Европа уж спаси автоиндустрията си, но победител е Китай

Важното решение на Европейския съвет - отмяната на забраната за продажба на нови автомобили с двигатели с вътрешно горене (ДВГ) от 2035 г., очевидно нямаше как да удовлетвори всички замесени.

Производителите изглеждат като ясните победители в тази война, която бушува вече 4 години, но не е точно така. Същото се отнася и за гражданите, които са принудени да продължат да мислят за електрическото бъдеще. Засега обаче това е реалността за следващите 10 години, макар не всички автопроизводители да са съгласни.

Германия вярва, че е победител, но триумфът е за Китай

Това обяви Майкъл Лошелер, главен изп.директор на Polestar в социалните мрежи. Германецът представлява една от арките, които заложиха всичко на електрическата кола и нямат архитектура, позволяваща пускане на ДВГ или хибридни автомобили, като изчезналия Polestar 1, например.

Засега не е определен краен срок за края на конвенционалните задвижвания - може би след 2040 или 2050 г. Но не компаниите са истинските победители в тази нова реалност. Нищо, че Германия да смята така, защото бе главният фактор за отлагането.

От ситуацията повече печели Китай. Китайските марки са тези, които наистина излязоха на върха. Те нахлуха с електромобилите си и след това представиха хибриди с горене и PHEV с брутално дълъг пробег, като отново показаха, че европейските фирми засега не могат да ги настигнат. Последните известни данни за износа на автомобили от Китай към Европа го показват повече от ясно - електромобилите вече са 40%, докато 60% са с ДВГ.

Китай се фокусира върху технология, всяка от които има своя момент в историята. Европа не прави разграничение, иска да предлага всичко наведнъж и това ѝ пречи да се движи към само електричеко бъдеще. Така смята и Стела Ли, шеф на един от водещите китайски производител – BYD. Тя е категорична, че решението на Европа за отмяната на забраната на ДВГ не е проблем нито за нейния бранд, нито за другите китайски марки.

Ли отбелязва, че решението на ЕС е по-скоро механизъм за защита на индустрията, но е напълно безполезно. Според нея Европа е направила крачка назад с надеждата да спечели време, каквото всъщност няма. Някои европейски марки тълкуват премахването на забраната като повече пространство за маневриране, но има друго препятствие. Европа се опита да трансформира автоиндустрията и да я насочи към производство на електромобили, без обаче нито една страна-членка на ЕС да има пълна инфраструктура за тях.

Големият проблем на Европа с електромобилите е търсенето

Брюксел не е спрял повишението на цените, а фирмите превръщат максималния пробег в своя цел. При колите с ДВГ е ясно – плащаш допълнително за мощност, но резервоарът за гориво си остава същият. При електромобилите обаче не е така – плащаш повече, но [в Европа] се сблъскваш с липса на инфраструктура за зареждане и именно това намалява привлекателността и търсенето.

Едно от предлаганите решения е пускане на нова ценова категория, вдъхновена от японските кей-карс - електрически градски автомобили. Но докато цените продължават да се покачват, марките няма да намерят клиенти.