Урсула фон дер Лайен оцеля след два вота на недоверие

Председателят на ЕС Урсула фон дер Лайен премина успешно двойно гласуване на доверие в Европейския парламент – предизвикателства, които не представляваха сериозна заплаха за нейното лидерство, но подчертаха напрежението в асамблеята, предаде БГНЕС, като се позовава на АФП.

Нито едно от двете предложения за вот на недоверие срещу председателя на Европейската комисия не събра минималните 361 от 720 гласа – 179 депутати подкрепиха предложението, внесено от крайната десница ''Патриоти'', а 133 подкрепиха предложението на ''Левицата''.

Според оповестените мотиви на "Патриоти за Европа" по време на дебата в понеделник Комисията и нейния председател Урсула фон дер Лайен са отслабили ЕС, проявили са недалновидност при сключването на търговските споразумения със САЩ и Меркосур, предали са европейските фермери, а в работата им липсва прозрачност, предава БНР.

От "Левицата" пък я обвиниха в подпомагане на геноцида в Газа, отказ за прекратяване на търговските връзки с Израел и на налагане на оръжейно ембарго.