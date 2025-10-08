Гроздан Караджов: Работим по 4 нови сигнала за корупция в ГДАИ

В момента се работи по четири нови сигнала за корупция и когато бъдат установени фактите, ще бъдат предприети мерки. Това обяви в пост във Фейсбук вицепремиерът и транспортен министър Гроздан Караджов. Публикацията е посветена на случващото се след скандала около арестуваните двама служители на Главна дирекция "Автомобилна инспекция" /ГДАИ/, обвинени, че са поискали подкуп от шофьорите на камионите на Роби Уилямс.

Той съобщава, че досега е получил 25 писмени сигнала и около 20 устни. 6 от тях са за корупция. "Всички писмени сигнали са изпратени в прокуратурата, заедно с установените от нас доказателства. Всички сигнали за корупция са изпратени в прокуратурата", посочва Караджови и добавя, че отделно са уволнени още 10 служители на ГДАИ за корупция. "Те не са предадени на прокуратурата, защото сигналите срещу тях са устни и подателите не желаят да го направят писмено. Но дори и тогава съм безкомпромисен", пише министърът.

Караджов обяснява още, че всичките десет души, освободени за корупция, са назначени много преди той да стане министър. "И отдавна е било ясно, че те не трябва да работят в системата, защото те са и многократно наказвани. Единият от тях е наказван СЕДЕМ пъти! При това три от наказанията са предупреждения за уволнение и реално уволнение. След което отново влиза в системата. И това са официални наказания, регистрирани в системата! Какво още трябва да стане, за да се уверят всички, че този човек не трябва да работи в ГДАИ?!?", пита Караджов. Той обяснява още, че уволнените са от различни области - двама от тях са от Бургас, останалите от Пазарджик, Перник, Габрово, Благоевград, Кюстендил, София... На тяхно място още никой не е назначен, защото ще има конкурси.

Караджов обяснява още, че откакто е министър, системата на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" /ИААА/, в която работят 520 души, са "напуснали 53 души, като 31 от тях по собствено желание, 6 са пенсионирани, 4 са преминали в друга администрация и т.н."

В същото време са назначени 59 души, като 18 са с конкурс, 22 са технически длъжности, 15 са по заместване, 4 са преместени временно от друга администрация. "И пак да направим сравнение – в периода 2023-2024г. от ИААА са освободени 57 души, а са назначени 57, като само 9 от тях са с конкурс", пише вицепремиерът.

Караджов цитира и статистика за подадените сигнали за корупция при предишни транспортни министри. През 2022 г. били подадени общо 6 сигнала за корупция в ДАИ. Само един от тях е изпратен в прокуратурата, още един – в КПКОНПИ. През 2023 г. са подадени 8 сигнала. Само един е изпратен на прокуратурата. През 2024 г. има само един сигнал, който завършва без последствия.

"Накрая искам да кажа нещо, което мисля, че за всички е ясно – проблемът с корупцията няма да се реши на принципа „Няма човек-няма проблем“ или „Няма агенция – няма проблем“. Проблемът ще се реши с премахване на всички възможности за злоупотреба – и законови, и практически", завършва транспортният министър.