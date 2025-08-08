Медия без
Пилот на RYANAIR свали дете в инвалидна количка от полет София - Бергамо

"Луфтханза" е приела детето и семейството му да летят тази вечер в техен полет

08 Авг. 2025
EPA/BGNES
Гроздан Караджов смята да даде пилота на Комисията по дискриминацията

"Получих информация за пореден скандален случай на летище “Васил Левски” от днес. Българско семейство с трудноподвижно дете на 9 години е избрало да пътува до Тулуза през Бергамо с полет на авиокомпания Ryanair. Семейството е било качено на борда на самолета, а след това свалено по нареждане на пилота с мотив, че количката на детето не отговаря на стандартите за безопасност заради батерията.", съобщи транспортният министър Гроздан Караджов в профила си във "Фейсбук".

Командирът на полета се усъмнил в клемите на батериите на количката. "Не могат да се изолират", написал в протокола. Но Караджов съобщава, че "количката е маркирана с фабричен стикер, че е годна за превоз със самолет и според родителите детето е летяло с нея не веднъж. А, и бегла проверка на техническите й данни и общите условия на Ryanair показват, че тя отговаря на изискванията на превозвача".

Софийското летище е успяло да уреди детето и семейството му да пътуват все пак до Тулуза с "Луфтханза" тази вечер. При това безплатно, а "Луфтханза" приемат количката да лети в техен самолет. 

"Разбира се, компромис с безопасността на полетите не трябва да има! Но за мен става все по-съмнително дали батерията наистина е опасна за полета! Затова възложих на Гражданска въздухоплавателна администрация да провери случая, включително и да се свърже със семейството, за да разбера каква е истината. Ако преценката на пилота се окаже погрешна - ще изпратя всички събрани материали в Комисията за защита от дискриминация", завършва министър Караджов.

 

