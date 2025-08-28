Медия без
Фон дер Лайен пристига в България заради военната промишленост

Премиерът Желязков ще заведе председателката на ЕК във ВМЗ - Сопот в неделя

28 Авг. 2025Обновена
Урсула фон дер Лайен
ЕПА/БГНЕС
Урсула фон дер Лайен

От утре (петък) председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще направи обиколка в страните на източната граница на ЕС - Латвия, Финландия, Естония, Полша, Литва, България и Румъния, съобщи Европейската комисия.

Фон дер Лайен ще пристигне в България в неделя (31 август) и ще се срещне с министър-председателя Росен Желязков. 

Двамата ще посетят водещо държавно предприятие във военната промишленост и голям обект за производство на боеприпаси в страната. Става дума за ВЗМ-Сопот - "най-голямото ни държавно предприятие", уточниха в съобщение от пресслужбата на МС. Желязков и Урсула фон дер Лайен ще се запознаят с възможностите на "Вазовски машиностроителни заводи", а преди това ще обсъдят общи въпроси, свързани с  европейската сигурност и отбрана.
 В края на визитата в Сопот нашият премиер и ръководителката на Еврокомисията ще дадат брифинг за медиите.

 

ВМЗ-Сопот и "Райнметал" ще правят натовските 155 мм снаряди
Най-големият оръжеен производител в Европа - "Райнметал", ще прави у нас натовски 155 мм снаряди.  Това става ясно от стенограмата на едно от последните задания на правителството, цитирана от БНР.
СЕГА
08 Авг. 2025

 

От Европейската комисия подчертават, че посещението на председателя Фон дер Лайен ще подчертае подкрепата на ЕС за държавите-членки, изправени пред предизвикателствата на общите граници с Русия и Беларус. 

Тя ще обсъди сигурността и отбраната на Европа с правителствени ръководители и военни представители.

"Сега" припомня за заявения от България интерес да се възползва от голям заем в областта на отбраната по линия на европейския инструмент SAFE . България ще изпрати детайлен план за инвестиции в европейската отбранителна индустрия до края на ноември. По всяка вероятност заемът ще се усвоява на траншове в периода до 2030-а година. 

В края на юли правителството прие решение за заявяване на интерес към ползването на заем по линия на механизма, като определи минимален праг за заема в размер на 3 261 700 000 евро и максимален праг от 3 583 800 000 евро. С парите ще се финансира придобиването на отбранителни продукти при съвместни за ЕС поръчки, като с цел да се стимулира производството на територията на ЕС има изисквания за географска допустимост на изпълнителите и подизпълнителите. 

