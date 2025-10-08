Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Гроздан Караджов: Работим по 4 нови сигнала за корупция в ГДАИ

Един от уволнените е бил наказван седем пъти преди това

Днес, 18:05
Гроздан Караджов
БГНЕС архив
Гроздан Караджов

В момента се работи по четири нови сигнала за корупция и когато бъдат установени фактите, ще бъдат предприети мерки. Това обяви в пост във Фейсбук вицепремиерът и транспортен министър Гроздан Караджов. Публикацията е посветена на случващото се след скандала около арестуваните двама служители на Главна дирекция "Автомобилна инспекция" /ГДАИ/, обвинени, че са поискали подкуп от шофьорите на камионите на Роби Уилямс.

Той съобщава, че досега е получил 25 писмени сигнала и около 20 устни. 6 от тях са за корупция. "Всички писмени сигнали са изпратени в прокуратурата, заедно с установените от нас доказателства. Всички сигнали за корупция са изпратени в прокуратурата", посочва Караджови и добавя, че отделно са уволнени още 10 служители на ГДАИ за корупция. "Те не са предадени на прокуратурата, защото сигналите срещу тях са устни и подателите не желаят да го направят писмено. Но дори и тогава съм безкомпромисен", пише министърът. 

Караджов обяснява още, че всичките десет души, освободени за корупция, са назначени много преди той да стане министър. "И отдавна е било ясно, че те не трябва да работят в системата, защото те са и многократно наказвани. Единият от тях е наказван СЕДЕМ пъти! При това три от наказанията са предупреждения за уволнение и реално уволнение. След което отново влиза в системата. И това са официални наказания, регистрирани в системата! Какво още трябва да стане, за да се уверят всички, че този човек не трябва да работи в ГДАИ?!?", пита Караджов. Той обяснява още, че уволнените са от различни области - двама от тях са от Бургас, останалите от Пазарджик, Перник, Габрово, Благоевград, Кюстендил, София... На тяхно място още никой не е назначен, защото ще има конкурси.

Караджов обяснява още, че откакто е министър, системата на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" /ИААА/, в която работят 520 души, са "напуснали 53 души, като 31 от тях по собствено желание, 6 са пенсионирани, 4 са преминали в друга администрация и т.н."

В същото време са назначени 59 души, като 18 са с конкурс, 22 са технически длъжности, 15 са по заместване, 4 са преместени временно от друга администрация. "И пак да направим сравнение – в периода 2023-2024г. от ИААА са освободени 57 души, а са назначени 57, като само 9 от тях са с конкурс", пише вицепремиерът.

Караджов цитира и статистика за подадените сигнали за корупция при предишни транспортни министри. През 2022 г. били подадени общо 6 сигнала за корупция в ДАИ. Само един от тях е изпратен в прокуратурата, още един – в КПКОНПИ. През 2023 г. са подадени 8 сигнала. Само един е изпратен на прокуратурата. През 2024 г. има само един сигнал, който завършва без последствия.

"Накрая искам да кажа нещо, което мисля, че за всички е ясно – проблемът с корупцията няма да се реши на принципа „Няма човек-няма проблем“ или „Няма агенция – няма проблем“. Проблемът ще се реши с премахване на всички възможности за злоупотреба – и законови, и практически", завършва транспортният министър.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Гроздан Караджов, ДАИ

Още новини по темата

Шофьор на Роби Уилямс е снимал как хората на ДАИ му искат подкуп
07 Окт. 2025

ДАИ е перпетуум мобиле на българската корупция
02 Окт. 2025

Четирима висши служители на автомобилната администрация са уволнени
01 Окт. 2025

Подкупът от екипа на Роби Уилямс е искан с "Гугъл транслейт"
29 Септ. 2025

Пътници отново се оплакаха от "Райънеър" на летище София
10 Септ. 2025

Премиерът направи пълен кръг в обясненията си за самолета на Фон дер Лайен
04 Септ. 2025

Министър Караджов: Целта е влакът от София до морето да пътува със 140 км/час
26 Авг. 2025

До дни кабинетът обявява конкурси за частни жп превозвачи
20 Авг. 2025

Гроздан Караджов: Ryanair дължи отговори, а не оправдания!
10 Авг. 2025

Пилот на Ryanair свали дете в инвалидна количка от полет София - Бергамо
08 Авг. 2025

БДЖ пуска 30-дневна предварителна продажба на билети за бързите влакове
25 Юли 2025

114 нарушения са открити при превозвача от тежката катастрофа край Радомирци
04 Юли 2025

Гроздан Караджов предприема драстични мерки за проблемите във влаковете
04 Юли 2025

Министър Караджов слага край на безобразното обслужване по летищата
16 Юни 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главният прокурор вече е като котката на Шрьодингер
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Виена извън конспекта
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Гледаме парламента и се чудим за какво ни е
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар