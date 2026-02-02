За 2 г. у нас не е регистриран нито един нов камион или автобус

ACEA Регистрациите на нови камиони намаляват като цяло в ЕС, а в България въобще ги няма през последните две години

В България през последните две години не е регистриран и пуснат в движение нито един чисто нов товарен камион или автобус. Това сочат данните на Европейската асоциация на автомобилните производители (ACEA), публикувани в последния ѝ доклад.

От ACEA посочват, че през 2025 г. пазарът на т.нар. търговски превозни средства в Евросъюза е имал трудна 2025 г., заради тежката икономическа среда. Закупуването и на основната движеща сила на малкия и среден бизнес - малките бусове, и на камионите бележи спад. Единственото изключение са автобусите, които бележат лек ръст през изминалата година.

Регистрациите на нови микробуси и ванове в ЕС са намалели с 8,8% спрямо 2024 г., което в абсолютно число означава 1 447 273 броя. Най-отчетливо за спада допринасят трите най-големи пазара: Франция (-5,6%), Германия (-5,4%) и Италия (-5%). Не спасява положението резкият скок с 11,7% на регистрациите в Испания.

Пускането в експлоатация на нови камиони е надолу с общо 6,2% за Евросъюза - регистрирани са 307 460 броя. Намалението е с 5,4% при тежкотоварните и с 9,9% при среднотоварните, като са се свили всички основни пазари в този сегмент: Германия (-12,2%), Франция (-9%) и Испания (-3,6%).

Единствено регистрациите на нови автобуси в ЕС са нараснали - със 7,5% (общо 38 238 броя). Сред основните пазари растежът се води от Германия (+28%) и Полша (+16,6%), докато Италия (-15,9%) и Испания (-4%) продължават тренда надолу.

В България тенденцията е автопаркът на камиони и автобуси да остарява прогресивно.

За 2024 и 2025 г. в страната ни не е регистриран нито един нов автобус, среднотоварен или тежкотоварен камион.

Купуват се микробуси и ванове, но и в този сегмент има спад. През 2024 г. у нас са били пуснати по пътищата 6794 броя, а миналата година - 5893, което е намаление с 13.3%.

Дизелът остава гориво №1 в Евросъюза

Макар общият дял на електрическите търговски превозни средства да се е увеличил, навлизането им на пазара остава ограничено. Неадекватна инфраструктура, високи разходи за енергия, неблагоприятна обща цена за поддръжка и непоследователните политически рамки продължават да забавят напредъка в тази област, отчита ACEA.

Ето защо дизеловото гориво продължава да е най-предпочитаното в този сегмент.

При микробусите делът на тези с дизелови двигатели е намалял на 80.7%, от 84.4% през 2024 г. Бензиновите модели бележат най-рязък спад - 31,9%, което прави пазарния им дял едва 4.4%. Същевременно електрическите бусчета вече заемат 11,2% от сегмента (+6,1% спрямо 2025 г.), а регистрациите на хибридни ванове са скочили с 21,4%, но все още са едва 2,7% от пазара.

Дизелът е тотален хегемон при тежкотоварните и среднотоварни камиони с 93,2% от новите регистрации. Електрическите камиони над 3,5 тона са се увеличили до 4,2% от сегмента (2,3% през 2025 г.). Холандия (+205,4%), Германия (+39,6%) и Франция (+30,5%) са основните движещи сили на тази тенденция, като заедно представляват 2/3 от пазара на електрически зареждащи се камиони в ЕС.

Затова пък делът на новите електрически автобуси се е увеличил до 23,8% до края на 2025 г. Германия е най-големият пазар и има впечатляващ ръст от 106,4%. Най-голям е скокът обаче в Швеция (+262,1%) и Белгия (+233,5%). Новите хибридни автобуси са обаче са в двуцифрен спад от 24,9% и са само 7%. Регистрациите на дизелови автобуси са се вдигнали с 5,7% и отново това гориво заема най-голям дял - 62,1%, макар и по-малък отчетените 63,2% през 2025-а.

България обаче залага изключително на дизела. Макар за последните две години у нас да са били регистрирани само микробуси и ванове, делът на електрическите сред тях е почти нищожен. През 2024 г. той е бил 1.3%, което означава 89 нови возила с електрическо задвижване. Миналата година е нараснал до 3.1% от отчетените 5893 нове бусове и ванове, или 183 броя.