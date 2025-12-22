Най-надеждните автомобили на 2025 г. са японски

Кои са най-надеждните автомобили на пазара? Този въпрос вълнува всеки потенциален купувач, за да може избере стабилен модел, който отговаря на неговите нужди.

Както всяка година най-голямата база данни за потребителски мнения Consumer Reports е събрала подробни отчети за проблеми, които ползватели са имали с автомобилите си. За 2025 г. има сведения за над 380 000 превозни средства. А за да може една марка да бъде класирана точно са необходими данни за поне два нейни модела, от минимум две моделни години - 2023, 2024, 2025 или началото на 2026 г. На този минимум не отговарят Alfa Romeo, Dodge, Fiat, Infiniti, Jaguar, Land Rover, Lucid, Maserati, Mini, Mitsubishi, Polestar и Porsche, затова не са включени в класацията.

Lexus, Subaru и Toyota пак са на върха

Въпреки че редът им е разместен, тези японски компании са в Топ 3 за втора поредна година. Разликата е, че Subaru отстъпи първото място на Toyota.

Всяка от тези марки следва сходни принципи, които повишават надеждността, включително използване на споделени компоненти в цялата моделна линия и правене на консервативни, постепенни промени при препроектирането. Всъщност челната тройка е на практика от две компании, защото Lexus е луксозната линия на Toyota и много от моделите ѝ използват същите платформи и задвижващи агрегати.

През 2025 г. Tesla е постигнала най-голямото подобрение класация за надеждност, като се изкачи с 8 места нагоре до №9. Това се дължи отчасти на представянето на Model 3 (най-надеждният електромобил в проучването) и на Model Y (най-надеждният електрически SUV и най-надеждният електромобил въобще тази година).

Обратното е при Mazda, която има най-голям срив в класацията за стабилност - осем места. Старите ѝ модели, като седанът и хечбекът Mazda3 са с оценка над средната, но марката продължава да има ниска надеждност както при конвенционалните, така и при PHEV версиите на своите CX-70 и CX-90.

МАРКА НАЙ-НАДЕЖДЕН НАЙ-НЕСИГУРЕН МОДЕЛ МОДЕЛ 1. Toyota 66% 4Runner 95% Tundra 41% 2. Subaru 63% Impreza 80% Ascent 41% 3. Lexus 60% IS 84% NX Plug-in Hybrid 42% 4. Honda 59% Passport 97% Prologue 25% 5. BMW 58% 2Series 73% X3 42% 6. Nissan 57% Kicks 76% Murano 41% 7. Acura 54% Integra 56% MDX 50% 8. Buick 51% Envision 61% Enclave 33% 9. Tesla 50% Model Y 81% Cybertruck 34% 10. Kia 49% Carnival Hybrid 72% EV9 24% 11. Ford 48% Maverick 70% Explorer 30% 12. Hyundai 48% Tucson 67% Ioniq 5 26% 13. Audi 44% Q3 57% Q4 – E-Tron 27% 14. Mazda 43% 3 62% CX-90 Plug-in Hybrid 20% 15. Volvo 42% XC60 55% XC40 33% 16. Volkswagen 42% GTI 58% Taos 29% 17. Chevrolet 42% Trax 69% Equinox 17% 18. Cadillac 41% Escalade 53% Lyriq 31% 19. Mercedes-Benz 41% C-Class 59% E-Class 32% 20. Lincoln 40% Aviator 48% Corsair Plug-in Hybrid 27% 21. Genesis 33% Electrified GV70 39% GV60 21% 22. Chrysler 31% Pacifica 36% Pacifica Hybrid 26% 23. GMC 31% Sierra 3500HD 43% Acadia 14% 24. Jeep 28% Compass 43% Grand Cherokee Plug-in 10% 25. Ram 26% 2500 и 3500 47% 1500 5% 26. Rivian 24% R1S 29% R1T 18%





Само хибридите остават надеждни

Последните резултати сочат, че изцяло електрическите (EV) и plug-in хибридните електрически (PHEV) автомобили продължават да са проблемни за своите собственици.

Но пък хибридните модели, които не изискват включване в ел.мрежа, си остават надежден избор, който обикновено осигурява и отлична икономия на гориво. Някои производители, особено Toyota, но също и Hyundai и Kia, ги произвеждат вече от толкова време, че техните хибридни версии често имат надеждност, подобна или по-добра от версиите само с бензин.

Hyundai, Kia и Genesis са част от южнокорейската Hyundai Motor Group и споделят дизайни и компоненти (подобно на Toyota и Lexus или Honda и Acura). Тази стратегия води до невероятни икономии при проектиране и производство, та чак до разходите за инвентаризация и складиране. Но пък когато възникнат проблеми, те може да се разпространят в продуктовите линии. Така е с важния електрически компонент, т.нар. интегриран блок за управление на зареждането (ICCU) на корейските марки. През последните няколко години той причинява проблеми с надеждността в Hyundai Ioniq 5 и Kia EV6, а тази година вече ги има и в Genesis GV60 и Ioniq 6.

Не купувайте виднага новите модели

При всички положения, ако искате да избегнете проблеми с надеждността, не купувайте веднага изцяло нов или преработен модел. Изчакайте поне година, за да се съберат отзиви.

Чисто новите Cadillac Lyriq и Optiq, Honda Prologue и Lincoln Nautilus Hybrid, например, имат резултати под средните. Компактните SUV - Chevrolet Equinox и GMC Terrain, както и средноразмерният GMC Acadia, които бяха преработени за моделната 2025-а, са с резултати за надеждност доста под средните. Средноразмерните Buick Enclave и Chevrolet Traverse, които пък бяха преработени за моделната 2024-а, също са под средното ниво.

Дори моделите, които са претърпели актуализации вместо пълни редизайни, имат трудности, какъвто беше случаят с Hyundai Sonata Hybrid и Ram 1500.

А когато един автомобил има нисък резултат през първата си година, понякога на производителя му е нужно повече време, за да се справи с проблемите. Така например, както бензиновите, така и PHEV версиите на Mazda CX-70 и CX-90 останаха ненадеждни през втората си година, също както и Cadillac Lyriq, Chevrolet Blazer EV и Colorado, и GMC Canyon.

Най-стабилните и най-проблемните

Ако погледнем класацията само на отделните модели, ще установим, че има два, които рязко изпъкват с над 90% надеждност, което е невероятен резултат. Става въпрос за Honda Passport с 97% и Toyota 4Runner с 95%.

Още три автомобила са с по над 80%, което ги прави чудесен избор за покупка: Lexus IS с 84%, Tesla Model Y с 81% и с 80%.

На другия полюс, под критичните 20% надеждност, са Rivian R1T (18%), Chevrolet Equinox (17%), GMC Acadia (14%), Jeep Grand Cherokee Plug-in Hybrid (10%) и пикапът Ram 1500 с нищожните 5% (на снимката).