Гроздан Караджов: Край с лепенето на стикери по стъклата на колите

„Няма смисъл да лепим стикери по стъклата на колите. Край с това”. Това заяви вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, който е на посещение във Варна. По думите му след премахването на лепенките за винетки, сега идва ред и на тези за технически преглед да станат електронни.

Караджов обясни, че камерите ще засичат регистрационните номера на колите и от база данни ще виждат информация за екокатегорията им и минали ли да технически преглед. „Няма смисъл от лепене на стикери. Защо да купуваме четци, при положение, че и сега има само два и те са в Столичната община”, каза още ресорният министър, цитиран от Нова тв.

Преди три дни Министерството на транспорта и съобщенията предложи окончателно преминаване към електронни удостоверения за технически преглед, които да заменят досегашните хартиени документи и стикери. Според проекта за изменение и допълнение на Наредба № Н-32, публикуван за обществено обсъждане, удостоверяването на техническата изправност на превозните средства ще се извършва изцяло по електронен път. Промените следват окончателното решение на Върховния административен съд, който отмени издаването на стикери.

Промяната е и в съответствие с европейската Директива 2014/45/ЕС, която предвижда хартиените удостоверения да бъдат заменени с електронни записи. Това ще улесни не само контролните органи у нас, но и трансграничните проверки в рамките на Европейския съюз, като ще подобри проследимостта на техническите прегледи чрез единна информационна система.

За да се гарантира сигурността на процеса, при всеки преглед ще продължи да се използва устройство за цифрова идентификация на автомобила, което отчита данни като VIN номер, номер на рамата и километропоказател.

Очаква се с въвеждането на електронния формат да се намали административната тежест върху пунктовете за технически прегледи – отпада нуждата от разпечатване, сканиране и съхранение на хартиени документи.

Министерството посочва, че дигитализацията ще ускори обслужването на гражданите, ще повиши ефективността на системата и ще намали риска от грешки или злоупотреби. Очаква се новият електронен модел да влезе в сила след приключване на общественото обсъждане и приемането на окончателните текстове на наредбата.