plug-in Hybrid
|42%
|4. Honda
|59%
|Passport
|97%
|Prologue
|25%
|5. BMW
|58%
|2Series
|73%
|X3
|42%
|6. Nissan
|57%
|Kicks
|76%
|Murano
|41%
|7. Acura
|54%
|Integra
|56%
|MDX
|50%
|8. Buick
|51%
|Envision
|61%
|Enclave
|33%
|9. Tesla
|50%
|Model Y
|81%
|Cybertruck
|34%
|10. Kia
|49%
|Carnival Hybrid
|72%
|EV9
|24%
|11. Ford
|48%
|Maverick
|70%
|Explorer
|30%
|12. Hyundai
|48%
|Tucson
|67%
|Ioniq 5
|26%
|13. Audi
|44%
|Q3
|57%
|Q4 – E-Tron
|27%
|14. Mazda
|43%
|3
|62%
|CX-90 Plug-in Hybrid
|20%
|15. Volvo
|42%
|XC60
|55%
|XC40
|33%
|16. Volkswagen
|42%
|GTI
|58%
|Taos
|29%
|17. Chevrolet
|42%
|Trax
|69%
|Equinox
|17%
|18. Cadillac
|41%
|Escalade
|53%
|Lyriq
|31%
|19. Mercedes-Benz
|41%
|C-Class
|59%
|E-Class
|32%
|20. Lincoln
|40%
|Aviator
|48%
|Corsair Plug-in Hybrid
|27%
|21. Genesis
|33%
|Electrified GV70
|39%
|GV60
|21%
|22. Chrysler
|31%
|Pacifica
|36%
|Pacifica Hybrid
|26%
|23. GMC
|31%
|Sierra 3500HD
|43%
|Acadia
|14%
|24. Jeep
|28%
|Compass
|43%
|Grand Cherokee Plug-in
|10%
|25. Ram
|26%
|2500 и 3500
|47%
|1500
|5%
|26. Rivian
|24%
|R1S
|29%
|R1T
|18%
Само хибридите остават надеждни
Последните резултати сочат, че изцяло електрическите (EV) и plug-in хибридните електрически (PHEV) автомобили продължават да са проблемни за своите собственици.
Но пък хибридните модели, които не изискват включване в ел.мрежа, си остават надежден избор, който обикновено осигурява и отлична икономия на гориво. Някои производители, особено Toyota, но също и Hyundai и Kia, ги произвеждат вече от толкова време, че техните хибридни версии често имат надеждност, подобна или по-добра от версиите само с бензин.
Hyundai, Kia и Genesis са част от южнокорейската Hyundai Motor Group и споделят дизайни и компоненти (подобно на Toyota и Lexus или Honda и Acura). Тази стратегия води до невероятни икономии при проектиране и производство, та чак до разходите за инвентаризация и складиране. Но пък когато възникнат проблеми, те може да се разпространят в продуктовите линии. Така е с важния електрически компонент, т.нар. интегриран блок за управление на зареждането (ICCU) на корейските марки. През последните няколко години той причинява проблеми с надеждността в Hyundai Ioniq 5 и Kia EV6, а тази година вече ги има и в Genesis GV60 и Ioniq 6.
Не купувайте виднага новите модели
При всички положения, ако искате да избегнете проблеми с надеждността, не купувайте веднага изцяло нов или преработен модел. Изчакайте поне година, за да се съберат отзиви.
Чисто новите Cadillac Lyriq и Optiq, Honda Prologue и Lincoln Nautilus Hybrid, например, имат резултати под средните. Компактните SUV - Chevrolet Equinox и GMC Terrain, както и средноразмерният GMC Acadia, които бяха преработени за моделната 2025-а, са с резултати за надеждност доста под средните. Средноразмерните Buick Enclave и Chevrolet Traverse, които пък бяха преработени за моделната 2024-а, също са под средното ниво.
Дори моделите, които са претърпели актуализации вместо пълни редизайни, имат трудности, какъвто беше случаят с Hyundai Sonata Hybrid и Ram 1500.
А когато един автомобил има нисък резултат през първата си година, понякога на производителя му е нужно повече време, за да се справи с проблемите. Така например, както бензиновите, така и PHEV версиите на Mazda CX-70 и CX-90 останаха ненадеждни през втората си година, също както и Cadillac Lyriq, Chevrolet Blazer EV и Colorado, и GMC Canyon.
Най-стабилните и най-проблемните
Ако погледнем класацията само на отделните модели, ще установим, че има два, които рязко изпъкват с над 90% надеждност, което е невероятен резултат. Става въпрос за Honda Passport с 97% и Toyota 4Runner с 95%.
Още три автомобила са с по над 80%, което ги прави чудесен избор за покупка: Lexus IS с 84%, Tesla Model Y с 81% и с 80%.
На другия полюс, под критичните 20% надеждност, са Rivian R1T (18%), Chevrolet Equinox (17%), GMC Acadia (14%), Jeep Grand Cherokee Plug-in Hybrid (10%) и пикапът Ram 1500 с нищожните 5% (на снимката).