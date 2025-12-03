Медия без
Малайзия подновява търсенето на изчезнал преди повече от десетилетие полет

Боинг 777 с 239 души на борда изчезва от радарите на 8 март 2014 г., докато лети от Куала Лумпур към Пекин

Днес, 11:07
Дълбоководното издирване на изчезналите останки от полет MH370 ще бъде подновено на 30 декември 2025 г.
ЕПА/БГНЕС
Дълбоководното издирване на изчезналите останки от полет MH370 ще бъде подновено на 30 декември 2025 г.

Малайзийското министерство на транспорта съобщи, че издирването на изчезналия полет MH370 на Malaysia Airlines ще бъде подновено в края на декември – повече от десетилетие след изчезването на самолета, предаде БГНЕС, като се позовава на АФП.

Боинг 777 с 239 души на борда изчезва от радарите на 8 март 2014 г., докато лети от Куала Лумпур към Пекин — едно от най-големите и все още нерешени загадки в историята на авиацията. Две трети от пътниците са били китайски граждани, а останалите — малайзийци, индонезийци и австралийци, както и граждани на Индия, САЩ, Нидерландия и Франция. Въпреки най-мащабната издирвателна операция в историята на авиацията, самолетът така и не е открит.

В изявление Куала Лумпур посочва, че „желае да информира, че дълбоководното издирване на изчезналите останки от полет MH370 ще бъде подновено на 30 декември 2025 г.“. Компанията за морски проучвания Ocean Infinity ще извърши търсенето „в целеви район, оценен като с най-висока вероятност за откриване на самолета“, посочи министерството. Предишната операция в южната част на Индийския океан беше прекратена през април, тъй като това „не е подходящият сезон“. Тя се провеждаше на принципа „без откритие – без заплащане“, както и предишната операция на Ocean Infinity, при която правителството плаща само ако самолетът бъде намерен.

Ocean Infinity, базирана във Великобритания и САЩ, ръководи неуспешното издирване през 2018 г., преди да се съгласи да започне ново търсене тази година. Първоначалното издирване, ръководено от Австралия, обхвана 120 000 кв. км в Индийския океан в рамките на три години, но почти нищо не бе открито, освен няколко откъснати фрагмента от самолета. Министерството заяви, че най-новото развитие подчертава неговата ангажираност да „осигури спокойствие и яснота на семействата, засегнати от трагедията“.

Близки на жертвите изразиха надежда през февруари, че новото издирване може най-сетне да донесе отговори.

