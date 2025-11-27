Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

738 населени места у нас нямат никакъв обществен транспорт

Едва 61 са градовете и селата с адекватни връзки преди очаквания Закон за обществения транспорт

Днес, 21:27
Неадекватната транспортна система засяга 95% от населените места в България.
FB/Des Vasileva
Неадекватната транспортна система засяга 95% от населените места в България.

738 населени места нямат никакъв обществен транспорт към днешна дата – нито автобус, нито влак. Още 601 селища у нас са с неадекватно обслужване – разписания само на хартия, нередовни линии и липса на връзки. Тази критична картина очерта вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов при представянето на проекта на Закон за обществения транспорт пред Националното сдружение на общините в Република България. 

Едва 61 населени места в България имат адекватно транспортно обслужване. "Това означава деца, които не могат да стигнат до училище, възрастни хора без достъп до лекар, хора, които не могат да ходят на работа, и цели села откъснати от света", допълни вицепремиерът.

"Десетилетия наред се говори за национална транспортна схема, транспортен модел и единен билет, но до днес никой не е дръзнал да се захване с тази реформа", посочи още Гроздан Караджов. По думите му причините за това са системни и натрупвани с години – разпокъсани закони за отделните видове пътнически транспорт, липса на единна схема от взаимосвързани разписания, недостатъчен контрол, липса на единен билет и синхронизация между общините и държавата, както и липса на ясни стандарти за качество. 

"За първи път виждаме да се предлага толкова модерен закон със социална насоченост, който поставя пътника в центъра. Нашите предложения са взети предвид и са отразени в текстовете на закона, като например превозите по заявка, за което многократно сме настоявали", заяви изпълнителният директор на сдружението на общините Силвия Георгиева. Оттам уточниха, че са в готовност да участват в работните групи, които ще изработят подзаконовата нормативна рамка.

Новият закон предвижда създаване на Национална система за единен превозен документ, както "Сега" вече писа. Това е електронен билет, валиден за различни видове транспорт в рамките на едно пътуване. Пътниците ще могат да закупят с едно плащане билет, който комбинира влак, автобус, самолет или воден транспорт.

Национална транспортна схема трябва да координира разписанията на различните видове превоз, за да осигури минимално време за изчакване. Схемата ще се актуализира редовно и ще осигурява поне три транспортни връзки дневно за всяко населено място, обещава проектозаконът. Ще бъде създадена и Национална точка за достъп – единна електронна система, която събира и предоставя актуална информация за обществения транспорт. Тя ще дава на гражданите лесен достъп до разписания, маршрути и връзки. Всеки превозвач и оператор ще бъде задължен да предоставя и актуализира данните си безплатно, за да се гарантира надеждно планиране на пътуванията.

На днешната среща Караджов заяви още, че Законът за обществения транспорт ще премахне транспортната изолация на стотици населени места. "Това е закон за човешкото право да се движиш и за правото да живееш достоен живот, независимо къде се намираш“, изтъкна министърът.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

закон за обществения транспорт, Гроздан Караджов

Още новини по темата

Скоро ще купуваме един билет за влак и автобус
17 Ноем. 2025

Жп линията София-Скопие най-сетне може да бъде завършена
06 Ноем. 2025

От април 2026 г. може да стартират директни полети от София до САЩ
24 Окт. 2025

Служители на НКЖИ крали ябълки, вместо да ремонтират релсите

19 Окт. 2025

Гроздан Караджов: Край с лепенето на стикери по стъклата на колите

13 Окт. 2025

Гроздан Караджов: Работим по 4 нови сигнала за корупция в ГДАИ
08 Окт. 2025

Пътници отново се оплакаха от "Райънеър" на летище София
10 Септ. 2025

Премиерът направи пълен кръг в обясненията си за самолета на Фон дер Лайен
04 Септ. 2025

Министър Караджов: Целта е влакът от София до морето да пътува със 140 км/час
26 Авг. 2025

До дни кабинетът обявява конкурси за частни жп превозвачи
20 Авг. 2025

Гроздан Караджов: Ryanair дължи отговори, а не оправдания!
10 Авг. 2025

Пилот на Ryanair свали дете в инвалидна количка от полет София - Бергамо
08 Авг. 2025

БДЖ пуска 30-дневна предварителна продажба на билети за бързите влакове
25 Юли 2025

114 нарушения са открити при превозвача от тежката катастрофа край Радомирци
04 Юли 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Ерата на плюшеното зайче във ВАС няма да свърши с Чолаков
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Протестът бързо губи стойността си
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Отстъплението на Борисов удари Голямото Д