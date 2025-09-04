Премиерът направи пълен кръг в обясненията си за самолета на Фон дер Лайен

"По време на захождане на самолета, в който се намираше председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен, изчезва GPS сигналът, което се докладва от пилота на самолета на ръководството на РВД. В разговора се предлага кацане по прибори. Самолетът прави заход и каца безопасно и безпрепятствено на летище Пловдив.

Още когато делегацията слезе от самолета, беше споделено това с мен. Аз още в същия момент разпоредих на РВД и ГВА да направят необходимата проверка", заяви днес следобед премиерът Росен Желязков в извънредно изявление от Министерски съвет. Това, което каза в 16 часа, е различно от онова, което заяви преди 2 дни по повод инцидента със самолета и което каза днес сутринта на изслушването в парламента по същия повод.

"В същия ден ми беше докладвано, че наземните прибори не са констатирали заглушаване. Това обаче не означава, че на бордовите устройства на самолета такова не е констатирано. В тази връзка съм възложил на ГВА да се свърже с авиокомпанията, която осъществи полета, за да се направи допълнителна проверка на приборите и компютрите в самолета. В такива ситуации, в които обстоятелства се докладват от екипажа на самолета, те се взимат за 100% достоверни. Още повече, че взаимодействието с РВД е било много добро в този момент", продължи премиерът.

"Интерференциите, много ясно заявих, се дължат на намеса в радиочестотния спектър, която се реализира от разположените над Крим системи за спътникова интерференция и начина, по който Руската федерация води своята радиоелектронна война с Украйна, но от която страдат всички държави от Финландия до Либия", повтори отново Желязков. Премиерът смята, че тази тема е част от предпоставките за осуетяване на посещението на Урсула фон дер Лайен и се подкрепя и от другите форми като протести на проруски партии, които целят разколебаване на Коалицията на желаещите да имат единна подкрепа за Украйна.

"Разочаровани сме, че ПП-ДБ днес избраха това да атакуват българските институции, които са призвани да имат отношение по регулацията и контрола на авиационното обслужване, в това че са застрашили безопасността", посочи Желязков. Сутринта той се яви в парламента за изслушване по темата по искане на ПП-ДБ.

"РВД и ГВА са направили необходимото за безопасността на този полет. Това се случва всеки ден в България - на тази дата има 54 регистрирани интерференции на българска територия, откакто войната в Украйна е започнала. И ще продължи докако не се установи траен мир.", заключи премиерът.

Сутринта пред бТВ транспортният министър Гроздан Караджов каза, че навигационната система на самолета на Урсула фон дер Лайен е била в изправност, машината е била водена постоянно от РВД и не имало срив или заглушаване на GPS-сигнала. Към ДАНС не е постъпвал сигнал за заглушаване на сигнала на летището в Пловдив.

По емпирични данни, по данни на радиозасичането, на записите на нашите агенции - граждански и военни, няма нито един факт, подкрепящ твърдението за заглушаване на сигнала на GPS-а, който да е засегнал самолета на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен, заяви сутринта Караджов.

За проблем с GPS навигациятa при кацането на летище Пловдив в неделя писа пръв "Файненшъл таймс". Инцидентът по-късно бе потвърден от правителството и от самата ЕК. Говорителката на ЕК Ариана Подеста, цитирана от БНР, каза, че според получена информация от българското правителство, предполагаема руска атака срещу Фон дер Лайен по време на полета ѝ в неделя е деактивирала GPS навигационните услуги на летище Пловдив.

Сутринта обаче министър Караджов категорично опровергава всички тези информации и каза, че не е имало проблем и срив.

„Единственото, което българската гражданска въздухоплавателна администрация е предала към Европейската агенция по безопасността на авиацията (ЕАSА) е, че има този доклад от разговора между кулата и пилота. Това е доклад от страна на пилота, че той има issues, някакъв проблем с GPS-а. Minor issues е последната фраза, някакви минимални проблеми. Тепърва трябва ЕАSА да извади компютрите на борда на самолета и да види какво са регистрирали тези компютри“, обясни министърът на транспорта и добави, че след кацането пилотът благодари на Air traffic контрольорите за доброто водене“, каза министърът на транспорта.

Той отрече България да е съобщавала на западните партньори, че е имало руска намеса: „Такава комуникация от страна на българската държава не е имало. Аз съм български министър, казвам фактите”, заяви още Караджов.

На въпрос защо тогава от ЕК твърдят, че са информирани за инцидент от българските власти, че заради случая имаше коментари, включително от шефа на НАТО, вицепремиерът обяви, че е в студиото, за да каже истината и твърди, че според всички емпирични данни и на гражданската, и на военната авиация проблем не е имало.

По думите на Караджов днешното изслушване на премиера Росен Желязков по този случай е по абсолютно измислен повод.

