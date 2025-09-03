Медия без
Дрон забави приземяването на самолета на президента на Литва

Италия засекретява полетите на висши политици заради инцидента с Фон дер Лайен

03 Септ. 2025Обновена
Самолетът на президента на Литва Гитанас Науседа дълго време не можеше да се приземи във Вилнюс заради дрон
Снимка: Уикипедия
Самолетът на президента на Литва Гитанас Науседа дълго време не можеше да се приземи във Вилнюс заради дрон, съобщи LRT. По данни на Flightradar24, самолетът е излетял от Хелзинки в 19:10 на 2 септември, след което е кръжал над централната част на Литва и се е приземил във Вилнюс в 21:17. По принцип полетът от Хелзинки до Вилнюс е час и половина. Засега не е известно чий е дронът.

Италия обмисля да засекрети маршрутите на полетите на висшите политици, след като сателитният сигнал на самолета, превозващ председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, бе заглушен над територията на България, съобщиха източници от италианското министерство на отбраната, цитирани от The Guardian, предава БНР.

Фон дер Лайен, яростен критик на руския президент Владимир Путин и войната на Москва в Украйна, летеше за България в неделя, когато чартърният ѝ самолет загуби сателитните навигационни средства, което забави пристигането му на летище Пловдив.

След инцидента държавите членки на ЕС обсъждат как да направят полетите на европейските лидери по-сигурни, тъй като заглушаването на GPS сигнали и "спуфингът" – тактика за електронна война, която води до показване на невярна навигационна информация – се увеличиха след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г. и ескалираха още по-рязко през последната година.

Служители от министерството на отбраната на Италия заявиха за The Guardian, че Рим обмисля да засекрети полетите на висшите държавници, минимизиране на информацията, публикувана на уебсайта на кабинета на министър-председателя, и предотвратяване на специализирани сайтове за проследяване да правят видими траекториите на самолетите. Министърът на отбраната на Италия Гуидо Кросето за първи път отправи това предложение преди няколко месеца, когато смущенията в сателитната навигация започнаха да стават все по-често срещани във въздушното пространство близо до Русия.

Указ от 2011 г. изисква информация за движението на италианските министри, особено полетите, да бъде публикувана на правителствения уебсайт. Въпреки че правителството все още ще бъде задължено да получи дипломатическо разрешение за прелитане над въздушното пространство на друга държава, източници съобщиха за The Guardian, че Италия, "като спазва този протокол, скоро може да реши да не прави подобни полети публично достояние".

През февруари самолетът на италианския премиер беше премахнат от Flightradar, едно от най-широко използваните приложения за предоставяне на данни в реално време за движението на самолети, но той остава видим на еквивалентни сайтове. От съображения за сигурност, служителите сега обмислят защита на полетите, превозващи премиера и министрите, от всички подобни платформи.

Русия отрече, че стои зад проблемите с навигационната система на полета на Фон дер Лайен над летище Пловдив. "Вашата информация е невярна“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков в понеделник за "Файннешъл таймс", който пръв съобощи новината.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че приема заглушаването на GPS сигналите "много сериозно". Той допълни, че алиансът работи "денем и нощем", за да предотврати заглушаването и да гарантира, че "няма да го направят отново".

Българският премиер Росен Желязков обаче изненадващо обяви, че няма да има разследване на инцидента със самолета на председателя на ЕК. Желязков ще бъде изслушан по въпроса утре в парламента.

