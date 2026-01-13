Медия без
Румъния глоби Dacia и Renault с общо €25 млн.

Санкцията е заради непозволено споразумение да не си съперничат при наемане на работна ръка

Днес, 06:50
Заводът на Dacia в Миовени, Румъния
Румънският Съвет за конкуренцията съобщи, че е глобил 8 компании, включително "Дачия" (Automobile Dacia) и инженерния център на "Рено" в Румъния (Renault Technologie Roumanie), заради споразумение "да не си крадат" служителите, съобщава БТА.

Общият размер на глобите за осемте фирми е  163,71 млн. леи (€32,15 млн.) за участие в споразумение срещу конкуренцията, състоящо се в разпределение на пазара на труда с цел ограничаване на мобилността на служителите и запазване на ниски разходи за човешките ресурси.

Automobile Dacia и Renault Technologie Roumanie ще трябва да платят съответно €16 млн. и €9 млн. защото са се договорили да не се конкурират при набирането и наемането на квалифицирана работна ръка в автомобилното производство и други свързани дейности, включително инженерни услуги и технологични консултации в Румъния.

Подобни практики, известни като "no-poaching", имат за цел да отказват конкуренцията при привличането или задържането на работната ръка.

"Това е първият случай, в който санкционираме подобни антиконкуретни практики, в които компаниите не се конкурират за привличане на специализирана работна ръка. Човешките ресурси представляват важен параметър на съревнованието между компаниите от гледна точка на разходите за персонал, дефицита на работна ръка или мобилността на служителите", обясни председателят на Съвета Богдан Кирицою.

Той добави, че "подобно поведение тип "no-poaching" е особено вредно както за конкуренцията – чрез създаването на изкуствена бариера на пазара, така и за служителите, чиито възможности за мобилност са засегнати". 

