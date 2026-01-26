Най-добрите малки бензинови двигатели

Малък бензинов двигател може да бъде както разумен избор за употребяван автомобил, така и източник на скъпоструващи проблеми. Със затягането на стандартите за вредни емисии, животът на класическия атмосферен двигател с повече цилиндри и голям работен обем практически приключи. Производителите поеха по два пътя - някои избраха хибриди и комбинираха двигателите с електрическа система, други намалиха работния обем, добавиха директно впръскване, често и турбо, за да отговарят на стандартите.

Това направи двигателите по-сложни и по-малко способни да издържат на дълъг пробег или на небрежност при обслужване. А практиката показа, че някои се справят отрично, а други – доста зле.

Следващите пет са от първата група:

Honda 1.5 T VTEC - практически без забележки

Honda се има както един от най-лошите двигатели в епохата на строги стандарти за емисии, така и един от най-добрите. Първият е 1.0 T, а вторият - 1.5 T. Интересното е, че те дебютираха почти по едно и също време през 2017 г. - в десетото поколение на Honda Civic.

Honda дълго време се съпротивляваше на турбокомпресора, но през 2017 г. трябваше да се примири, тъй като атмосферните двигатели не отговаряха на европейските емисионни стандарти. И реагира с 1.5T VTEC- Той е сравнително малък, с 16 клапана, директно впръскване на гориво, турбо, интеркуулър и VTEC система за променливо време на клапаните (на всмукателния и изпускателния). Както подобава на Honda, тук се използва задвижване с верига (без проблеми при работа), а изпускателният колектор е свързан с главата.

Двигателят работи отлично при Civic и HR-V, малко по-зле при по-големия CR-V (особено с 4x4 задвижване и стандартната CVT трансмисия). Последното обаче не влияе на продължителността на живота му. Производителят препоръчва смяна на маслото на 10 000-15 000 км и ако това се спазва, моторът не създава проблеми.

Kia/Hyundai 1.0 T GDI - отличен модел

Той е с още по-малък работен обем от този на Honda и също не предизвиква сериозни проблеми. 1.0 T-GDI дебютира през 2014 г., разработен на базата на по-стария 1.0 MPI. Но, за разлика от него, има алуминиев блок, директно впръскване, променливи фази на двата вала и, разбира се, турбокомпресор.

Броят на цилиндрите остана непроменен – три, както и обемът от 1,0 литър. Корейците са използвали иновативна система за контрол на температурата на двигателя, която позволява поддържане на по-високи работни температури в блока и по-ниски в главата.

Какво друго? След по-голям пробег инжекторите също може да дефектират. Недостатъкът на този агрегат е и ниската му работна култура, особено забележима, когато двигателят е студен. Препоръчва се 1.0T-GDI с ръчна скоростна кутия, защото наличният двоен съединител често може да създаде проблеми.

Renault 0.9 TCe - голяма издръжливост

Още един 3-цилиндров агрегат, който може да се препоръча. Разбира се, двигателят с обем 898 куб. см ще работи най-добре в коли като Twingo, Micra и Clio (или Captur), но той е пример за успешно намаляване на размерите. За разлика от описаните по-горе, 0.9 TCe има индиректно впръскване, променливо време на клапаните, а турбото има фиксирана геометрия, но тук се използва интеркуулър.

Голямо предимство е малкото тегло – под 100 кг. Що се отнася до издръжливостта, тя е голяма, но има условие – редовно обслужване. Тъй като това е двигател, който за трицилиндров може да нагаря доста, се използва LPG система. Препоръчва се фабричната ѝ версия, при която клапаните са подсилени. LPG, добавена извън завода, води до изгарянето им. Други възражения срещу този мотор няма.

Toyota 1.2 T - рядък, но добър модел

Toyota се справя със стандартите за вредни емисии, като избира хибридни задвижвания. Компанията предлага и компресорни бензинови двигатели, а през 2015 г. беше представен бензиновият 1.2 T, който обаче е доста рядко срещан.

Той е с 4 цилиндъра (сега Toyota вече има по-нов - 1.5T, но 3-цилиндров), директно впръскване, турбо и VVT-i система за управление на клапаните. Последното му позволява да работи при ниски обороти в режим Аткинсън и при високи обороти в режим Ото, което има положителен ефект върху горенето и емисиите на вредни газове.

На практика този двигател има доста висока работна култура, не пуши много и осигурява достатъчна производителност при автомобили като CH-R или Corolla. Сред проблемите са дребни неща от сорта на повредени бобини за запалване или въглеродни отлагания по входа. Ангренажната верига е много здрава, което не е за пренебрегване.

Volkswagen 1.0 TSI - популярен и успешен

Трицилиндровият 1.0 TSI двигател на VW Group все още е още стабилен модел. За разлика от описания по-горе Toyota 1.2 T, той е много популярен. Ще го намерите в автомобили на много производители, включително в коли с размерите на Skoda Octavia III (версия с мощност 115 к.с. и ускорение от 0 до 100 км/ч за 9.9-10.3 сек.).

1.0 TSI е подобрен 1.0 MPI, който също се предлага. Той има алуминиева конструкция, директно впръскване, турбо, променливи фази на вала на всмукателния клапан и изпускателен колектор, интегриран в главата.

За разлика от други двигатели в групата, които използват верига, 1.0 TSI e със сух ангренажен ремък. Този компонент често има строг интервал за подмяна (пробег и/или време), посочен от производителя. Пренебрегването на срока може да доведе до скъсване на ремъка с катастрофални (и скъпи) последици.

Като цяло, този мотор изисква старателна поддръжка, особено за разпределителната система, която може да причини най-значителни щети. В същото време обаче предлага приятно шофиране и като цяло ниски експлоатационни разходи.