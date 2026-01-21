Автомобилите в България доближават 4 млн. броя

БГНЕС Само в рамките на 2024 г. автомобилите в България са се увеличили с близо 128 000.

Превозните средства в България се увеличават с по над 125 000 годишно и наближават общ брой от 4 млн. Това сочи януарският доклад на Асоциацията на европейските автомобилни производители (ACEA), който систематизира данните до 31 декември 2024 г.

Според изследването, по българските пътища в края на 2024-а е имало 3 640 720 превозни средства, което е със 127 900 повече спрямо 2023 г., или ръст от 3.6% - над два пъти по-голям от средния за Евросъюза (+1.5%). Тенденцията е стабилна, защото през 2023-а превозните средства у нас пък са се увеличили със 124 926 спрямо 2022-а.

Най-голям е делът на леките коли - 3 117 711 (ръст с 3.7% спрямо 2023 г.). Следват микробусите - 359 188 (+1.1%), камиони - 145 682 (+9.6%), и автобуси - 18 142, като единствено в този сектор има спад от 1.2 %.

Данните на ACEA сочат, че в България почти на всеки двама души се пада по един лек автомобил - 484 на 1000 човека. Само година по-рано - през 2023-а, съотношението е било 466/1000, а през 2022-а - 447/1000.

Това означава, че нашата страна е пред шест други по "гъстота" на леките превозни средства (виж графиката). Най-ниско през 2024 г. в Евросъюза в това отношение е Латвия с 418/1000, а след България са още Румъния (443/1000), Унгария (445/1000), Ирландия (462/1000), Швеция (472/1000) и Дания (479/1000).

На другия полюс - най-много леки автомобили на глава от населението се падат на Италия (701/1000), следвана от Люксембург (680/1000), Кипър (670/1000), Исландия (649/1000) и Естония (633/1000).

Още данни за Евросъюза:

• През 2024 г. автопаркът от леки автомобили в ЕС нарасна с 1,4% в сравнение с 2023 г., достигайки 255 999 373 броя. Почти всички страни имат увеличение, като Латвия е с най-висок ръст (+9,2%);

• В ЕС е имало 31 113 673 микробуса в експлоатация, а половината от тях са в три страни: Франция (6.5 млн.), Италия (4.6 млн.) и Испания (4.2 млн.);

• Средните и тежки камиони в ЕС са били 61 62 673 - ръст от 0,9% спрямо 2023 г. Близо половината от тях са в три страни: Германия (969 920), Италия (988 165) и Полша (841 545);

• Автобусите са общо 699 238 и над половината са концентрирани в Италия (101 303), Франция (94 542), Германия (85 559) и Полша (80 564);

• Автомобилите в ЕС са средно на 12.7 години. Гърция е с най-стария автопарк (17.8 г.), а Люксембург е с най-новия (8.2 г.);

• Електрическите автомобили с батерии са едва 2.3% от общия автомобилен парк в ЕС, докато plug-in хибридите съставляват 1.4% (на графиката). Само шест държави от ЕС са имали дял на електромобилите с батерии над 4%, като Дания (12.1%) е водеща. В Норвегия над 1/4 от всички автомобили в движение вече са електрически с батерии;

• Леките търговски превозни средства с дизелов двигател остават доминиращи в ЕС, като 90.3% от автопарка е на дизелово гориво, а само 1.3% от микробусите са електрически с батерии;

• 96.3% от всички камиони в ЕС работят на дизел, докато бензинът захранва 0.5% от автопарка. Само 0.3% от камионите по пътищата на ЕС са електрически с батерии;

• Дизеловите автобуси представляват 88.7% от автопарка на ЕС, като само 3.2% са електрически и 2.5% хибридни електрически. Значителен дял на електрическите автобуси обаче може да се види в Люксембург (23.3%), Нидерландия (21.4%) и Дания (15.7%).