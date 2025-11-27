738 населени места у нас нямат никакъв обществен транспорт

738 населени места нямат никакъв обществен транспорт към днешна дата – нито автобус, нито влак. Още 601 селища у нас са с неадекватно обслужване – разписания само на хартия, нередовни линии и липса на връзки. Тази критична картина очерта вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов при представянето на проекта на Закон за обществения транспорт пред Националното сдружение на общините в Република България.

Едва 61 населени места в България имат адекватно транспортно обслужване. "Това означава деца, които не могат да стигнат до училище, възрастни хора без достъп до лекар, хора, които не могат да ходят на работа, и цели села откъснати от света", допълни вицепремиерът.

"Десетилетия наред се говори за национална транспортна схема, транспортен модел и единен билет, но до днес никой не е дръзнал да се захване с тази реформа", посочи още Гроздан Караджов. По думите му причините за това са системни и натрупвани с години – разпокъсани закони за отделните видове пътнически транспорт, липса на единна схема от взаимосвързани разписания, недостатъчен контрол, липса на единен билет и синхронизация между общините и държавата, както и липса на ясни стандарти за качество.

"За първи път виждаме да се предлага толкова модерен закон със социална насоченост, който поставя пътника в центъра. Нашите предложения са взети предвид и са отразени в текстовете на закона, като например превозите по заявка, за което многократно сме настоявали", заяви изпълнителният директор на сдружението на общините Силвия Георгиева. Оттам уточниха, че са в готовност да участват в работните групи, които ще изработят подзаконовата нормативна рамка.

Новият закон предвижда създаване на Национална система за единен превозен документ, както "Сега" вече писа. Това е електронен билет, валиден за различни видове транспорт в рамките на едно пътуване. Пътниците ще могат да закупят с едно плащане билет, който комбинира влак, автобус, самолет или воден транспорт.

Национална транспортна схема трябва да координира разписанията на различните видове превоз, за да осигури минимално време за изчакване. Схемата ще се актуализира редовно и ще осигурява поне три транспортни връзки дневно за всяко населено място, обещава проектозаконът. Ще бъде създадена и Национална точка за достъп – единна електронна система, която събира и предоставя актуална информация за обществения транспорт. Тя ще дава на гражданите лесен достъп до разписания, маршрути и връзки. Всеки превозвач и оператор ще бъде задължен да предоставя и актуализира данните си безплатно, за да се гарантира надеждно планиране на пътуванията.

На днешната среща Караджов заяви още, че Законът за обществения транспорт ще премахне транспортната изолация на стотици населени места. "Това е закон за човешкото право да се движиш и за правото да живееш достоен живот, независимо къде се намираш“, изтъкна министърът.