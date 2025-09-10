Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Фон дер Лайен предложи нов начин за финансиране на Украйна

Кредитите за съсипаната от войната страна да бъдат изплатени от бъдещите репарации на Русия

Днес, 19:21
Урсула фон дер Лайен направи годишното си обръщение за състоянието на съюза
EPA/BGNES
Урсула фон дер Лайен направи годишното си обръщение за състоянието на съюза

Председателката на Европейската комисия предложи нов вариант за финансиране на Украйна чрез замразените руски активи — кредит срещу бъдещи репарации. Урсула фон дер Лайен по време на речта си Европарламента днес за състоянието на съюза. Тя заяви, че Европа трябва „спешно да работи по ново решение за финансиране на военните усилия на Украйна на основата на замразените руски активи“.

Тя предлага следния план: да се предостави на Украйна кредит, обезпечен със средства, свързани с руските активи. Украйна ще започне да връща кредита едва след като Русия изплати репарации.

Самите активи при това няма да бъдат засегнати, а рискът, който възниква при подобно използване (например съдебен), председателката на Еврокомисията предлага да се „поема колективно“.

„Тези пари ще помогнат на Украйна още днес. Но те също така ще бъдат решаващи в средносрочен и дългосрочен план за сигурността на Украйна. Например – за финансиране на силни Въоръжени сили на Украйна като първа линия на гаранции за сигурността“, каза фон дер Лайен. Тя не уточни размера на кредита.

Руските активи, замразени в западните държави от 2022 г. в размер на над 260 милиарда евро (по-голямата част от тях — в Белгия), не се използват директно за финансиране на Украйна, но печалбите от тях вече няколко пъти са насочвани към доставки и помощ — включително военна.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Урсула фон дер Лайен, Украйна

Още новини по темата

26 страни се включват в гаранциите за сигурност на Украйна
04 Септ. 2025

Премиерът направи пълен кръг в обясненията си за самолета на Фон дер Лайен
04 Септ. 2025

Дрон забави приземяването на самолета на президента на Литва
03 Септ. 2025

Мистерията със самолета на Урсула фон дер Лайен съвсем се заплете
02 Септ. 2025

МВР: Не става дума за кибератака при инцидента със самолета на Урсула фон дер Лайен

01 Септ. 2025

Фон дер Лайен: България е дала 1/3 от оръжието за Украйна
31 Авг. 2025

Орбан забрани влизането в Унгария на най-популярния украински командир
31 Авг. 2025

Бивш председател на Радата бе показно застрелян в Лвов
30 Авг. 2025

Расте недоверието в близкия край на войната
29 Авг. 2025

Фон дер Лайен пристига в България заради военната промишленост
28 Авг. 2025

Три линии на отбрана ще гарантират сигурността на Украйна
26 Авг. 2025

Германия и Норвегия обещават милиарди в помощ на Украйна
25 Авг. 2025

Тръмп ще кани Путин на световното по футбол
22 Авг. 2025

Орбан натопи Украйна пред Тръмп
22 Авг. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ВОЙНАТА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Опозицията отслабва срещу "силната държава" на Пеевски
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар