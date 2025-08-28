Фон дер Лайен пристига в България заради военната промишленост

От утре (петък) председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще направи обиколка в страните на източната граница на ЕС - Латвия, Финландия, Естония, Полша, Литва, България и Румъния, съобщи Европейската комисия.
Фон дер Лайен ще пристигне в България в неделя (31 август) и ще се срещне с министър-председателя Росен Желязков.
Двамата ще посетят водещо държавно предприятие във военната промишленост и голям обект за производство на боеприпаси в страната. Става дума за ВЗМ-Сопот - "най-голямото ни държавно предприятие", уточниха в съобщение от пресслужбата на МС. Желязков и Урсула фон дер Лайен ще се запознаят с възможностите на "Вазовски машиностроителни заводи", а преди това ще обсъдят общи въпроси, свързани с европейската сигурност и отбрана.
В края на визитата в Сопот нашият премиер и ръководителката на Еврокомисията ще дадат брифинг за медиите.
От Европейската комисия подчертават, че посещението на председателя Фон дер Лайен ще подчертае подкрепата на ЕС за държавите-членки, изправени пред предизвикателствата на общите граници с Русия и Беларус.
Тя ще обсъди сигурността и отбраната на Европа с правителствени ръководители и военни представители.
"Сега" припомня за заявения от България интерес да се възползва от голям заем в областта на отбраната по линия на европейския инструмент SAFE . България ще изпрати детайлен план за инвестиции в европейската отбранителна индустрия до края на ноември. По всяка вероятност заемът ще се усвоява на траншове в периода до 2030-а година.
В края на юли правителството прие решение за заявяване на интерес към ползването на заем по линия на механизма, като определи минимален праг за заема в размер на 3 261 700 000 евро и максимален праг от 3 583 800 000 евро. С парите ще се финансира придобиването на отбранителни продукти при съвместни за ЕС поръчки, като с цел да се стимулира производството на територията на ЕС има изисквания за географска допустимост на изпълнителите и подизпълнителите.