Само преди два дни и Росен Желязков заяви, че разследване по случая не е необходимо, защото "заглушаването на GPS сигнала не може да се класифицира като хибридна атака".

Думите на премиера и на министъра сериозно до обяд сериозно се разминаха с пуснатото в понеделник от информационната служба на същото правителство съобщение по случая, в което се говори за изчезване на сигнала и за неутрализиране на спътниковия сигнал: "По време на полета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен до Пловдив имаше неутрализиране на спътниковия сигнал, подаващ информация към GPS навигационната система на самолета. По време на подход за кацане на летище Пловдив е изчезнал GPS сигналът. С цел осигуряване безопасността на полета от РВД незабавно предложиха алтернативен подход за кацане по наземни навигационни средства (инструментална система за кацане). Наземните навигационни средства, които България използва, са независими от GPS системите и позволяват безопасно и надеждно кацане.Уточняваме още, че пренасочване на полета не се наложи. По предварително планирана и съгласувана програма с екипа на ЕК, кацането беше предвидено на летище Пловдив. Полетът на Урсула фон дер Лайен беше изпълняван със самолет, нает от Европейската комисия“.

Изслушване

По време на изслушването в парламента сутринта премиерът Росен Желязков до голяма степен повтори думите на Гроздан Караджов по телевизията.

Желязков каза, че още в началото на войната в Украйна се води "радиоелектронна борба с умишлени смущения в радиочестотния спектър'', така че ''интерференцията" не е била насочена към един или друг самолет.

Не са констатирани изменения на честотите в района на летище Пловдив, нито са получени и доклади за проблеми с радиочестотите от други прелитащи самолети край Пловдив в това време, каза премиерът.

Желязков повтори думите на Гроздан Караджов, че от разговора между командира на полета и екипажа няма данни за притеснения относно полета. Дискусията между командира и кулата е била по отношение на начина на кацане. Транспондерът на самолета е излъчвал отличен сигнал, няма данни за заглушаване.

Системите на самолета са били в изправност и машината е била водена постоянно от РВД. Към ДАНС не е постъпвал сигнал за заглушаване на сигнала на летището в Пловдив, допълни премиерът.

Кой е по-по-дезинформиран?

А иначе изслушването се превърна в трибуна ПП-ДБ и премиерът да се обвиняват кой е по-дезинформиран.

Атанас Атанасов от ПП-ДБ упрекна премиера за думите му, че няма нужда от разследване на причините за това каква е причината за изчезването на GPS сигнала на самолета на председателя на ЕК. "Кой в случая е дезинформиран? ЕК или министър-председателят? Излиза, че ЕК заявява, че има такъв инцидент и е възможно да е хибридна атака от страна на Русия. Този казус даде повод на президента на САЩ да спомене България, световните лидери се занимават с този казус, а вие ни обяснявате, че такова нещо не се е случило и че няма риск за авиационната сигурност на България", каза ядосано Атанасов от парламентарната трибуна.

Желязков пък заподозря, че ПП-ДБ искат чрез изслушването да разрушат доверието между българското правителство и ЕК. "Целенасочено през последните години се разбива най-ценното качество на демокрацията - доверието. Най-лесно е да се атакуват държавните инстиуции", обърна се Желязков към Атанасов. И раздразнено завърши с това, че "по времето на Кирил Петков и Денков е имало три пъти повече такива инциденти (хибридни атаки - б.а.), отколкото по времето на Желязков".

От БСП се втурнаха да защитават коалиционния си партньор. Според тях не е редно парламентът в качеството си на най-висшия орган в държавата, да се занимава с това "дали самолетът е закъснял с девет минути". Според тях хората чакат да бъдат обсъдени по-важни теми - цените, подкрепа за бизнеса и младите семейства. Накрая се извиниха на премиера Желязков, че са му загубили "два часа от времето".

От "Величие" пък излязоха със странна теория: казусът със самолета на председателя на ЕК е "медийната пропаганда, за да се вдигат червени флагове на Русия и да се наливат пари в тази война (войната в Украйна, б.а.)", която, по думите на хората на Ивелин Михайлов, "не е никаква война".

От ЕК отрекоха руска връзка при инцидента

От Европейската комисия заявиха, че в нито един момент не са обвинявали някоя държава в умишлени действия при инцидента с полета на Урсула фон дер Лайен. "Никога не сме твърдели, че в случая със самолета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен над Пловдив става дума за целенасочени действия. Най-важното е, че самолетът се приземи безопасно", заяви говорителката на ЕК Ариана Подеста. Тя подчерта, че това не е изолиран случай и има много съобщения за заглушаване на GPS сигнал, особено по източните граници на ЕС, след началото на руската агресия в Украйна.

Подеста обаче не потвърди информацията на в. "Файненшъл таймс", че самолетът е кръжал час над Пловдив преди да се приземи, както и че пилотите са използвали хартиени навигационни карти.