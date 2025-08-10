Медия без
Гроздан Караджов: Ryanair дължи отговори, а не оправдания!

Компанията не пое отговорност за скандала с инвалидната количка

10 Авг. 2025Обновена
Pixabay

Ryanair дължи отговори, а не оправдания!. Това написа в пост във Фейсбук вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов по повод скандала с инвалидната количка.

"Опитът на Ryanair да прехвърли вината върху наземния оператор е неприемлив, защото не дава отговор на най-важните въпроси", пише Караджов и поставя следните въпроси:
1. Започнала ли е вътрешна проверка от страна на авиокомпанията за конкретния инцидент?
2. Защо при два предишни полета на 24 юли със същата авиокомпания, със същото помощно средство, не е била застрашена безопасността, а сега се твърди обратното?
3. Съществува ли документирана процедура от страна на Ryanair за качване на инвалидни колички на борда или само субективната преценка на пилота е достатъчна?
4. Защо помощното средство е прието от наземния оператор като годно да бъде качено на борда на самолета, а не е допуснато в самолета?
5. Кой определя критериите за „агресивен пътник“ в практиката на Ryanair? В предходен случай на софийското летище, плачеща жена беше определена като агресивна - какви критерии бяха приложени тогава? А в други сходни ситуации?
6. Какви конкретни действия и мерки са предприети от страна на Ryanair, преди да бъдат свалени пътниците? Съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2006 относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена подвижност при пътувания с въздушен транспорт, свалянето на пътници от борда е крайна мярка, която може да се предприеме само след изчерпване на всички разумни алтернативи. Въздушният превозвач или неговият представител са задължени по регламент да положат всички разумни усилия и да предложат алтернативен вариант на семейството.
"Това са въпросите, на които Ryanair трябва да даде ясни, конкретни и документално подкрепени отговори, преди да се опитва да се оневини и да избяга от отговорност. Кой носи вина в този случай ще решат компетентните български органи – не авиокомпанията.
Поради това е разпоредена незабавна проверка от ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация“, която вече тече. Всички факти и обстоятелства ще бъдат изяснени, а в петък следващата седмица ще бъде оповестено официалното решение на компетентния орган", посочва още вицепремиерът.
Той добавя: "В допълнение, и на основание събраната до момента информация, още утре ще сезирам Комисията за защита от дискриминация!
Министерството на транспорта и съобщенията остава твърдо ангажирано с опазването на правата и достойнството на всички пътници и с премахването на всякакви неоправдани бариери пред мобилността на хората с увреждания".

 

В официална позиция по-рано, Ryanair заяви, че наземният екип на летище София не е могъл да потвърди, че е безопасно изключена батерията на инвалидната количка, която пилот на компанията отказа да качи на борда. Часове по-рано транспортният министър Гроздан Караджов заяви, че е разпоредил спешна проверка след като пътници, пътуващи от София до Милано–Бергамо с Ryanair, бяха свалени от самолета заради спор около транспортирането на инвалидна количка. 

"Тези пътници бяха резервирали пътуване с този полет от София до Милано Бергамо (8 август) с инвалидна количка, задвижвана с гелов акумулатор. По съображения за безопасност геловите акумулатори на инвалидни колички трябва да бъдат изолирани, за да бъде приета количката за въздушен превоз. Тъй като служителите по наземно обслужване на летище София – които отговаряха за товаренето на количката в самолета – не можаха да установят дали акумулаторът е бил изолиран, те не успяха да натоварят количката на самолета.
Когато бяха уведомени, че служителите по наземно обслужване на летище София не могат да натоварят количката, тези пътници станаха конфликтни на борда на самолета и бяха свалени от местната полиция“, написаха от Ryanair. 

Министър Караджов определи ситуацията като "пореден скандален случай на летище ‘Васил Левски’“ и настоя за изясняване на всички обстоятелства.

