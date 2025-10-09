Революцията на Dacia почва с електромобил кубче и нов хибрид

Продажбите на румънския производител Dacia на европейския пазар вървят добре, но марката не иска да лежи да стари лаври и готви сериозни новости в моделната си гама. Те включват както пускането на нови продукти, така и актуализация на настоящите, един от които - Sandero, продължава да е най-продаваният автомобил на Стария континент.

Най-атрактивен, поне на вид, изглежда електромобил, който може да направи революция на пазара. Dacia Hipster Concept е прототип на малко електрическо превозно средство (дълго е 3 м и широко 1.55 м), чиито характеристики се съчетават добре с концепцията за e-Car (екологично, европейско и достъпно), наскоро предложена от председателя на Комисията Фон дер Лайен.

Докато чакат характеристиките на бъдещите електромобили да бъдат точно дефинирани на регулаторно ниво, мениджърите на Dacia все още не са решили дали бъдещият сериен Hipster ще бъде тежка четириколка L7e (т.е. управляема с лиценз B1 от 16-годишна възраст и с максимална скорост 80 км/ч) или истинска кола (за която се изисква шофьорска книжка).

Прототипът има кубична форма,

големи колела в краищата на страните, пластмасови външни панели (удароустойчиви) и врати, отварящи се чрез издърпване на каишки от плат.

Вътре е изненадващо просторно: побира до четирима души, а ако при използване на дивана има място само за няколко раници (при тази конфигурация капацитетът на багажника е 70 литра), просто наклонете облегалката, за да достигнете 500 литра. Пространството в Dacia Hipster е от съществено значение, като в салона вертикално е разположен екран (малко по-голям от мобилен телефон), докато на таблото има голяма вдлъбнатина - нещо като "джоб" за съхранение на портфейли, ключове и други дребни предмети.

Смартфонът замества информационно-развлекателната система - освен че действа като цифров ключ за отваряне (и стартиране), той осигурява също радио и навигация чрез приложение. В купето има и куки YouClip - общо 11 фиксиращи точки между таблото, панелите на вратите и багажника, на които може да се "окачат" опори за съхранение, LED крушки или куки за чанти, проектирани специално и доставени като опция.

Стандартният Dacia Hipster (който ще струва по-малко от 20 000 евро) ще е готов през 2026 г., ще тежи под 800 кг и ще се задвижва от двигател, захранван от компактна литиева батерия (вероятно по-малко от 20 kWh). При оптимални условия това би трябвало да му позволи да измине около 150 км в града. Все още няма информация за времето и начините, по които батерията може да се презарежда. За безопасност в предната част има въздушна възглавница за водача и една за пътника.

Европейският бестселър на Dacia - Sandero и неговата офроуд версия Stepway претърпяха голяма актуализация.

Основната новост е хибридният агрегат Stepway Hybrid 155,

който съчетава бензинов двигател (мощност 109 к.с.) с два електрически мотора. Тази система осигурява впечатляващо увеличение на мощността с 41% спрямо предишната версия от най-висок клас, което позволява шофиране електрически в градски режим. Батерията от 1,4 kWh осигурява движение на къси разстояния с чисто електричество.

Екстериорът е трансформиран, благодарение на новата LED оптика с Т-подпис и актуализирани брони. Stepway получи матови защитни елементи, изработени от рециклирана пластмаса, а в купето се появиха дънкови тапицерии, ергономичен волан с лостчета и модерен електронен селектор за автоматична скоростна кутия.

Централното място е заето от голям сензорен екран на мултимедийната система с безжична интеграция на смартфон, а модулната система за монтаж на аксесоари YouClip добавя практичност.

В допълнение към хибрида към гамата е добавен двигателят Eco-G 120 LPG с мощност 120 к.с., наличен с ръчна или роботизирана трансмисия. Базовият 1,2-литров двигател вече развива с 20 к.с. повече, докато актуализираният TCe 100 предлага подобрена производителност за ежедневна употреба. Безопасността е подобрена от стандартните системи за автоматично спиране и контрол на умората на водача, както и от опционалния пакет с 360° камера и асистент за дълги светлини.

Модернизирането не подмина Duster и Bigster

и двата SUV вече ще се предлагат с изцяло ново задвижване. Инженерите на марката успяха да комбинират хибрид със система за пропан-бутан и задвижване на четирите колела. Очаква се така общият пробег да надмине 1500 км.

Досега Dacia Duster и Dacia Bigster се предлагаха с различни задвижващи системи на пропан-бутан или електричество. Първият модел преди това се предлагаше с бензинов двигател и с фабричен пропан-бутанов и задвижване на предните колела, с мек хибрид с предно или задвижване на четирите колела, както и с хибридна система, която задвижва предните колела.

Bigster пък можеше да бъде оборудван с мек хибрид с предно задвижване, с мек хибрид с пропан-бутан и задвижване на предните колела, с мек хибрид със задвижване на четирите колела и с хибрид със задвижване на предните колела.

Така нито един от тези модели не бе комбинирал хибрид, LPG система и задвижване на четирите колела в една система. Сега вече и Duster, и за Bigster е достъпен хибриден вариант G 150 4x4, интегриращ всички тези елементи. Хибридната технология работи със системата за пропан-бутан и задвижва всички колела. Според фирмата това е първото подобно решение в света.

В основата на този вариант на задвижване е трицилиндров, 1.2-литров бензинов двигател с турбокомпресор, генериращ мощност 140 к.с. и максимален въртящ момент 230 Nm. Работи със стартер-алтернатор, осигуряващ още 16 к.с. Този комплект задвижва предните колела. Предавките се управляват от 6-степенна скоростна кутия с двоен съединител, смяната се управлява с помощта на лостчета, разположени на волана.

На задния мост има електрически мотор, осигуряващ 31 к.с. и 87 Nm. Двустепенна скоростна кутия е отговорна за работата му, като допълнително предлага възможност за изключване. С това решение е възможно да се осигури голям въртящ момент при ниски скорости на първа предавка и да се намали скоростта на електродвигателя при високи. Агрегатът може да задвижва задните колела до скорост от 140 км/ч. Когато се комбинира, цялото това задвижване генерира съвкупна мощност от 154 к.с.

Заслужава да се спомене и капацитетът на отделните резервоари. Както бензиновите, така и газовите са с вместимост 50 литра. След пълното им зареждане се очаква обхватът да бъде до 1500 км (в случая с Duster). Разходът на бензин ще е 5,5 л/100 км за Duster и 5,6 л/100 км за Bigster. Що се отнася до пропан-бутана, резултатите се очаква да са около 7,1 л/100 км за Duster и 7,2 л/100 км за Bigster. Това все пак са данни още преди хомологацията.