Новият Renault Clio - големи промени и същите високи цели

Базовата цена на френската кола е 19 900 евро

Днес, 13:41
Renault

Renault Clio е специален модел в гамата на френския концерн. Общо 17 млн. броя от него са продадени по целия свят от дебюта му през 1990 г. в 120 държави по света. И това го прави най-продавания френски автомобил на всички времена. В Европа, редом с Dacia Sandero, именно Clio е стълб в търговията на френския концерн. Тези два модела бяха на върха на продажбите на Стария континент през 2025 г. (Sandero на първо място, Clio на второ). 

Сега Renault Clio се представя с ново, шесто поколение.

 

Променени във външния вид и размерите

Дебютът на модела беше очакван, главно поради значителна стилистична разлика спрямо предишния Clio. Промяната засяга не само външния вид, който определено е много по-атрактивен, но и размерите. Новото поколение леко е пораснало - колата вече е със 7 см по-дълга (4,12 м) и с 4 см по-широка (1,77 м). Леко, с 1 см, се е увеличило и междуосието, което означава и малко повече пространство вътре.

 

Просторен интериор

Колата е просторна, а седалките са добре профилирани и затова удобни, въпреки че дори в най-горната версия на оборудването трябва да се регулират ръчно. Усещането за простор се добавя от факта, че лостът за скорости, разположен в централния тунел, е изоставен. Преместен е от дясната страна на кормилната колона и е придобил много по-подредена и фина форма.

Зад волана има два оптично свързани дисплея: 10.25-инчов инструментален екран и 10.1-инчов за мултимедийно управление. OpenR Link системата предлага вградени Google услуги, така че не е нужно да свързвате телефона си, ако искате да използвате Google Maps, тъй като те са достъпни от колата (можете също да покажете изображението от Maps на екрана с инструментите). 

 

Модерни технологии

Освен това потребителите имат достъп до гласовия аотсистент на Google Assistant или Play Store, където може да се изтеглят над 100 различни приложения. Въпреки това, ако трябва да свържем телефона си със системата на колата, можем да го направим и чрез Android Auto и Apple CarPlay (безжично).

С новото поколение копчетата за управление на климатика са изчезнали. Въпреки това, все още може да го направите с физически ключове, от панела, разположени под мултимедийния дисплей. В същото време отоплението на седалките или волана може да се активира и през екрана.

Също така няма причина да се разчита, че малко по-големите размери на тялото са довели до увеличаване на багажното пространство. При варианта с изцяло с вътрешно горене разполагате с 391 литра - същото като при предния модел. Хибридната версия обаче предлага само 309 литра.

 

Какво задвижва новия Renault Clio?

Гамата на новото Renault Clio включва трицилиндров бензинов двигател с работен обем 1.2 литра, работещ с шестстепенна ръчна скоростна кутия или автоматичен с двоен съединител и същия брой предавки. В двете версии автомобилът развива мощност 115 к.с., което е с 25 к.с. повече от литровия трицилиндров двигател в предишното поколение.

Най-високата система е и ще бъде хибридният вариант, който сега е базиран на четирицилиндров двигател с обем 1.8 литра, а не 1.6 литра, както при предишната версия на Clio. Горивният агрегат генерира мощност 109 к.с. и се поддържа от електрически мотор (49 к.с.) и стартер-алтернатор с мощност 20 к.с. Цялото устройство осигурява системни 160 к.с., а не 145 к.с. както при предишното поколение. В този вариант автомобилът ускорява до 100 км/ч за 8.3 сек., което е най-бързият от наличните в момента опции за задвижване. Максималната скорост, както при другите версии, е ограничена до 180 км/ч.

Освен това тяговата батерия е увеличена от 1.2 kWh на 1.4 kWh. Благодарение на това, както и на правилното използване на възможностите на системата, Clio може да измине до 80% от времето за шофиране в града и предградията само с електричество. Подобренията на задвижващата система неизбежно се очакват да доведат до по-ниско търсене на гориво. Според производителя, новият хибрид Clio консумира 3.9-4.1 л/100 км в комбинирания цикъл. За сравнение, при хибрида от предишното поколение той беше 4.2-4.3 л/100 км.

Гамата двигатели ще бъде разширена, за да включва версия с LPG система (пропан-бутан). Известно е, че ще бъде базиран на вече споменатия трицилиндров двигател с обем 1.2 литра и ще бъде оборудван с автоматична скоростна кутия с двоен съединител. Освен това, благодарение на увеличения резервоар за LPG, увеличен от 32 на 50 литра, колата трябва да измине до 1450 км без да посещава бензиностанция. Въпреки това, трябва да изчакаме още малко. 

 

Подобрено управление

Новото Renault Clio печели точки и по отношение на управлението, започвайки с самия волан. Той е по-малък, а общият брой обороти е намален от 3,3 на 2,6. В същото време френските инженери са разширили междуосието: с 39 мм отпред и с 10 мм отзад.

Освен това, различни настройки на окачването са разработени отделно както за бензиновата, така и за хибридната версия. Идеята е, че колата, независимо от задвижващия вариант и съответно теглото, ще се представя впечатляващо на пътя, независимо от двигателя.

 

Колко струва ?

Цените на Renault Clio започват от 19 900 евро за базовото ниво на оборудване с бензинов агрегат с мощност 115 конски сили. Хибрид в стандартната спецификация вече струва 24 900 евро.

