Фон дер Лайен предложи нов начин за финансиране на Украйна

Председателката на Европейската комисия предложи нов вариант за финансиране на Украйна чрез замразените руски активи — кредит срещу бъдещи репарации. Урсула фон дер Лайен по време на речта си Европарламента днес за състоянието на съюза. Тя заяви, че Европа трябва „спешно да работи по ново решение за финансиране на военните усилия на Украйна на основата на замразените руски активи“.

Тя предлага следния план: да се предостави на Украйна кредит, обезпечен със средства, свързани с руските активи. Украйна ще започне да връща кредита едва след като Русия изплати репарации.

Самите активи при това няма да бъдат засегнати, а рискът, който възниква при подобно използване (например съдебен), председателката на Еврокомисията предлага да се „поема колективно“.

„Тези пари ще помогнат на Украйна още днес. Но те също така ще бъдат решаващи в средносрочен и дългосрочен план за сигурността на Украйна. Например – за финансиране на силни Въоръжени сили на Украйна като първа линия на гаранции за сигурността“, каза фон дер Лайен. Тя не уточни размера на кредита.

Руските активи, замразени в западните държави от 2022 г. в размер на над 260 милиарда евро (по-голямата част от тях — в Белгия), не се използват директно за финансиране на Украйна, но печалбите от тях вече няколко пъти са насочвани към доставки и помощ — включително военна.